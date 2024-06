Sanofi Canada célèbre les lauréats du concours Biogenius 2024 et accorde pour la quatrième année les subventions Biogenius





TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Sanofi Canada a le plaisir d'annoncer le nom des lauréats du 32e concours annuel Sanofi Biogenius Canada et des bénéficiaires des subventions Sanofi Biogenius Canada 2024. Faciliter l'accès à l'éducation en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) est depuis longtemps une priorité pour Sanofi Canada. Avec ce concours et ces subventions, nous espérons préparer une relève scientifique et amener davantage de jeunes à emprunter la voie de la découverte scientifique.

Le concours Sanofi Biogenius Canada célèbre les meilleurs projets en santé, en biotechnologie et en sciences de la vie de tout le pays et incite les élèves à faire preuve de curiosité et à réaliser des projets novateurs en STIM.

Le programme de subventions Sanofi Biogenius Canada accorde à quatre écoles secondaires publiques une subvention de 50?000 $ pour l'avancement de l'éducation en STIM. Cette somme sert à rénover des laboratoires de classe, à renouveler l'équipement scientifique et à élargir l'offre de cours pour améliorer l'apprentissage.

Stephanie Veyrun-Manetti

Responsable pays et Directrice générale, Soins spécialisés, Sanofi Canada

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir la prochaine génération de scientifiques. Depuis plus de 30 ans, le programme Sanofi Biogenius Canada nourrit la passion pour l'enseignement des STIM dans l'ensemble du pays. Nous avons vu comment le concours et le programme de subventions ouvrent des portes aux élèves et à la collectivité et comment ils contribuent à rendre l'apprentissage des sciences plus accessible et plus attrayant. Félicitations aux lauréats du concours 2024 et aux bénéficiaires des subventions! Merci aux centaines d'élèves et enseignants qui nous ont fait part de leurs projets novateurs et des programmes scolaires qu'ils ont mis en place cette année. Votre enthousiasme inébranlable témoigne de la fascination qu'exerce la découverte scientifique, et nous inspire année après année. »

Reni Barlow

Directeur général, Sciences jeunesse Canada

« L'engagement de Sanofi dans l'enseignement des STIM a un effet retentissant sur les élèves, les enseignants et les écoles du pays, qui ont la possibilité de se familiariser avec l'univers des sciences et de poursuivre leurs intérêts dans un domaine lié aux STIM. Depuis des années, Sanofi Canada et Sciences Jeunesse Canada collaborent pour susciter une passion pour l'exploration scientifique, en encourageant les élèves à sortir des sentiers battus et à s'engager dans la recherche. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat en accueillant le 32e concours annuel Sanofi Biogenius Canada et en contribuant à la sélection des lauréats de cette année. »

Le concours Sanofi Biogenius Canada

Le 32e concours annuel s'est déroulé dans le cadre de la 62e édition de l'Expo-sciences à l'échelle régionale et pancanadienne de Sciences Jeunesse Canada, qui s'est tenue à Ottawa (Ontario). Neuf prix spéciaux Sanofi Biogenius Canada ont été décernés par Sanofi Canada dans les catégories junior, intermédiaire et sénior.

Sanofi félicite les lauréats dans chaque catégorie, notamment :

Junior

Sarah Bykewich , Alberta ; Électroculture

, ; Électroculture Sehar Sidhu , Ontario ; Une étude approfondie du SRAS-CoV-2

, ; Une étude approfondie du SRAS-CoV-2 Kristina Tannert , Colombie-Britannique; Des déversements de pétrole à la décontamination par les algues

Intermédiaire

Audrey Cowen , Ontario ; Microbes et molécules : La clé de l'abolition de la résistance aux médicaments

, ; Microbes et molécules : La clé de l'abolition de la résistance aux médicaments Jacklyn Saddler , Ontario ; L'effet de la kéracyanine dans l'atténuation de la pathogenèse multifactorielle de la colite ulcéreuse

, ; L'effet de la kéracyanine dans l'atténuation de la pathogenèse multifactorielle de la colite ulcéreuse Ella Sehn , Ontario ; En plein dans le mille : utilisation d'un polymère super-absorbant pour améliorer le traitement de la sinusite chronique

Sénior

Noah Bryan , Ontario ; L'eau est-elle potable? Le test rapide est le chaînon manquant!

