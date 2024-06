Fonds régions et ruralité - Près de 800 000 $ pour le développement régional en Gaspésie





CHANDLER, QC, le 18 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent qu'une somme de 795 098 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 19 initiatives en Gaspésie.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de la Gaspésie. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Encore une fois, grâce à la volonté d'actrices et d'acteurs du milieu de rendre leur communauté toujours plus prospère, des initiatives verront le jour et feront rayonner la Gaspésie. Notre gouvernement est fier d'y participer financièrement et, par le fait même, de soutenir le développement socioéconomique de cet endroit exceptionnel qu'est la péninsule! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les projets financés par le FRR auront assurément des retombées positives pour la Gaspésie. Qu'elles concernent l'habitation, le tourisme, les loisirs, l'environnement ou le communautaire, les initiatives annoncées sont porteuses, répondent aux priorités régionales et permettent à la Gaspésie de continuer à se démarquer par son caractère unique. Je remercie toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans la réalisation de ces projets qui contribueront au bien-être de la collectivité! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis extrêmement fière de constater une fois de plus tout le dynamisme et le potentiel de notre région. Ces initiatives auront sans aucun doute des répercussions aussi positives que significatives sur le développement économique, touristique et social, et ce, dans toute la péninsule gaspésienne. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Cette nouvelle aide financière est un témoignage concret de l'engagement de notre gouvernement envers le développement de la Gaspésie. Chaque projet soutenu représente une pierre angulaire dans la construction d'une région plus forte, plus dynamique et plus attrayante. Je suis honoré d'appuyer ces initiatives, qui contribueront à l'épanouissement de notre magnifique péninsule, et dont les impacts seront visibles sur le plan tant économique que social. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« L'habitation est l'une des clés permettant à la région d'atteindre son objectif prioritaire : parvenir à une démographie durable. Les projets soutenus par le volet Soutien au rayonnement des régions du FRR sont la preuve qu'ensemble, nous oeuvrons à relever ce défi sans pour autant délaisser l'appui à d'autres projets qui visent à animer le territoire. »

Mathieu Lapointe, président de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et membre du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 19 projets retenus pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 10 000 $ Ajout de deux logements dans un immeuble locatif nouvellement acquis à Gaspé Par : Les Immeubles BCCG inc. Ajouter deux logements dans un immeuble à Gaspé. 2023-2024 21 000 $ Amélioration du parc d'habileté Par : Sentiers du bout du monde (Vélocipeg) Agrandir et améliorer le parc d'habileté de vélo de montagne du mont Béchervaise pour poursuivre le développement des sentiers. 2023-2026 10 000 $ Conférences dans le cadre de l'événement Rendez-vous de l'innovation de l'Est du Québec sur les thématiques collaborer, innover et propulser Par : GÎMXPORT Participer à la réalisation d'un événement sur la thématique de l'innovation rassemblant plus de 40 manufacturiers et transformateurs

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que plusieurs entreprises d'autres régions de l'Est du Québec. 2024-2025 3 238 $ Congrès régional des Cercles des fermières Gaspésie - Fédération 02 Par : Cercle des fermières de Grande-Vallée Organiser le congrès annuel régional des Cercles des fermières de la Gaspésie. 2023-2024 10 000 $ Consolidation du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer Par : Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer Contribuer à la tenue du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer qui regroupe des conférences, des expositions, du

théâtre documentaire, des spectacles et du cinéma. Cet événement hybride est une occasion pour les citoyennes et citoyens

d'échanger directement avec celles et ceux qui les informent chaque jour, de mieux comprendre leurs rôles et, surtout, de participer au

