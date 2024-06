Too Good To Go lance l'initiative « Observez, sentez, goûtez » pour inciter les Canadiens à réduire le gaspillage alimentaire à la maison





Des marques alimentaires locales et internationales intègrent le pictogramme de Too Good To Go pour encourager les Canadiens à faire confiance à leurs sens, avant de jeter des aliments encore bons.

MONTREAL, QE / ACCESSWIRE / le 18 juin 2024 / Au Canada, près de la moitié du gaspillage alimentaire a lieu au niveau des ménages. Afin de répondre à cet enjeu, Too Good To Go, l'entreprise à impact social certifiée B Corp, à l'origine de la plus grande place de marché au monde pour les surplus alimentaires, est ravie d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative au Canada, appelée « Observez, sentez, goûtez ».

« Cette initiative est le résultat d'une collaboration entre Too Good To Go et de grandes marques alimentaires, qui intègrent un pictogramme "Observez, sentez, goûtez" sur l'emballage de leurs produits. Ce pictogramme rappelle aux consommateurs qu'un produit peut toujours être parfaitement comestible, même s'il a dépassé sa date "meilleur avant". Cela encourage chacun d'entre nous à faire confiance à nos sens et à juger de la qualité des aliments en fonction de leur apparence, leur odeur et leur goût, avant de les jeter », explique Andrea Li, directrice nationale de Too Good To Go Canada.

« Meilleur avant » : une date mécomprise qui entraîne du gaspillage alimentaire

La date « meilleur avant » indique pendant combien de temps un produit alimentaire conserve sa qualité optimale. Cela signifie qu'il est encore souvent « bon après ». En effet, la plupart des produits sont encore comestibles au-delà de leur date « meilleur avant », s'ils ne sont pas ouverts et qu'ils sont entreposés correctement. Au contraire, la date limite d'utilisation n'est exigée que sur certains aliments qui ont des normes strictes en matière de composition et de nutrition (ex : préparations pour nourrissons). Cette date constitue un indicateur de sécurité alimentaire, et doit toujours être respectée.

Une étude menée par Too Good To Go et la firme de sondage Léger démontre que :

92 % des Canadiens vérifient la date d'un produit alimentaire avant de le consommer.

Plus de 4 Québécois sur 10 déclarent jeter des aliments dont la date « meilleur avant » est dépassée, au moins une fois par semaine.

« Non consommé avant la date indiquée » est la deuxième raison qui explique le gaspillage alimentaire au sein des ménages canadiens.

L'initiative mondiale qui incite tous les Canadiens à faire confiance à leurs sens

Depuis le lancement de l'application Too Good To Go au Canada à l'été 2021, plus de 11 000 commerces alimentaires et plus de 2,5 millions de consommateurs ont sauvé plus de 5 millions de repas. L'initiative « Observez, sentez, goûtez » vise à donner à chacun les moyens d'agir contre le gaspillage alimentaire chez soi. En faisant confiance à nos sens, nous pouvons prendre des décisions plus informées, réduire le gaspillage alimentaire et aider notre planète. Le Canada rejoint 13 pays européens qui ont déjà adopté cette initiative. Ce lancement renforce la mission de l'entreprise : inspirer tout le monde à lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire.

Too Good To Go s'associe ainsi à des fabricants et des détaillants partout au pays. Des produits laitiers aux boissons, des collations aux condiments, 14 grandes marques alimentaires ont déjà rejoint l'initiative « Observez, sentez, goûtez » au Canada : Ristorante (Dr. Oetker), Shirriff (Dr. Oetker), le Groupe Bel, Barry Callebaut, Greenhouse, Sunny Fruit, Flirt Drinks, Epic Tofu, Righteous Gelato, Terry's (Chocolate Orange), Kopi Thyme, Aliments Capel, Healtea et MLR Freeze Dried Treats. Depuis 2019, plus de 500 marques à travers le monde ont intégré le pictogramme « Observez, sentez, goûtez ». En 2023, celui-ci a été imprimé sur plus de 6 milliards d'emballages de produits.

« Ces marques pionnières sont les premières à intégrer le pictogramme "Observez, sentez, goûtez", à côté de la date "meilleur avant" sur leurs emballages. Nous sommes fiers de collaborer avec ces entreprises afin de remodeler l'approche de notre pays en matière d'alimentation et de gaspillage. La lutte contre le gaspillage alimentaire commence à la maison », conclut Li.

En lançant cette initiative mondiale au Canada, Too Good To Go a consulté Sylvain Charlebois, un expert dans le domaine, professeur en distribution et politique alimentaire aux facultés de gestion et d'agriculture de l'Université Dalhousie. Selon le professeur Sylvain Charlebois, « cette initiative vise à donner aux consommateurs les moyens de prendre des décisions éclairées, en remettant en question nos réflexes avec les dates "meilleur avant". "Meilleur avant" ne signifie pas "mauvais après". Nous sommes encouragés à utiliser nos sens pour juger de la qualité des aliments. L'intégration du pictogramme "Observez, sentez, goûtez" incite justement chacun de nous à s'interroger sur la comestibilité des aliments avant de décider de les jeter. »

Too Good To Go invite toutes les entreprises alimentaires qui souhaitent aider les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire à domicile à rejoindre l'initiative « Observez, sentez, goûtez », en visitant tgtg-label.com .

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go est une entreprise à impact social certifiée B Corp, dont la mission est d'inspirer et de donner à chacun les moyens de lutter ensemble contre le gaspillage alimentaire. Depuis son lancement en 2016, 330 millions de repas ont été sauvés du gaspillage via l'application Too Good To Go. Cela a permis d'éviter les émissions de 891 000 tonnes d'équivalent CO2, l'utilisation de 267 milliards de litres d'eau en vain, et l'utilisation à perte de 924 millions de m² de terres agricoles par an.

40 % de tous les aliments produits sont gaspillés chaque année, ce qui contribue à 10 % des émissions de gaz à effet de serre (WWF, 2021). Selon le Rapport Drawdown (2020), la réduction du gaspillage alimentaire est le moyen le plus efficace pour lutter contre le changement climatique, en limitant l'augmentation de la température à seulement 2 °C d'ici 2100.

Avec 95 millions d'utilisateurs et 160 000 partenaires actifs dans 18 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, Too Good To Go est à l'origine de la plus grande place de marché au monde pour les surplus alimentaires.

Pour plus d'informations, visitez https://www.toogoodtogo.com/fr-ca/press .

