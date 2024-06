Le Fonds de solidarité FTQ investit 1,2 G$ pour l'économie du Québec





Le Fonds continue d'avoir un impact structurant en développement durable et joue un rôle clé dans de nombreuses relèves d'entreprises

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Pour l'exercice financier 2023-2024 qui s'est terminé le 31 mai 2024, le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) a engagé un total de 1,17 milliard de dollars dans l'économie du Québec. Parmi ce montant, le Fonds a appuyé la relève de l'entreprise Groupe Novatech, acheté par la famille Gendreau propriétaire de Garaga Inc.

« Le Fonds continue de soutenir l'économie québécoise avec des investissements qui dépassent le cap du 1 milliard de dollars pour une septième année consécutive. Nos équipes ont été présentes sur le terrain avec les entrepreneurs afin d'établir des plans efficaces et les accompagner dans leur croissance, en dépit du contexte difficile. Accompagner et soutenir nos PME ont définitivement été les priorités de l'investissement pour l'année 2023-2024 », explique Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ. « Les besoins sont multiples et je suis fier du travail qu'on a accompli en repreneuriat et de notre virage en développement durable. »

La famille Gendreau devient propriétaire du Groupe Novatech Inc.

Depuis sa fondation par Raymond Ouellette en 1982 à Sainte-Julie, Novatech est devenue une entreprise offrant une gamme complète de produits : transformation du verre, fabrication de fenêtres de portes, de portes d'acier et portes-patio, etc. Novatech compte 16 usines et centres de distribution au Canada et aux États-Unis de même qu'un centre d'innovation pour la recherche et le développement de nouveaux produits depuis 2009. La famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc., chef de file nord-américain dans le secteur de la fabrication des portes de garage, en fait l'acquisition grâce au soutien du Fonds et d'Investissement Québec. Le président actuel de Novatech, Harold Savard, participe également à la transaction.

« Grâce à notre soutien en repreneuriat, le Fonds a assuré la relève d'entreprises comme le Groupe Novatech qui permet aux Québécois de conserver un siège social et un fleuron québécois, ici. », affirme Dany Pelletier. « Les prochaines années seront cruciales en termes de repreneuriat. Nous devons être présents pour nos entreprises, autant au niveau financier qu'au niveau de l'accompagnement. L'initiative du Fonds de créer la formation Propulsion Repreneurship offerte à l'École d'entrepreneurship de Beauce en est un bon exemple », termine M. Pelletier.

30 M$ dans PNCW Ligne de transmission

Le Fonds de solidarité FTQ investit 30 millions de dollars dans PNCW Ligne de transmission, société en commandite, afin d'appuyer la transition énergétique du projet minier Windfall. Une initiative de la Première Nation Crie de Waswanipi, PNCW est responsable du développement d'une ligne de transmission de 85,5 km qui relie les lignes d'Hydro-Québec au projet de Groupe minier Windfall dans le territoire de la Baie-James. La ligne de transmission permettra ainsi de diminuer l'utilisation d'énergies fossiles en les remplaçant par l'hydro-électricité. Il est estimé que l'utilisation de diésel sera réduite de 64 millions de litres et que 174 000 tonnes d'émissions de CO2 seront évitées annuellement.

« Le Fonds a démontré sa volonté de soutenir les entreprises qui luttent contre les changements climatiques tout en contribuant au développement économique des régions du Québec. Le Fonds a continué d'investir activement en 2023-2024 dans le but d'atteindre les 12 milliards de dollars d'actifs en développement durable. Notre participation dans PNCW Ligne de transmission en est la preuve », conclut M. Pelletier.

Les résultats financiers complets et la nouvelle valeur de l'action du Fonds seront annoncés le vendredi 21 juin 2024.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

18 juin 2024 à 08:00

