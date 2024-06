Selon un nouveau sondage, 86 % des Canadiens ayant opté pour un autre forfait de services mobiles au cours des 12 derniers mois en ont plus pour leur argent





Le sondage révèle que 80 % des consommateurs qui ont changé de fournisseur de services cellulaires ont maintenu ou réduit leur facture, et 86 % disent même avoir gagné au change.

TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Les consommateurs canadiens qui ont changé leur forfait de services sans fil au cours des 12 derniers mois ont eu droit à des tarifs inférieurs et même obtenu des services et des fonctions supplémentaires a révélé un sondage récent.

Le sondage commandé par l'Association canadienne des télécommunications a été effectué par la maison Abacus Data auprès de 5?000 Canadiens et Canadiennes adultes du 16 au 24 mai dernier. Il a révélé qu'un répondant sur quatre avait changé de forfait au cours de la dernière année dans le but principalement de réduire sa facture et d'obtenir davantage de données.

Selon le sondage sur les Perception des coûts et des forfaits sans fil, six Canadiens sur dix ayant changé de forfait payaient désormais moins pour leurs services sans fil. Selon le rapport, une proportion « écrasante » - 86 % - de répondants qui avaient changé de forfait « estimaient avoir fait un bon coup et jugeaient que leur nouveau forfait était même meilleur que le précédent. » De ce nombre, 63 % ont indiqué payer moins pour les mêmes services ou des services supérieurs. Dix-sept pour cent (17 %) des répondants ont dit avoir plus de services et même de nouvelles fonctions pour une facture identique, que ce soit plus de données, une plus grande vitesse, une couverture plus étendue, des services d'itinérance ou des forfaits d'appels ou de messagerie texte internationaux plus généreux.

« Les consommateurs canadiens profitent des avantages que procure la forte concurrence au sein du secteur des télécommunications, qui se traduit par des forfaits de services plus étoffés pour un prix moindre », a déclaré Robert Ghiz, président-directeur général de l'Association canadienne des télécommunications. « Les données de Statistique Canada montrent que les prix des services sans fil et des services d'accès Internet ont baissé de 26 % et de plus de 9,5 %, respectivement au cours de la dernière année seulement. Ce recul tranche fortement avec la tendance à la hausse que suivent les coûts des autres biens et services essentiels, et fait ressortir la valeur des services que le secteur propose aux Canadiens. »

Lisez le rapport complet intitulé Perception des coûts et des forfaits sans fil sur le site d'Abacus Data à https://abacusdata.ca/canadian-mobile-wireless-sector-providing-lower-prices-and-greater-value-to-canadians/

À propos de l'Association canadienne des télécommunications

L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada , les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

18 juin 2024

