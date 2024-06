Seoul Viosys intente une action en justice contre une entreprise américaine d'éclairage domestique au sujet d'un brevet sur les LED





Seoul Viosys Co., Ltd. (KOSDAQ : 092190), innovateur mondial de produits LED et filiale de Seoul Semiconductor Co. Ltd. (KOSDAQ : 046890), a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Feit Electric (« Feit »), l'une des plus grandes entreprises d'éclairage domestique aux États-Unis, devant le tribunal du district central de Californie.

Cette plainte affirme que les produits d'éclairage LED fabriqués et vendus par Feit enfreignent six technologies brevetées développées conjointement par Seoul Semiconductor et Seoul Viosys, y compris la technologie propriétaire des LED à filament omnidirectionnel. Actuellement, environ la moitié des ampoules domestiques sont des produits à filament.

Seoul Semiconductor a également intenté avec succès des procès contre des contrefacteurs de brevets de LED à filament en Europe. En 2020, sur la base d'un constat de violation du brevet de Seoul, le tribunal de district allemand de Düsseldorf a émis deux ordonnances d'injonction permanente, de rappel et de destruction des produits LED à filament fabriqués et vendus par la filiale d'éclairage de marque Philips. En 2023, grâce à la création de la Cour unifiée des brevets en Europe, la technologie brevetée des LED à filament de Seoul Semiconductor sera appliquée dans 18 pays européens, dont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie.

Seoul Semiconductor a investi plus de 10 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement des LED au cours des 30 dernières années, en s'engageant dans la technologie des LED de deuxième génération. Grâce à son travail acharné et à ses investissements, Seoul a constitué l'un des portefeuilles de brevets les plus complets de l'industrie des LED, détenant des droits sur environ 18 000 brevets. Cela inclut la technologie WICOP de Seoul, qui ne nécessite aucun fil et qui est essentielle pour la production de micro LED.

Pour favoriser une société où « la naissance n'est pas juste, mais l'opportunité doit être juste », Seoul Semiconductor et ses filiales ont obtenu gain de cause dans 102 procès en matière de brevets dans huit (8) pays au cours des 20 dernières années. Les efforts de Seoul visant à protéger la propriété intellectuelle encouragent également la création et l'investissement dans la propriété intellectuelle et ont été présentés dans le Wall Street Journal et le Financial Times.

18 juin 2024 à 09:15

