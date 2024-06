Selon un sondage de BMO, les dépenses estivales des Canadiens s'intensifient





Près de la moitié d'entre eux (48 %) admettent dépenser plus qu'ils ne le devraient.

15 % pensent que les achats impulsifs les empêchent d'améliorer leurs finances.

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les Canadiens prévoient de dépenser davantage pour les vacances et/ou les voyages (20 %), les rénovations domiciliaires (15 %), les mariages pour la famille et/ou les amis (10 %) et les événements spéciaux tels que les remises de diplômes et les fêtes prénuptiales (9 %) cet été, comparativement à 2023.

Les dépenses des ménages continuent d'être le principal moteur de la croissance économique. Selon les Études économiques de BMO, la confiance des consommateurs devrait s'améliorer à la suite de la première baisse de taux de la Banque du Canada en quatre ans, et l'on s'attend à deux autres baisses de taux pour le reste de l'année 2024 et à plusieurs autres en 2025.

« L'inflation montre des signes continus d'apaisement, ce qui ouvre la voie à de nouvelles baisses de taux par la Banque du Canada, a déclaré Sal Guatieri, économiste principal, BMO. La baisse des coûts d'emprunt et le ralentissement de la hausse du coût de la vie devraient apporter un soulagement suffisant pour soutenir une croissance modérée de deux pour cent des dépenses de consommation cette année et l'année prochaine. »

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances explore les plans et les prévisions de dépenses estivales des Canadiens :

Voyages estivaux : Un Canadien sur cinq (20 %) prévoit de dépenser plus pour ses voyages d'été, tandis que 38 % prévoient de dépenser autant qu'en 2023. Quinze pour cent prévoient de dépenser moins que l'an dernier.

sur cinq (20 %) prévoit de dépenser plus pour ses voyages d'été, tandis que 38 % prévoient de dépenser autant qu'en 2023. Quinze pour cent prévoient de dépenser moins que l'an dernier. Ciel couvert sur les célébrations des événements marquants : Près d'un dixième des Canadiens prévoient de dépenser davantage pour les mariages (9 %) et les événements spéciaux tels que les remises de diplômes et les fêtes prénuptiales (9 %) pour la famille et les amis. Plus d'un cinquième (22 %) prévoient de dépenser la même somme pour les mariages de la famille et/ou des amis et plus d'un quart ont l'intention de dépenser la même somme que l'an dernier pour les événements spéciaux (27 %).

Près d'un dixième des Canadiens prévoient de dépenser davantage pour les mariages (9 %) et les événements spéciaux tels que les remises de diplômes et les fêtes prénuptiales (9 %) pour la famille et les amis. Plus d'un cinquième (22 %) prévoient de dépenser la même somme pour les mariages de la famille et/ou des amis et plus d'un quart ont l'intention de dépenser la même somme que l'an dernier pour les événements spéciaux (27 %). Rénovation de la maison : 15 % prévoient de dépenser davantage pour des travaux de rénovation, tandis que près d'un quart (24 %) dépenseront autant que l'année dernière. Treize pour cent ont l'intention de dépenser moins pour les rénovations en 2024.

15 % prévoient de dépenser davantage pour des travaux de rénovation, tandis que près d'un quart (24 %) dépenseront autant que l'année dernière. Treize pour cent ont l'intention de dépenser moins pour les rénovations en 2024. Petits plaisirs estivaux : Pour ceux qui prévoient de faire un achat important, y compris l'achat d'une voiture, 18 % prévoient de dépenser la même chose et 10 % prévoient de dépenser plus qu'en 2023.

Pour ceux qui prévoient de faire un achat important, y compris l'achat d'une voiture, 18 % prévoient de dépenser la même chose et 10 % prévoient de dépenser plus qu'en 2023. Coûts des camps d'été d'escalade : 15 % des parents d'enfants de moins de 18 ans prévoient de dépenser davantage pour les camps d'été et/ou la garde d'enfants et 36 % ont l'intention de dépenser autant que l'année dernière.