débat en s'exprimant sur les questions qui agitent notre société. 2024-2025 20 000 $ Construction d'un jumelé Par : 9252-8488 Québec inc. (Rénovations Marcoux) Construire un jumelé à Chandler. 2022-2024 180 000 $ Construction de 18 unités locatives sur le Domaine de l'Oiselière à Sainte-Anne-des-Monts - Phase 1 Par : Marin Construction inc. Construire trois immeubles de six logements sur le Domaine de l'Oiselière à Sainte-Anne-des-Monts. 2023-2025 60 000 $ Construction de deux triplex à Gaspé Par : 9417-7524 Québec inc. Construire deux immeubles de trois logements à Gaspé. 2022-2025 100 000 $ Développement d'un système de casiers à maillon faible et à double seuil pour la pêche au crabe des neiges - Phase 2 Par : Merinov Mettre au point un prototype de liens faibles pour la pêche commerciale au crabe des neiges afin de protéger les baleines noires. 2023-2024 50 000 $ Développement de l'offre plein air - Phase 3 (2023-2024) Par : Corporation de gestion et de mise en valeur du mont Saint-Joseph inc. Aménager des sentiers de vélo de montagne afin de bonifier l'offre existante pour les adeptes de tous les niveaux. 2022-2026 50 000 $ Développement de sentiers de vélo de montagne à la Station touristique Pin Rouge Par : Parc régional Petite-Cascapédia Aménager des sentiers de vélo de montagne afin d'avoir une zone de développement d'habiletés destinée aux débutantes et débutants, et

une montée en forêt de 1,2 km de calibre intermédiaire-avancé. 2023-2025 20 000 $ Développement du ski hors-piste au mont du Porphyre 2022-2023 Par : Coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs Développer et aménager de nouveaux sous-bois de ski hors-piste, construire un stationnement et installer une toilette sèche ainsi que

de la signalisation. 2022-2025 50 000 $ Développement du ski hors-piste en Haute-Gaspésie 2023-2024 Par : Coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs Aménager de nouveaux sous-bois de ski hors-piste, améliorer des sections problématiques de sous-bois existants, agrandir le

stationnement et installer de la signalisation. 2023-2025 9 585 $ Développer en région une culture philanthropique, une source de mobilisation et de richesse sous-estimée Par : Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les Îles Développer des outils pour les organismes de bienfaisance afin de sensibiliser les citoyennes et citoyens à la philanthropie. 2023-2025 48 020 $ Doter l'épandeur de chaux d'un système d'autochargement afin d'optimiser les chantiers d'épandage Par : Fédération de l'UPA Gaspésie-Les Îles Acquérir une autochargeuse et l'adapter à l'épandeur de chaux afin de rendre la stratégie de contrôle de l'acidité des sols gaspésiens

plus efficiente. 2023-2024 40 000 $ Lancement d'un centre régional de logistique des bois Par : Association coopérative forestière régionale de la Gaspésie Embaucher une consultante ou un consultant qui coordonnera la mise en place d'un centre régional de logistique des bois. 2024-2026 38 400 $ Percé 360 - Phase 1 Par : Événements Gaspesia Réaménager le réseau de sentiers et d'infrastructures destinés à la pratique, tout au long de l'année, de différentes activités physiques

de plein air - notamment le vélo de montagne et à pneus surdimensionnés, le ski hors-piste, la randonnée pédestre, la course en

sentier, la raquette, le traîneau à chiens, l'escalade de glace et le ski de fond. 2022-2025 7 500 $ Provoquer les possibles : forum régional pour stimuler les projets à impact social Par : Pôle d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Organiser le forum régional « Provoquer les possibles » pour stimuler les projets à impact social. 2023-2024 67 355 $ Rédaction d'un atlas des paysages Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie Produire un outil facilitant la prise de décision pour la sauvegarde des paysages. 2023-2026 Total accordé : 795 098 $

2022-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2024

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Soutenir les secteurs d'activité phares de la région que sont l'exploitation et l'aménagement forestiers, l'agroalimentaire, les pêches et l'aquaculture, l'industrie éolienne, le tourisme et les technologies propres.

Dynamiser l'occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique de la région.

Participer au développement des activités de loisirs, de sports et de culture en région.

Soutenir la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Participer au développement économique et à la création d'emplois.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

18 juin 2024 à 09:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :