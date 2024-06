Hisense met en valeur ses prouesses technologiques et sa croissance mondiale lors de l'EURO 2024tm de l'UEFA





QINGDAO, Chine, 18 juin 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, commandite actuellement sa troisième édition du championnat européen de football de l'UEFA. En tant que fournisseur officiel d'écrans de l'EURO 2024tm de l'UEFA pour l'arbitre assistant vidéo, Hisense démontre son dévouement à l'égard du progrès technologique tout en soulignant sa pertinence croissante à l'échelle mondiale.

Le slogan « Never Settle for No. 2 Globally » a été affiché pendant le match le soir du 15 juin, attirant l'attention et démontrant le développement continu et l'engagement d'Hisense à l'égard de l'innovation et de la vision sur le plan des technologies pour mieux servir les consommateurs mondiaux.

En s'associant à tous les championnats européens de l'UEFA depuis 2016, Hisense a créé une relation solide et durable avec les principaux événements de soccer européens. Hisense a été désigné fournisseur officiel d'écrans de l'EURO 2024tm de l'UEFA pour l'arbitre assistant vidéo; il s'agit de la première fois où l'UEFA accorde des droits exclusifs à l'un de ses commanditaires. L'entreprise fournit des solutions d'écran de pointe dans la salle centrale de l'arbitre assistant vidéo du tournoi à Leipzig, en Allemagne, pour faciliter la prise de décisions des arbitres sur le terrain. Hisense est déterminée à stimuler davantage le développement technologique tout en continuant d'améliorer l'expérience de visionnement.

En tant que partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA, Hisense continue d'innover dans le domaine des produits et services de haute qualité pour le développement d'une technologie novatrice en matière d'appareils électroménagers dans l'objectif d'améliorer la vie quotidienne. Le mini téléviseur ULED U7N d'Hisense est le téléviseur officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA. Il est doté du Mode Game Pro 144 Hz et du Mode Sport IA, qui offrent une qualité d'image et une performance exceptionnelles, plongeant l'auditoire au coeur de l'action.

Hisense élargit actuellement sa stratégie de mondialisation et optimise son empreinte mondiale en exploitant 34 parcs industriels et 26 centres de R-D, tout en obtenant des résultats exceptionnels. Selon l'institut d'études de marché international de premier plan Omdia, Hisense figurait au deuxième rang sur le plan des expéditions mondiales de téléviseurs de 2022 au premier trimestre de 2024. Les expéditions de téléviseurs de 100 pouces d'Hisense se sont retrouvées en première position mondiale au premier trimestre de 2024, représentant 56 % du marché mondial des téléviseurs 100 pouces.

