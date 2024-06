Une nouvelle direction des technologies de l'information au Conservatoire





QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est heureux d'annoncer la nomination d'un nouveau directeur des technologies de l'information au sein de son organisation. M. Rodolphe Contant a été nommé par le conseil d'administration au terme d'une consultation écrite le 11 juin dernier. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle direction qui vient bonifier la structure organisationnelle existante. M. Contant fera son entrée en poste le 26 août prochain et se joindra à l'équipe de gestion de la direction générale.

M. Rodolphe Contant cumule plus de vingt années d'expérience dans le domaine de l'informatique, et plus précisément dans le milieu de l'éducation. Depuis 2007, il a oeuvré au sein du Collège Durocher Saint-Lambert où, durant les trois dernières années, il était responsable des services informatiques. Dans cette institution d'enseignement, il a eu à composer avec des enjeux très similaires à ceux du Conservatoire. Il maîtrise donc déjà le contexte de travail particulier ainsi que le cadre administratif et de gestion d'un organisme du milieu de l'éducation.

Diplômé du Cégep du Vieux Montréal en techniques de l'informatique, M. Contant a poursuivi une formation universitaire en Sciences de la gestion avec l'obtention de trois certificats : un certificat en informatique et un certificat en gestion informatisée et affaires électroniques de l'UQAM, ainsi qu'un certificat en administration de la TÉLUQ. Soucieux de la vitesse à laquelle évoluent les technologies de l'information, M. Contant poursuit sa formation à la TÉLUQ en gouvernance des technologies de l'information.

Doté d'un grand esprit d'analyse, d'une approche pragmatique et transparente, M. Contant sera un atout considérable pour l'équipe du Conservatoire. « À l'ère du numérique et avec la sécurité informatique qui revêt une importance grandissante, le Conservatoire se devait de mettre en place toutes les ressources nécessaires afin de réaliser ses nombreux projets de développement. L'innovation fait partie de nos priorités, il était impératif de se doter d'une nouvelle direction des TI et je suis persuadé que M. Contant saura relever ce défi avec brio. », mentionne Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

M. Hervieux est très fier d'accueillir M. Contant au sein de l'équipe de gestion du Conservatoire. Il tient à lui souhaiter la plus cordiale des bienvenues et à lui assurer tout le soutien nécessaire à son intégration dans ses nouvelles fonctions.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois?Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise la rigueur et la créativité et qui répond aux exigences les plus élevées, puisque l'excellence fait partie de ses valeurs, de son credo et de son histoire.

