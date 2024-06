LIDE Biotech met en avant la qualité de ses opérations de laboratoire en participant à VERIF.i®, le programme de pré-évaluation des fournisseurs de Scientist.com





Scientist.com, le principal marché en ligne de R&D de l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui que LIDE Biotech a passé avec succès les évaluations sur site VERIF.i® dans deux de ses installations situées en Chine, à Shanghai et à Xi'an. VERIF.i est le programme de pré-évaluation sur site de Scientist.com qui aide les fournisseurs de services réglementés à démontrer la qualité et les normes de leurs laboratoires à leurs clients existants et potentiels.

LIDE est un organisme de recherche sous contrat (ORC) primé dans le domaine de la médecine translationnelle, qui possède plus d'une décennie d'expérience dans la fourniture de services d'évaluation préclinique de médicaments à l'échelle mondiale. En plus d'offrir des innovations en recherche translationnelle en oncologie et en immuno-oncologie, LIDE possède une collection de plus de 2 000 modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX) couvrant plus de 50 types de cancer, dont plus de 200 sont résistants à des médicaments spéciaux et/ou génétiquement modifiés. L'entreprise possède des centres animaliers de niveau SPF accrédités par l'AAALAC, des laboratoires de niveau de sécurité 2 et des équipements de pointe de classe mondiale.

« Nous avons adopté les normes opérationnelles mondiales les plus élevées chez LIDE, en veillant à ce que nos installations et nos processus non seulement répondent aux attentes de l'industrie, mais les dépassent », déclare Danyi Wen, président-directeur général de LIDE Biotech. « VERIF.i est un moyen supplémentaire de démontrer notre engagement en faveur de la qualité et de la conformité à nos clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique dans le monde entier. »

VERIF.i permet à LIDE Biotech et à d'autres fournisseurs de services de recherche réglementés, y compris dans les domaines de l'acquisition de spécimens biologiques humains, les études animales et les services de chimie, de fabrication et de contrôle (CMC), de communiquer de manière proactive la qualité et les capacités de leurs laboratoires par rapport à des critères prédéfinis développés spécifiquement pour l'industrie biopharmaceutique. Des auditeurs tiers indépendants effectuent des inspections sur place, dont les résultats peuvent être communiqués aux clients ou utilisés pour améliorer les opérations des laboratoires.

« Les évaluations sur site des laboratoires ont toujours été difficiles à réaliser en raison des coûts et des exigences élevés en termes de ressources et de temps », déclare Matt McLoughlin, vice-président principal chargé des catégories et de la conformité chez Scientist.com. « VERIF.i offre une solution nouvelle et viable pour les vendeurs et les acheteurs des marchés en ligne. Elle permet à un fournisseur de haute qualité comme LIDE de se différencier de ses pairs en partageant des informations sur ses installations, son personnel et ses processus. En même temps, elle élimine le travail redondant et permet aux acheteurs et aux vendeurs d'économiser du temps et de l'argent. »

VERIF.i est une extension de la solution primée COMPLi® de Scientist.com. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.scientist.com/verifi/

À propos de LIDE Biotech

LIDE Biotech s'engage à accélérer le passage de la phase préclinique à la phase clinique pour ses clients. Notre solide base de données de plus de 2 000 modèles PDX, CDX et de modèles de lignes cellulaires est une ressource de premier plan pour l'industrie. LIDE propose en outre des kits exclusifs (collecte de cellules K sur de petits échantillons, reprogrammation cellulaire conditionnelle, MiniPDX et dosages IO-FIVE) qui aident les clients à harmoniser leurs études. Plus important encore, nos collaborations avec des hôpitaux offrent aux clients une plateforme translationnelle inégalée qu'ils peuvent exploiter dans leur parcours de recherche et développement de médicaments. Nos services CRO peuvent être adaptés sur mesure ou bénéficier de solutions prêtes à l'emploi, y compris des études in vitro et in vivo, des approches 3D et organoïdes, le tout complété par une bio-informatique interne et une plateforme parallèle d'immuno-oncologie.

Rendez-vous sur www.lidebiotech.com pour en savoir plus et suivez les mises à jour sur la page LinkedIn LIDE Biotech.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est une société privée basée à San Diego dont la mission est de rendre la découverte de nouveaux médicaments plus rapide et moins coûteuse. Elle se concentre sur un marché en ligne basé sur l'IA qui aide les chercheurs en médicaments à utiliser des technologies innovantes pour traduire rapidement leurs idées en données exploitables. Grâce à Scientist.com, les scientifiques communiquent directement avec les experts en recherche de plus de 5 000 laboratoires mondiaux afin de concevoir et d'exécuter des expériences de recherche complexes. Rendez-vous sur scientist.com pour en savoir plus.

