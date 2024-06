DES MÉCÈNES SOUTIENNENT LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fière d'annoncer des contributions exceptionnelles de grands mécènes dans le cadre de sa campagne majeure de financement en soutien au projet de transformation du MAC. Ces dons généreux, tous d'un million de dollars et plus, marquent une étape cruciale pour la transformation ambitieuse du MAC, visant à enrichir et moderniser l'expérience culturelle qu'offre le musée à ses visiteurs.

L'objectif ambitieux de la campagne de financement est de recueillir 20 millions de dollars afin de contribuer au projet de transformation du MAC qui marquera son évolution et contribuera significativement à la revitalisation du centre-ville de Montréal, dans le plus grand quartier culturel en Amérique du Nord. Le cabinet de campagne est co-présidé par Claudine et Stephen Bronfman, et compte sur le soutien de nombreux autres leaders de la communauté d'affaires et philanthropique montréalaise.

Les contributions suivantes, toutes d'un million de dollars et plus, illustrent le soutien indéfectible de la communauté philanthropique montréalaise. Afin de reconnaitre leur générosité, les grands mécènes verront un lieu nommé en leur honneur dans le MAC transformé :

Banque Nationale : un don qui sera honoré par la nomination de l'Atrium de la Banque Nationale.

: un don qui sera honoré par la nomination de l'Atrium de la Banque Nationale. Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman : un don célébré par la nomination de la Galerie du jardin suspendu Claudine et Stephen Bronfman .

: un don célébré par la nomination de la Galerie du jardin suspendu Claudine et . Power Corporation du Canada : un don pour lequel l'Esplanade Power Corporation portera leur nom.

: un don pour lequel l'Esplanade Power Corporation portera leur nom. Vincent Chiara et Stella Vassallo : un don reconnu par la Salle d'exposition de la Fondation Famille Chiara.

: un don reconnu par la Salle d'exposition de la Fondation Famille Chiara. La Fondation Rossy : un don qui sera commémoré par le Forum La Fondation Rossy.

« Ces contributions essentielles vont bien au-delà du soutien financier de notre campagne, elles incarnent une vision collective et inspirée pour l'avenir prometteuse de l'art contemporain à Montréal. Ensemble, nous bâtissons une communauté artistique vibrante et innovante ! », souligne Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

Claudine et Stephen Bronfman, co-présidents du cabinet de campagne, expriment leur

gratitude : « En tant que leaders de cette campagne, nous sommes honorés de pouvoir compter sur le soutien de ces mécènes visionnaires. Leur générosité permet de garantir que le MAC continue d'enrichir notre patrimoine culturel et d'offrir des expositions de classe mondiale à toutes les générations de Montréalais. »

Depuis 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal se distingue comme la première institution au Canada entièrement dédiée à l'art contemporain. Avec sa transformation, le MAC est prêt à offrir un joyau architectural au coeur du Quartier des spectacles, renforçant ainsi le dynamisme économique, culturel et social de Montréal. Ces dons permettront de concrétiser la vision d'un musée transformé, offrant des espaces d'exposition optimisés, des aires éducatives élargies, et une accessibilité universelle accrue.

« La mission de la Banque Nationale est d'avoir un impact positif sur nos communautés, » affirment Éric Bujold et Debby Cordeiro, respectivement vice-président du conseil et chef des relations clients et première vice-présidente, Communications, Affaires publiques et ESG. « L'art est d'une grande importance pour nous et nos clients. Notre collection de 7 000 oeuvres, dont plus des deux tiers sont d'artistes québécois, peut en témoigner. Le Musée d'art contemporain offre une excellente plateforme de rayonnement pour les artistes, les galeristes, ainsi que pour la ville de Montréal, et nous inspire à donner. Nous sommes fiers d'être partenaires et de contribuer à la transformation du MAC ».

La Fondation du MAC remercie sincèrement tous les donateurs pour leur engagement à faire avancer la mission du musée et à promouvoir l'art contemporain québécois, canadien et international.

L'ART DE CONTRIBUER - TÉMOIGNAGES

Banque Nationale

Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman

Power Corporation du Canada

Vincent Chiara et Stella Vassallo

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production et la promotion d'expositions et de programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal.

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au coeur du Quartier des spectacles, fait l'objet d'une transformation architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. Visitez www.macm.org pour plus d'information.

SOURCE Fondation du MAC

18 juin 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :