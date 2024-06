Conseil fiscal - Rappel - Présentez votre demande d'ici le 30 juin pour la deuxième période de la prestation dentaire canadienne provisoire!





OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - La date limite pour présenter une demande pour la deuxième et dernière période de la prestation dentaire canadienne provisoire approche à grands pas. Vous devez présenter votre demande d'ici le 30 juin! Ne ratez pas l'occasion d'obtenir jusqu'à 650 $ par enfant pour des soins dentaires. Pour y avoir droit, votre enfant doit avoir reçu des soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

Les renseignements présentés ci-dessous répondront à certaines des questions importantes que vous pourriez vous poser au sujet de l'admissibilité, du processus de demande et de la façon d'obtenir rapidement vos versements.

Êtes-vous admissible et combien pourriez-vous recevoir?

La prestation dentaire canadienne permettra aux familles qui y ont droit de toucher directement des versements pouvant aller jusqu'à 650 $ par année par enfant admissible, pendant deux ans (jusqu'à 1 300 $), pour couvrir des services de soins dentaires. La deuxième période s'adresse aux enfants qui étaient âgés de moins de 12 ans le 1er juillet 2023 et qui ont reçu des soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Pour recevoir cette prestation, les demandeurs doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

ils ont un ou des enfants de moins de 12 ans en date du 1er juillet 2023;

juillet 2023; ils ont un revenu familial net rajusté inférieur à 90?000 $;

leur enfant n'est pas couvert par un régime privé d'assurance dentaire;

leur enfant n'est pas couvert par un régime privé d'assurance dentaire;

ils ont engagé des frais pour que leur enfant reçoive des services de soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, et ces frais ne sont pas entièrement couverts ou remboursés par un autre programme dentaire offert par un autre ordre de gouvernement;

ils ont produit leur déclaration de revenus de 2022.

Présenter une demande

Vous pouvez présenter une demande de prestation dentaire canadienne en ligne ou par téléphone.

Si vous présentez une demande en ligne dans Mon dossier et que vous êtes inscrit au dépôt direct, vous pourriez recevoir votre paiement dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables. Vous pouvez présenter une demande dans Mon dossier jusqu'à minuit le 30 juin 2024.

Si vous décidez de présenter une demande par téléphone, vous pouvez nous appeler au 1-800-715-8836 pour remplir votre demande avec un agent. Vous pouvez même vérifier le temps d'attente approximatif sur Canada.ca. Lorsque vous appelez, vous devez avoir votre numéro d'assurance sociale, votre adresse, votre date de naissance et une copie de votre dernière déclaration de revenus traitée pour que l'agent puisse valider votre identité. Notez que nos lignes téléphoniques seront fermées le dimanche 30 juin 2024. La dernière journée pour présenter une demande par téléphone sera donc le 29 juin 2024.

Comment démontrer que vous y avez droit?

Au moment de présenter une demande pour la deuxième période de la prestation dentaire canadienne, les parents ou les tuteurs d'enfants admissibles devront fournir ce qui suit :

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du professionnel des soins dentaires de votre ou de vos enfants;

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre employeur et de l'employeur de votre époux ou conjoint de fait;

la date (ou la date prévue) du rendez-vous de votre ou de vos enfants chez le dentiste.

Vous devrez aussi attester que :

l'enfant n'est pas couvert par un régime de soins dentaires privé ou de l'employeur;

l'enfant a reçu, ou recevra, des soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024;

juillet 2023 et le 30 juin 2024; vous avez déboursé des frais qui ne sont pas entièrement couverts par les programmes de soins dentaires provinciaux ou territoriaux.

Les parents et les tuteurs doivent conserver leurs reçus des soins dentaires pendant six ans au cas où l'Agence communiquerait avec eux pour confirmer leur admissibilité. Si vous ne répondez pas à l'Agence ou que vous ne lui transmettez pas les renseignements demandés avant la date d'échéance, vous pourriez devoir rembourser la prestation et ne pas pouvoir présenter une demande pour la deuxième période. Les personnes jugées inadmissibles à la prestation au cours du processus de vérification seront tenues de rembourser la prestation reçue.

Présentation du nouveau Régime canadien de soins dentaires

La prestation dentaire canadienne demeurera en vigueur jusqu'au 30 juin 2024. Lorsqu'elle prendra fin, les enfants qui répondent aux critères d'admissibilité pourront être transférés vers le Régime canadien de soins dentaires.

La période de demande pour les enfants âgés de moins de 18 ans commencera en juin 2024. Voyez quand vous pouvez présenter une demande.

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur les exigences d'admissibilité, la façon de présenter une demande et le montant des paiements de la prestation dentaire canadienne provisoire, allez à canada.ca/prestation-dentaire-canadienne.

