/R E P R I S E -- Breffage technique concernant le Plan pour une économie verte 2030/

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, invite les représentants des médias à un breffage technique concernant...

SIAL Paris, qui se tiendra du 19 au 23 octobre à Paris Nord Villepinte, est le plus grand salon alimentaire mondial avec plus de 285 000 visiteurs, 7 500 exposants et 400 000 produits exposés. Générateur de business, il propose tous les deux ans un...