/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À TORONTO/

Alors que le Parlement fait relâche pour l'été, les principales agences humanitaires du Canada ont tenu une conférence de presse aujourd'hui, sur la Colline parlementaire, pour inciter le gouvernement du Canada à adopter des mesures immédiates et...

L'unité d'affaires de fidélisation de Plusgrade, Points, propulse maintenant les solutions de fidélisation pour les achats et cadeaux d'Hawaiian Airlines, accélérant ainsi les récompenses pour les membres.Depuis 2016, Plusgrade et Hawaiian Airlines...