, ; L'eau est-elle potable? Le test rapide est le chaînon manquant! Baljot Rai , Manitoba ; MopMussels : Conception d'un processus de bioabsorption du phosphore à partir de coquilles de palourdes

, ; MopMussels : Conception d'un processus de bioabsorption du phosphore à partir de coquilles de palourdes Viduni Siriwardana, Colombie-Britannique; Modélisation in silico pour le développement d'un système nanométrique de libération de médicaments dans le traitement de la LLA à précurseurs de cellules B chez les adultes

Les subventions Sanofi Biogenius Canada

Sanofi Canada a octroyé quatre subventions Biogenius de 50?000 $ à des écoles secondaires publiques de tout le pays.

Les bénéficiaires des subventions Sanofi Biogenius Canada 2024 sont les suivants :

Hay Lakes School (école Hay Lakes ), Hay Lakes (Alb.)

), (Alb.) Exchange Met School (école Exchange Met), Winnipeg (Man.)

(Man.) St. Malachy's Memorial High School (école secondaire St. Malachy's Memorial), Saint John (N.-B.)

(N.-B.) Chief Jimmy Bruneau School (école Chief Jimmy Bruneau ), Edzo (T.-N.-L.)

Pour plus d'informations sur le concours et les subventions de Sanofi Biogenius Canada, consultez le site https://biogenius.ca/fr/.

À propos de Sanofi Biogenius Canada

Le concours Sanofi Biogenius Canada encourage les élèves d'un bout à l'autre du pays et issus de tous les milieux, à briser les barrières et à explorer des idées de recherche concrètes axées sur les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) qui pourraient changer des vies - tout cela avant de quitter l'école secondaire. Les subventions Sanofi Biogenius Canada Grants contribuent à améliorer l'accès à des expériences pratiques en STIM en soutenant les écoles secondaires publiques canadiennes au moyen de subventions financières destinées à moderniser l'équipement des laboratoires, à lancer de nouveaux programmes scientifiques et à faire passer l'enseignement des sciences au niveau supérieur.

À propos de Sanofi Canada

Sanofi est une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une seule vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, nous employons plus de 2?000 personnes et investissons annuellement 20 % de nos revenus dans la recherche biopharmaceutique, ce qui représente 1,2 milliard de dollars canadiens en recherche et développement dans la dernière décennie. Nos investissements stimulent la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays. Nous sommes également en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures, dont deux nouvelles usines de fabrication de vaccins sur notre Campus de Toronto.

En 2024, nous célébrons 110 ans d'expérience dans la création de solutions novatrices en matière de santé pour les Canadiens. Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai 1914 a évolué pour devenir la plus grande usine de fabrication biopharmaceutique au Canada en plus d'être reconnu pour avoir fait avancer quelques-unes des plus grandes contributions à la santé publique, tant au Canada que dans le monde.

À propos de Sciences Jeunesse Canada

Sciences Jeunesse Canada alimente la curiosité des jeunes Canadiens par le biais de projets en STIM. Organisme de bienfaisance enregistré depuis 1966, Sciences Jeunesse Canada remplit sa mission par le biais de programmes nationaux tels que monEspaceSTIM, le réseau national des foires STIM, l'Expo-sciences pancanadienne, l'Expo-sciences STIM, la représentation de l'équipe du Canada aux foires internationales et le perfectionnement professionnel des enseignants dans le cadre du programme Smarter Science. Grâce à ces programmes, Sciences Jeunesse Canada apporte un soutien direct à plus de 500?000 élèves qui réalisent des projets STIM au cours d'une année donnée. Pour plus d'informations, visitez le site youthscience.ca/fr/.

