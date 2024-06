Certification platine de GreenStep : Tourisme Montréal réaffirme son leadership en tourisme durable





MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal franchit un nouveau cap en obtenant le niveau platine, soit le plus élevé de GreenStep, un organisme de certification en tourisme durable. Cela affirme ainsi sa position de leader en durabilité parmi les organisations de gestion de la destination en Amérique du Nord.

Cette évaluation exigeante, basée sur 87 questions couvrant 4 catégories, repose sur des critères du Conseil Mondial du tourisme durable. Dans cette démarche de certification, Tourisme Montréal a été évalué notamment sur ses actions en matière d'impacts sociaux et économiques, d'environnement ainsi que de culture. Les initiatives phares, telles que le suivi de la satisfaction des visiteurs et des résidents, les formations aux employés et aux partenaires, le partage des guides d'écoresponsabilité pour congrès et événements sportifs ainsi que la promotion d'organismes locaux ont notamment été déterminantes pour ce succès.

« Cette certification témoigne de notre engagement continu pour faire de Montréal une destination harmonieuse. Le développement durable est un objectif commun qui requiert beaucoup d'efforts et de discipline. Chez Tourisme Montréal, nous travaillons sans relâche pour être des leaders en matière de durabilité et cette reconnaissance platine valide notre engagement ; nous sommes sur la bonne voie », affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

La certification platine représente non seulement une immense fierté pour Tourisme Montréal, elle représente également un cadre clair permettant à l'organisation une amélioration continue de ses performances.

GreenStep est le seul programme de certification pour les entreprises et destinations touristiques en Amérique du Nord. Cette certification a évalué Tourisme Montréal selon des normes internationales respectant les objectifs de développement durable de l'ONU.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

