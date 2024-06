Panorama annonce l'établissement d'une nouvelle base à Québec





QUÉBEC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une expansion stratégique visant à renforcer sa présence dans la Capitale-Nationale et à mieux desservir ses clients, Panorama Aviation annonce l'ouverture d'une nouvelle base à Québec. Cette initiative a également pour objectif de soutenir le développement et la construction d'infrastructures dans le Nord canadien et québécois. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses clients, Panorama met à disposition deux appareils : un Beechcraft 1900D et un Pilatus PC-12, capables de satisfaire les exigences en matière de vols passagers, cargo ou combinés.

L'entreprise s'implante au sein des installations stratégiques de TSAS Avjet à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (CYQB). En s'établissant à cet endroit, Panorama Aviation vise à contribuer de manière significative au développement d'infrastructures dans les régions éloignées. Cette initiative permet d'optimiser les ressources et les capacités, offrant ainsi des solutions de transport aérien plus efficaces et adaptées aux besoins des projets d'infrastructures dans le Nord.

Le soutien continu stratégique de Corpo Aviation permettra d'ailleurs à Panorama Aviation de poursuivre l'élargissement de son offre de services et de répondre de manière plus efficace aux besoins de ses clients, tout en assurant une prestation de haute qualité.

« L'ouverture de cette nouvelle base témoigne de notre souplesse à répondre rapidement aux besoins de nos clients et s'aligne à notre mission : les supporter dans leurs besoins évolutifs. En renforçant notre présence dans la région, nous voulons non seulement assurer la croissance et la continuité de notre marque, mais aussi rester flexibles et réactifs aux changements du marché. » - Jimmy Emond, Président de Corpo Aviation

Avec le Beechcraft 1900D et le Pilatus PC-12 positionnés dans cette nouvelle base à Québec, Panorama Aviation répond de manière optimale aux besoins de sa clientèle. Le Beechcraft 1900D, doté d'une charge utile de 4100 lbs, est un avion robuste et capable de transporter jusqu'à 18 passagers; une option appréciée pour les vols combinés. De son côté, le Pilatus PC-12, grâce à sa polyvalence et sa capacité à atterrir sur des pistes courtes et non pavées, facilite le transport de passagers et de cargo vers les régions éloignées. Ces appareils permettent de proposer des solutions rapides et économiques, répondant ainsi aux demandes croissantes pour le transport de ressources et les vols nolisés vers les régions isolées.

Rappelons que Panorama Aviation célèbre cette année son 10e anniversaire. Pour marquer cette étape importante, l'entreprise procède à une mise à jour de son image de marque. Panorama dévoilera bientôt son nouveau logo et une livrée spéciale, symbolisant son engagement continu envers l'innovation et l'excellence dans le domaine de l'aviation.

À propos

Fondée en 2014, Panorama Aviation est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols nolisés et les services aériens sur mesure. Basée au Québec, Panorama Aviation dessert principalement le Canada, avec un accent particulier sur le Nord québécois et canadien. La compagnie se distingue par son engagement envers la sécurité, la fiabilité et la satisfaction de ses clients. En offrant une gamme diversifiée de services, y compris le transport de passagers, de cargo et des missions médicales, Panorama Aviation utilise des appareils tels que le Beechcraft 1900D et le Pilatus PC-12 pour répondre aux besoins spécifiques de chaque mission, dans l'objectif de devenir le plus grand transporteur aérien de sa catégorie dans l'est du Canada. Pour plus d'informations sur Panorama Aviation et ses services, veuillez visiter panoramaaviation.com . Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @panoramaaviation sur Facebook et Instagram.

