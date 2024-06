Gestion d'actifs CIBC inc. annonce que la Stratégie mondiale de capital-investissement KKR CIBC est désormais offerte à des fins d'achat





TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui que la Stratégie mondiale de capital-investissement KKR CIBC (le Fonds), gérée par GAC, est désormais offerte à des fins d'achat. Le Fonds donnera aux investisseurs canadiens qualifiés l'occasion d'investir dans KKR Private Equity Conglomerate LLC (K-PEC), une société de portefeuille qui donne accès à des occasions de capital-investissement à l'échelle mondiale et qui est gérée par la société de placement mondiale KKR.

K-PEC est une stratégie innovante et évolutive qui offre aux investisseurs une diversification par l'intermédiaire des diverses stratégies de capital-investissement de KKR, notamment le rachat de titres, la croissance, l'incidence mondiale et le capital-investissement de base. Grâce à la portée mondiale de KKR, K-PEC vise à sélectionner des occasions intéressantes de capital-investissement corrigé du risque qui peuvent être obtenues au moyen d'un seul instrument.

« Nous sommes très heureux d'établir ce partenariat stratégique avec KKR et de procurer à nos clients un accès exclusif à un chef de file mondial des placements en capital-investissement, a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. Nos partenariats stratégiques sont conçus pour tirer parti de l'envergure de notre société et de l'expertise des principaux gestionnaires d'actifs non traditionnels mondiaux afin d'offrir aux investisseurs canadiens un accès exclusif à des solutions de placement. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 227 G$ (en mars 2024).

