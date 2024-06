Festival des raies et des requins à l'Aquarium





QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Nos grandes vedettes cet été à l'Aquarium du Québec, ce sont nos raies et nos requins. Du 22 juin au 18 août, on vous a concocté un véritable festival d'activités, en lien avec ces deux espèces fascinantes. Conte, défi d'énigmes, conférences, animations spéciales, vous ferez de belles découvertes. On a même une toute nouvelle espèce de raie à vous présenter, la raie aigle chauve-souris.

Défi Fabrique ton habitat de raies et de requins

Quels habitats sont propices pour les raies et les requins? En compagnie de notre guide animalier, vous pourrez fabriquer un véritable repère pour ces animaux. Pour ceux et celles qui aiment bricoler, vous aurez aussi la chance de confectionner des raies et des requins en origami.

Animations spéciales avec les requins-léopards et les raies

Les requins-léopards de l'Aquarium ont une façon bien particulière de s'alimenter. Nos guides animaliers les nourrissent à la pince! Vous voulez savoir pourquoi? Assistez à notre animation spéciale aux abords du Grand Océan. Vous pourrez aussi en apprendre davantage sur notre nouvelle raie aigle chauve-souris qui vient d'intégrer cet immense bassin. Avec ses grandes nageoires, on dirait qu'elle vole dans l'eau!

Du côté de notre bassin tactile des raies mourines américaines, un guide animalier vous attend, muni de ses bottes-pantalons, pour vous parler de ces belles dames des océans. Étonnamment, elles ont plusieurs similitudes avec les requins!

Contes de l'Aquarium : les raies à l'honneur

Les conteuses Madame Prune et Félicité la Fée vous racontent l'histoire Détective privée et patates pilées. Vivez la fabuleuse épopée de Rachel, une raie mourine américaine, qui s'échappe de son bassin, au grand malheur de son guide animalier, Raymond. Une détective privée mènera l'enquête pour la retrouver.

Conférence sur les requins blancs

Les requins blancs n'ont plus de secrets pour Jeffrey Gallant. Le président et fondateur de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent vous parle de ses nombreux périples pour observer et mener des recherches sur cet animal qui ne laisse personne indifférent. La conférence, d'une durée d'une heure, se tient les 20 et 21 juillet.

Jeu d'évasion scientifique sur les requins

Notre éducateur vous plonge dans une mission scientifique où vous devrez élucider différentes énigmes pour réussir votre défi et ainsi découvrir un sens inusité chez les requins. Cette présentation s'adresse aux enfants de 10 ans et plus.

Venez découvrir l'Aquarium du Québec cet été : https://youtu.be/laBIDfYuL4Q

Pour connaître l'horaire des activités spéciales offertes pendant le festival, consultez notre site web. Toutes les activités sont incluses dans le prix du billet quotidien.

