TELUS déclare qu'elle n'utilisera pas l'IA pour créer ou reproduire de l'art ou des images autochtones





Une déclaration qui souligne l'engagement continu de TELUS envers la réconciliation au moyen, notamment, de stratégies en matière d'éthique et de données

TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - TELUS est fière de réaffirmer son engagement envers la réconciliation en déclarant qu'elle n'utilisera pas les technologies de l'intelligence artificielle (IA) pour créer ou reproduire l'art ou les images des Autochtones. TELUS a publié son engagement en matière de réconciliation en 2021, dans lequel elle déclare être résolue à progresser sur la voie de la réconciliation d'une manière profondément constructive, en partenariat avec les peuples autochtones, et qu'elle s'engage à assumer son rôle et ses responsabilités à cet égard. Cette détermination témoigne des efforts soutenus faits par TELUS concernant la réconciliation, et cet ajout à l'égard de la technologie et de l'IA vient consolider le caractère évolutif de ce travail.

Comme l'énonce cette déclaration : Suivre la voie de la réconciliation en posant des gestes concrets comprend l'utilisation éthique de la technologie et de l'IA. La souveraineté des données autochtones est cruciale dans cette initiative, car les Autochtones gardent le contrôle et assurent la protection de leur héritage culturel et de leur expression artistique. TELUS est fière de soutenir les activités artistiques des Autochtones en gardant à l'esprit le rôle historique de certaines organisations dans le détournement de l'art et de la culture autochtones. En respectant l'engagement de TELUS en matière d'intégrité artistique, nous déclarons que nous n'utiliserons pas la technologie de l'IA pour créer ou reproduire l'art ou les images des Autochtones.

« À TELUS, nous sommes rigoureusement déterminés à poursuivre les efforts essentiels envers la réconciliation. Aussi, un aspect fondamental de notre approche à l'égard de l'IA et de l'éthique des données est l'écoute et l'apprentissage des personnes qui sont touchées par la technologie et qui interagissent avec elle, affirme Pam Snively, chef des données et du Bureau des relations de confiance à TELUS. Il est primordial pour nous de travailler aux côtés des Autochtones pour protéger leur riche héritage culturel et artistique, et nous espérons inspirer d'autres organisations à nous emboîter le pas sur cette voie. »

TELUS est un chef de file mondial dans l'utilisation responsable et éthique de l'IA. Son outil de soutien à la clientèle utilisant l'intelligence artificielle (IA) générative est entré dans l'histoire dernièrement en devenant le premier au monde à obtenir la certification internationale « Respect de la vie privée assuré dès la conception » (ISO 31700-1). Récemment, TELUS a également reçu le prix Outstanding Organization 2023 (organisation exceptionnelle 2023) du Responsible AI Institute en reconnaissance de son engagement à favoriser la confiance et à en faire profiter la société. TELUS est aussi la première entreprise de télécommunication au Canada à signer le code de conduite volontaire pour l'IA générative, qui vise à assurer le développement transparent, équitable et responsable de la technologie de l'IA générative. Plus tôt cette année, TELUS a publié son premier rapport sur l'IA : Le pouvoir des perspectives au Canada, dans lequel l'entreprise présente les perceptions, les observations et les avis sur l'IA de près de 5 000 Canadiens et Canadiennes, parmi lesquels figurent des peuples autochtones, des groupes racialisés, des personnes âgées, des néo-Canadiens et néo-Canadiennes, des jeunes, des personnes ayant un handicap physique et des membres de la communauté LGBTQ2S+.

« L'IA conçue sans la participation des Premiers peuples a une incidence négative sur nos communautés.. Au-delà du design, les images culturelles, les traditions artistiques et les oeuvres des artistes autochtones ont une signification et un symbolisme qui relèvent du sacré. Il est primordial que nous soyons partenaires et que nous travaillions ensemble sur cette technologie déterminante afin qu'elle n'opprime pas davantage notre peuple. Notre inclusion est importante pour bien faire les choses, explique Shani Gwin, fondatrice et chef de la direction de pipikwan pêhtâkwan et membre du Comité consultatif autochtone de TELUS. TELUS se distancie de l'utilisation contraire à l'éthique et nuisible de nos images, de nos expressions créatives et de notre propriété intellectuelle et c'en est encourageant. Les peuples autochtones ont été laissés de côté et désavantagés quant aux opportunités d'emploi et économiques en raison de l'appropriation et de l'exclusion. Alors que le Canada s'efforce de poursuivre avec authenticité sa démarche sur la vérité et la réconciliation, et de comprendre la capacité de l'IA à aider comme à faire du tort, cet engagement est une étape positive qui tombe à point. »

Pour marquer sa déclaration, TELUS a commandé une oeuvre à Kenneth Letander, un artiste ojibwé originaire du Manitoba et vivant aujourd'hui dans la région du Traité 6, en Alberta. Cette création intitulée « Honour by Design » (l'honneur dès la conception) véhicule la vision de Letander :

- « Dans ce concept, une main humaine est chargée d'appuyer sur un petit cercle vert, symbolisant le choix de l'individu quant au moment et à la manière d'utiliser l'IA. Derrière la main se trouve une tortue, qui représente les histoires autochtones. En dessous, une rivière d'eau bleue qui coule et le cercle vert se rejoignent au milieu, ce qui illustre la collision de l'humanité et de la technologie et la façon dont les humains peuvent l'utiliser pour le bien, comme se servir de l'IA pour protéger les cours d'eau et la Terre mère. À côté de cette scène se trouve un globe avec des lignes de communication menant à un écran de tablette, que la tortue regarde pour absorber de l'information. L'information représentant l'IA est intentionnellement séparée de la tortue et de la main, car elle respecte la culture, la détermination et les histoires autochtones. »

Pour en savoir plus sur la déclaration de TELUS sur l'art et l'IA et sur les futures possibilités de vous prononcer sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle, visitez le site telus.com/IAResponsible/Declaration . Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS en matière de réconciliation et lire le Rapport sur la Stratégie de réconciliation et Connectivité des communautés autochtones de 2023 , consultez la page telus.com/reconciliation .

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Finnegan

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

18 juin 2024 à 08:00

