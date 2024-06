VersaFI célèbre l'action résolue de leaders pour accélérer le progrès vers l'équité entre les sexes avec son palmarès des Champion?nes du changement





TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - VersaFi (anciennement WCM) a le plaisir d'annoncer son palmarès 2024 des Champion?nes du changement . Ces 20 personnes seront à l'honneur le mardi 25 juin, à l'occasion d'un gala tenu à Toronto pour souligner leur dévouement à faire progresser l'équité au sein de leur entreprise et dans l'ensemble du secteur financier.

Ce palmarès annuel reconnaît et célèbre l'apport de personnes qui veillent à ce que les femmes puissent continuer de prospérer et de réussir. À une époque où les initiatives en faveur de l'équité se heurtent à des problèmes mondiaux, cette reconnaissance revêt une signification particulière.

« Comme le secteur financier est une pièce maîtresse de notre économie, il est essentiel que les femmes y soient pleinement représentées à tous les paliers de décision », souligne Tanya van Biesen, présidente et cheffe de la direction de VersaFi. « La sous-représentation des femmes dans le secteur financier, surtout aux échelons intermédiaires et supérieurs, demeure problématique. Mais cet enjeu ne touche pas que les femmes : c'est un problème opérationnel. En veillant à le résoudre, nous éviterons de laisser de précieux talents sur la touche. Nos Championnes et Champions du changement le comprennent et s'efforcent de rompre le statu quo. Dans leurs travaux à la tête de comités et dans leurs rôles de commanditaires, de mentor?es et d'allié?es, elles et ils démontrent le pouvoir de l'innovation et de la créativité et nous rappellent l'importance de nourrir une culture de l'inclusion. Ce faisant, ces personnes renforcent la capacité de nos femmes de talent à participer, prospérer et progresser à tous les échelons du secteur. »

La présentation des prix des Champion?nes du changement a lieu pour la 22e fois cette année.

Les Champion?nes du changement 2024 sont :

Leslie J. Anderson , cheffe mondiale, One Client Wealth Management, BMO Groupe financier.

, cheffe mondiale, One Client Wealth Management, BMO Groupe financier. Eoin Brady , associé, leader national en fiscalité des fusions et acquisitions, PwC Canada.

, associé, leader national en fiscalité des fusions et acquisitions, PwC Canada. Dale Burgess , directeur général exécutif, Infrastructures et Ressources naturelles, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Ontario .

, directeur général exécutif, Infrastructures et Ressources naturelles, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' . Jim Byrd , chef mondial, Macro Products, RBC Marchés des capitaux.

, chef mondial, Macro Products, RBC Marchés des capitaux. Tristan Cammaert , associée, Consultation - Entreprises, EY.

, associée, Consultation - Entreprises, EY. Nick Chan , directeur général et chef, Gestion des ressources financières, BMO Marchés des capitaux.

, directeur général et chef, Gestion des ressources financières, BMO Marchés des capitaux. Sarine Chitilian , directrice, Stratégies d'affaires opérationnelles, résilience et gestion des risques, Banque Nationale Marchés financiers.

, directrice, Stratégies d'affaires opérationnelles, résilience et gestion des risques, Banque Nationale Marchés financiers. Étienne Dubuc , premier vice-président à la direction, Banque Nationale Marchés financiers, membre de l'Équipe de direction.

, premier vice-président à la direction, Banque Nationale Marchés financiers, membre de l'Équipe de direction. Marin Gagliardi , premier directeur général, Groupe Financement syndiqué et bilatéral, Valeurs mobilières TD.

, premier directeur général, Groupe Financement syndiqué et bilatéral, Valeurs mobilières TD. Sean Gilbert , premier directeur général et cochef mondial, Marchés des titres de créance, Banque d'investissement mondiale, Marchés des capitaux CIBC.

, premier directeur général et cochef mondial, Marchés des titres de créance, Banque d'investissement mondiale, Marchés des capitaux CIBC. Erin Griffiths , première vice-présidente, Solutions pour la clientèle et Gestion de patrimoine, Banque Scotia.

, première vice-présidente, Solutions pour la clientèle et patrimoine, Banque Scotia. Maria Hushovd , première directrice générale et cheffe du Groupe de crédit ESG, RBC Marchés des capitaux.

, première directrice générale et cheffe du Groupe de crédit ESG, RBC Marchés des capitaux. Michelle Joliat , directrice supérieure, Produits et livraison, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Ontario .

, directrice supérieure, Produits et livraison, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Brian Kernohan , chef du développement durable, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie

, chef du développement durable, Marchés privés, placements Manuvie Meric Koksal , directeur général, Groupe Solutions de gestion de patrimoine, chef adjoint et chef, Infrastructure, innovation et marchés privés, Marchés des capitaux CIBC.

, directeur général, Groupe Solutions de gestion de patrimoine, chef adjoint et chef, Infrastructure, innovation et marchés privés, Marchés des capitaux CIBC. Michael Kruse , chef mondial par intérim, Services bancaires aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement et chef, SBMM, États-Unis, Banque Scotia.

, chef mondial par intérim, Services bancaires aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement et chef, SBMM, États-Unis, Banque Scotia. Neil Pengelly , chef, Déploiement de solutions technologiques canadiennes et associé, EY.

, chef, Déploiement de solutions technologiques canadiennes et associé, EY. Lindsay Scott , directrice générale, Industries diversifiées canadiennes, Valeurs mobilières TD.

, directrice générale, Industries diversifiées canadiennes, Valeurs mobilières TD. Carly Stallwood , associée, cheffe du financement de l'assurance, PwC Canada.

, associée, cheffe du financement de l'assurance, PwC Canada. Jasmine Tehara, cheffe mondiale, Produits et services d'épargne-retraite, Manuvie.

VersaFi

VersaFi est une organisation nationale sans but lucratif, vouée à accélérer l'équité pour les femmes dans le secteur financier. Fondée en 1995 sous le nom de Women in Capital Markets (WCM), elle s'est donné une nouvelle image de marque en 2024 afin de donner du pouvoir et des appuis aux femmes et aux personnes non binaires dans l'ensemble du secteur financier canadien, à tous les stades de leur carrière. À cette fin, VersaFi nourrit un bassin de talents à tous les échelons, se fait le porte-parole et le défenseur de l'équité entre les sexes dans ce secteur, et collabore avec les leaders du secteur financier à la mise en oeuvre de changements structurels et culturels efficaces et durables. Sa communauté en développement constant compte maintenant plus de 4 000 membres du secteur financier, représentant des courtiers et des gestionnaires de patrimoine relevant des grandes banques canadiennes, des courtiers indépendants et sous contrôle étranger, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, des régimes de retraite, des organismes de réglementation, des bourses et des cabinets de conseil. Pour obtenir un complément d'information ou pour adhérer à l'organisme, consultez le site www.versafi.ca .

