Chaleur extrême sur le Québec - Appel à la vigilance pour éviter des problèmes de santé





QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Alors que le Québec sera touché cette semaine par une vague de chaleur extrême, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rappeler à la population les mesures à prendre pour améliorer son confort et diminuer les risques pour sa santé ou celle de ses proches.

Alors que des mesures de précaution sont généralement suffisantes pour qu'on se sente plus confortable, certaines personnes courent plus de risques de développer des complications, notamment les enfants de 5 ans et moins, les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes isolées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles effectuant un travail ou un effort physique exigeant à l'extérieur.

Les mesures suivantes sont recommandées :

boire beaucoup d'eau, sans attendre d'avoir soif. Suivre les indications d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé concernant la quantité de liquide à boire, s'il y a lieu;

passer quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou plus frais;

prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour;

éviter l'alcool;

réduire les efforts physiques;

planifier les activités physiques pendant les périodes les moins chaudes de la journée (par exemple, avant 11 h ou après 18 h);

porter des vêtements clairs et légers;

fermer les fenêtres, les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille et ventiler si possible sa résidence lorsque la nuit est fraîche;

donner des nouvelles à ses proches et ne pas hésiter à leur demander de l'aide.

Surveillance des symptômes

Lors d'une vague de chaleur, le corps a plus de difficulté à se refroidir et à maintenir sa température dans les limites de la normale. Certains symptômes (maux de tête, signes de déshydratation, fatigue, etc.) nécessitent la surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne, peu importe son âge. La population peut en tout temps communiquer avec Info-Santé au 811 pour obtenir une évaluation ou des recommandations, ou encore se renseigner auprès d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé.

D'autres symptômes nécessitent toutefois l'intervention rapide d'un ou une médecin, c'est-à-dire dans un délai de moins de deux heures (difficulté à respirer, convulsions, signes de dégradation de l'état de conscience, signes d'un coup de chaleur, etc.) En cas d'urgence, il faut composer le 911.

Faits saillants :

La population est également invitée à s'informer auprès de sa municipalité pour connaître les mesures mises en place pour atténuer les conséquences d'un épisode de chaleur extrême, comme l'ouverture ou la prolongation des heures d'ouverture de certains services municipaux (ex. : piscines, jeux d'eau, lieux climatisés, bibliothèques, etc.)





Les établissements sont prêts pour les périodes de chaleur et différentes mesures sont déployées pour assurer le confort et la sécurité tant de la clientèle que du personnel soignant.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur les précautions recommandées en cas de période de chaleur extrême : Chaleur extrême | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

18 juin 2024 à 07:00