Bien que de nombreux Canadiens prévoient de dépenser davantage cet été et que 85 % d'entre eux estiment améliorer leurs finances, près de la moitié (48 %) admettent qu'ils dépensent plus qu'ils ne le devraient et 15 % affirment que les achats impulsifs les ont empêchés d'améliorer leurs finances.

« De nombreux Canadiens aiment profiter au maximum de l'été, qui est relativement court, et se réjouissent à l'idée de voyager, de célébrer des événements marquants et de créer des souvenirs avec leurs amis et leur famille, a poursuivi Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Toutefois, trop de plaisir sous le soleil sans budget peut entraîner des dépenses excessives et vous éloigner de vos objectifs financiers. Travailler avec un conseiller professionnel peut aider les Canadiens à établir un plan financier personnalisé qui leur permettra de profiter de l'été tout en restant sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs et améliorer leurs finances en toute confiance. »

Faites-vous plaisir avec les récompenses des programmes de fidélisation

Comme la majorité des Canadiens se disent plus préoccupés par l'inflation (56 %) et le coût de la vie (58 %) qu'ils ne l'étaient il y a trois mois, nombreux sont ceux qui échangent les récompenses obtenues dans le cadre de leurs programmes de fidélisation, tel qu'Air Miles pour couvrir leurs dépenses et financer leurs projets de dépenses estivales.

Plus de la moitié (56 %) des Canadiens prévoient utiliser les récompenses obtenues dans le cadre de programmes de fidélisation pour des achats d'épicerie, suivis par les vacances (27 %), les expériences de divertissement, y compris les repas et les billets (20 %), et le paiement des factures mensuelles (17 %). L'échange de points de récompense contre des achats d'épicerie est populaire parmi les Canadiens de tous âges, la génération X (61 %), les baby-boomers+ (57 %), les milléniaux (55 %) et la génération Z (49%),1 et les milléniaux et la génération Z sont les plus susceptibles d'utiliser leurs points pour des vacances (32 % pour les deux groupes d'âge) et des expériences de divertissement (29 % pour la génération Z et 25 % pour les milléniaux).

BMO aide les Canadiens à garder leur budget au frais pour l'été

BMO offre les conseils suivants pour aider les Canadiens à créer et à maintenir un budget personnalisé et à améliorer leurs finances :

Établissez un budget et examinez régulièrement vos dépenses et vos états financiers au moins une fois par mois. Un budget distinct doit être établi pour permettre d'économiser en vue de projets plus coûteux, tels que des vacances, des voyages, des événements spéciaux ou des achats importants.

Recherchez les dépenses "cachées" récurrentes, comme les abonnements oubliés, et annulez ceux qui ne sont plus nécessaires ou utilisés.

Envisagez d'échanger des points obtenus dans le cadre de programmes de récompenses ou de fidélisation pour acheter des cadeaux et/ou financer des frais de voyage.

Demandez l'avis d'un conseiller ou d'un planificateur financier professionnel pour élaborer un plan financier personnalisé en fonction de vos objectifs financiers, de votre situation, de vos obligations et de votre horizon temporel.

Fixez-vous un objectif d'épargne et effectuez des virements récurrents sur un compte, quel qu'en soit le montant, ce qui vous donnera un sentiment de progrès et vous motivera à atteindre vos objectifs d'épargne.

Les clients peuvent acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

FinancesFutées BMO : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne :

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir.

Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

: Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré. Compte amplificateur d'épargne : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 28 février au 18 mars 2024. Un échantillon de n = 2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. L'intervalle de crédibilité de ce sondage est de +/- 2,4 pour cent, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'auraient été les résultats si tous les adultes canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

____________________________ 1 L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances définit les baby-boomers comme les Canadiens nés en 1964 ou avant, la génération Z comme ceux nés entre 1965 et 1980, les milléniaux comme les Canadiens nés entre 1981 et 1996 et la génération Z comme ceux nés entre 1997 et 2012. Seuls les Canadiens âgés de plus de 18 ans pouvaient participer au sondage.

SOURCE BMO Groupe Financier

18 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :