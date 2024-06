Pattern Energy signe un contrat d'approvisionnement en électricité pour le projet éolien de Broughton au Québec





Pattern Energy Group LP (Pattern Energy), un leader en matière d'énergie renouvelable et d'infrastructure de transport, a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement en électricité (CAE) de 30 ans avec Hydro-Québec pour son projet éolien Broughton de 150 mégawatts (MW), situé dans les municipalités de Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Coeur-de-Jésus et Thetford Mines, au Québec, à environ 65 km au sud de la ville de Québec. Le parc éolien de Broughton fournira une électricité fiable, abordable et renouvelable pour alimenter annuellement plus de 25 000 foyers au Québec.

« Nous sommes fiers de travailler avec Hydro-Québec sur ce nouveau projet passionnant d'énergie renouvelable », a déclaré Hunter Armistead, PDG de Pattern Energy. « Avec 11 installations à ce jour, Pattern est à la tête de l'industrie de l'énergie renouvelable au Canada, établissant de nouveaux liens avec nos partenaires autochtones et soutenant les communautés locales. Le parc éolien Broughton est un exemple de plus de notre engagement envers le Québec et le Canada, car nous contribuons à alimenter un demi-million de foyers canadiens en électricité. »

Le projet est un partenariat à parts égales entre Pattern Energy et une coalition de partenaires communautaires et des Premières nations : la MRC des Appalaches, la MRC de L'Érable, le Conseil des Abénakis d'Odanak et le Conseil des Abénakis de Wôlinak. Le projet entraînera des retombées socio-économiques positives et durables en augmentant et en diversifiant les revenus des MRC et des communautés autochtones participantes.

Le projet éolien de Broughton représente un investissement d'environ 500 millions de dollars canadiens et apportera de nouveaux avantages économiques à la région, en s'appuyant sur le succès du parc éolien de Pattern Energy au Mont Sainte-Marguerite, au Québec. Le projet créera jusqu'à 200 emplois pendant la phase de construction, notamment des opérateurs d'équipement, des électriciens, des ouvriers et d'autres professionnels de diverses disciplines. Une fois le projet opérationnel, 10 employés à temps plein assureront l'exploitation et la maintenance de l'installation.

La construction du parc éolien de Broughton devrait débuter en 2028 et son exploitation commerciale en 2029. Le projet doublera la capacité de production de Pattern Energy dans la province.

À propos de Pattern Energy

Pattern Energy est le plus grand exploitant d'énergie éolienne au Canada, ayant mis en service 11 parcs éoliens dans cinq provinces avec une capacité de production de 1980 MW dans le pays.

Pattern Energy demeure l'un des plus grands développeurs et exploitants de projets éoliens, solaires, de transmission et de stockage d'énergie au monde. Son portefeuille opérationnel comprend 30 installations d'énergie renouvelable qui utilisent les meilleures technologies, avec une capacité d'exploitation de près de 6000 MW en Amérique du Nord. Pattern Energy est guidée par un engagement à long terme pour servir ses clients, protéger l'environnement et renforcer les communautés. Pour plus d'information : www.patternenergy.com.

18 juin 2024 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :