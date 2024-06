Medidata lance Clinical Data Studio et s'appuie sur l'IA pour moderniser l'expérience des données dans les essais cliniques





Medidata, une marque Dassault Systèmes et un chef de file des solutions d'essai clinique pour le secteur de sciences du vivant, annonce ce jour le lancement de Medidata Clinical Data Studio, une expérience unifiée qui exploite pleinement la puissance des données des études cliniques. Cette technologie révolutionnaire donne aux parties prenantes un contrôle accru sur la qualité des données et la capacité d'accélérer et de sécuriser les essais pour les patients.

Conçu à partir de la plateforme Medidata, Clinical Data Studio intègre des données provenant de sources Medidata et tierces, accélérant la prise de décision tout au long du processus d'essai clinique et fournissant des données holistiques et des stratégies de risque qui relient les patients, les sites et les sponsors. Grâce à l'IA, les équipes identifient plus efficacement les problèmes de données potentiels et les signaux de sécurité, ce qui permet une compréhension plus précise du patient. Cette approche réduit les problématiques posées par les systèmes de données cloisonnés et permet l'examen et le rapprochement des données jusqu'à 80 % plus rapidement.

« Clinical Data Studio donne accès au vaste écosystème des données cliniques. En tirant parti de l'IA intégrée, nous démocratisons l'accès aux données et mettons en relief les signaux, les risques et les informations qui comptent le plus. Cette solution accélère l'exécution des essais et crée des données enrichies promouvant la découverte », déclare Tom Doyle, directeur de la technologie, Medidata.

Clinical Data Studio offre un espace de travail complet pour l'intégration, la transformation et la gestion des données. La solution comprend le rapprochement des données et la détection des anomalies assistés par l'IA, des listes de données en libre-service, une gestion robuste de la qualité basée sur les risques et des outils pour mettre en oeuvre une stratégie globale de données et de risques soutenue par des flux de travail et des visualisations.

« À mesure que le volume et les sources de données augmentent de manière exponentielle, la gestion de ces données et l'obtention d'informations en temps réel deviennent de plus en plus complexes. Cette tendance a non seulement un impact sur le délai de mise en marché, mais elle retarde également la fourniture des traitements, ce qui a un impact sur la vie des patients », déclare Dre Nimita Limaye, vice-présidente de la recherche, stratégie R&D et technologies en sciences de la vie, IDC. « En permettant aux utilisateurs de gérer en un seul point toutes leurs données, aussi bien Medidata et que tierces, Medidata Clinical Data Studio a le potentiel de révolutionner l'industrie en accélérant les essais cliniques et en apportant plus rapidement les traitements aux patients. »

À propos de Medidata

Medidata soutient des traitements plus intelligents pour des personnes en meilleure santé grâce à ses solutions numériques destinées à l'optimisation des essais cliniques. Fêtant 25 ans d'innovation technologique révolutionnaire à travers plus de 33 000 essais et dix millions de patients, Medidata offre une expertise de pointe, des informations basées sur l'analyse et le plus grand ensemble au monde de données d'essais cliniques historiques au niveau du patient. Plus d'un million d'utilisateurs enregistrés via plus de 2 200 clients font confiance à la plateforme de bout en bout de Medidata pour améliorer l'expérience des patients, accélérer les avancées cliniques et mettre les thérapies sur le marché plus rapidement. Marque Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata a son siège à New York et a été reconnu comme Leader par Everest Group et IDC. Rendez-vous sur www.medidata.com pour plus d'informations et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes est un catalyseur du progrès humain. Nous fournissons aux entreprises et aux personnes des environnements virtuels collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences virtuelles jumelles du monde réel avec nos applications et notre plateforme 3DEXPERIENCE, nos clients redéfinissent les processus de création, de production et de gestion du cycle de vie et ont un impact significatif pour rendre le monde plus durable. La beauté de l'économie de l'expérience réside dans le fait qu'elle est centrée sur l'humain et au bénéfice de chacun ? consommateurs, patients et citoyens. Dassault Systèmes crée de la valeur pour plus de 350 000 clients de toutes tailles, de tous les secteurs, dans plus de 150 pays. Pour plus d'informations, visitez www.3ds.com

