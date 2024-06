Cyemptive Technologies nommée membre entrepreneur de la chambre de commerce américaine en France





Cyemptive Technologies, fournisseur primé de solutions de cybersécurité préventive pour les entreprises et les gouvernements, a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue membre entrepreneur de la chambre de commerce américaine en France (AmCham France).

Fondée en 1894, AmCham France représente les entreprises engagées dans la consolidation de la relation transatlantique et regroupe 200 entreprises américaines, françaises et européennes dans divers secteurs de l'économie. Elle est à l'origine d'idées et de recommandations sur les questions essentielles touchant la relation transatlantique et l'attractivité de la France. L'AmCham organise ses actions autour d'activités principales telles que des leviers d'action innovants sur des thèmes essentiels, la promotion du dialogue entre les décideurs économiques, politiques et intellectuels et l'amélioration de l'impact social de ses membres.

« La chambre de commerce américaine en France (AmCham) est très heureuse d'accueillir Cyemptive Technologies au sein de sa communauté d'entreprises », a déclaré Eglé de Richemont, directeur de l'AmCham. « Alors que les nouvelles technologies, et notamment l'IA, occupent une place de plus en plus stratégique parmi les acteurs économiques, il est important que nous puissions miser sur l'expertise de spécialistes de la cybersécurité comme Cyemptive. Les défis sont de taille et les transformations si rapides ! Nous devons progresser collectivement ».

AmCham France collabore à des événements avec des partenaires comme l'Institut Montaigne, Business France, l'IFRI et de nombreux autres groupes de réflexion, institutions académiques et gouvernementales. En tant que membre entrepreneur, Cyemptive fera partie du club de cybersécurité de l'AmCham, apportant un regard innovant sur la cyberprotection des entreprises.

« Ce partenariat offre une possibilité importante de positionner Cyemptive comme un acteur essentiel de la cybersécurité auprès des grandes institutions françaises ainsi que des grands groupes américains implantés en France », a déclaré Rob Pike, fondateur et CEO de Cyemptive. « En capitalisant sur l'expertise et les connaissances des entreprises qu'elle représente, l'AmCham peut amplifier l'impact des pratiques de cybersécurité non seulement en France, mais également dans toute l'Europe ».

Cyemptive offre des couches de protection de cybersécurité préventive de type militaire qui sont des add-ons essentiels pour les entreprises souhaitant atteindre leurs objectifs de cybersécurité. ZeroStrike de Cyemptive permet aux clients de contrôler leur sécurité en éliminant les dommages causés par des vecteurs d'attaque inconnus avant la découverte d'une attaque zero-day. Avec Cyemptive ZeroStrike, il n'y a pas besoin de récupération et de réparation, une capacité inédite dans ce secteur.

À propos d'AmCham France

AmCham France représente plus de 200 entreprises et organisations françaises et américaines leaders, ainsi que de nombreux partenaires universitaires et économiques engagés dans la relation transatlantique. Faisant partie d'un réseau de 115 AmChams dans le monde, AmCham France est une passerelle vers une communauté d'affaires mondiale et dynamique. La chambre organise des tables rondes entre les principaux décideurs des administrations américaines, françaises et européennes et des chefs d'entreprise internationaux afin de promouvoir un dialogue constructif sur toute une série de questions d'ordre stratégique, notamment : la fiscalité, la gestion des talents, la protection des données, le développement durable, les droits de propriété intellectuelle et l'harmonisation des échanges commerciaux.

À propos de Cyemptive Technologies

Basée à Seattle, dans l'État de Washington, Cyemptive s'est donné pour mission de rendre les grandes organisations cyber-sécuritaires depuis 2014. Aujourd'hui, les logiciels, les services et l'assistance primés de Cyemptive sont utilisés par des entreprises et des entités gouvernementales dans le monde entier. L'entreprise a remporté le concours Border Security Technology Consortium (BSTC) du ministère de la Sécurité intérieure avec la solution la plus innovante du marché en matière de sécurité des frontières, ainsi que 11 prix « ASTORS » Homeland Security Awards décernés par American Security Today en 2023 et 10 prix lui ont été décernés en 2022, le plus grand palmarès parmi toutes les autres entreprises. L'équipe dirigeante de l'entreprise est composée de cadres issus de plusieurs organisations technologiques et de sécurité parmi les plus puissantes au monde, dont l'ancien CIO de Microsoft et l'ancien architecte informatique en chef de la National Security Agency. De plus amples informations sur Cyemptive Technologies sont disponibles à l'adresse suivante www.cyemptive.com.

