YOOZOO GAMES célèbre son 15e anniversaire avec le lancement d'une playmate IA et le dévoilement de 6 nouveaux jeux





Le 16 juin 2024, YOOZOO GAMES fêtera son 15e anniversaire avec la 8e édition du « 616 Youth Day » sur le thème « La merveille de la jeunesse ». YOOZOO GAMES a été le premier à proposer une expérience de streaming en direct, en diffusant pour la première fois à un public mondial les célébrations de la 8e édition du « 616 Youth Day ». Cet événement d'une durée de cinq heures a pulvérisé les références antérieures en obtenant une quantité de récompenses sans précédent, une portée considérable et une durée record.

Depuis le lancement en 2015 du jeu RPG très populaire, Dynasty Origins : Conquest, YOOZOO GAMES a introduit cinq jeux dans la « série de jeux junior ». Depuis son succès sensationnel ayant généré une gamme de produits diversifiée, « Youth » est devenu une propriété intellectuelle emblématique de YOOZOO GAMES. L'esprit de la jeunesse - la volonté de poursuivre ses rêves et la passion de les réaliser - reflète parfaitement les valeurs fondamentales de YOOZOO GAMES.

Le « 616 Youth Day » de 2024 est une étape importante pour YOOZOO GAMES, qui organise pour la première fois une célébration par le biais d'un livestream mondial, qui met en scène les joueurs de toutes les séries de jeux de YOOZOO GAMES. Au cours de l'événement, YOOZOO GAMES a dévoilé sa première Playmate IA et a lancé une campagne afin de recueillir des idées créatives pour « SHE ». En outre, six nouveaux jeux ont été présentés :

Jeu N3 : un style artistique chinois traditionnel.

« My Three-Body » : 2277 : un jeu sur le thème de la « science-fiction rétro-futuriste ».

« Vice Nation » : un jeu mobile moderne de stratégie en ligne et en temps réel sur le thème urbain.

« Codename: PACK » : un jeu mobile léger et décontracté.

« Codename: Agame » : un jeu de rôle fantastique occidental hyper décontracté.

« Codename: SR2 » : un jeu de simulation de tycoon pour plusieurs plateformes, développé par Bigpoint.

En 2021, YOOZOO GAMES a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de mondialisation en lançant « Globalized RPG games+ ». Cette stratégie vise à consolider les segments de marché de sa catégorie principale à l'échelle internationale, tout en recherchant en permanence des produits et des méthodes de publication innovants. YOOZOO GAMES s'efforce d'agrandir sa part de marché mondiale, en repoussant les limites de sa portée internationale. Le chiffre d'affaires de YOOZOO GAMES réalisé à l'étranger a dépassé le chiffre d'affaires du marché chinois des jeux pendant neuf années consécutives, ce qui témoigne de sa compétitivité croissante sur les marchés internationaux.

Le « 616 Youth Day » souligne l'engagement de YOOZOO GAMES en faveur de l'expansion mondiale. YOOZOO GAMES réaffirme que 2024 sera une année « d'accumulation et de percées », en mettant l'accent sur l'amélioration de ses avantages opérationnels à long terme. YOOZOO GAMES a l'intention de rechercher en permanence l'innovation et l'intégration dans les genres de jeux, de développer activement de nouvelles capacités de production et de promouvoir l'intégration en profondeur de la technologie de l'IA et d'autres technologies de pointe dans les jeux. En exploitant l'IA pour consolider le développement et l'exploitation des jeux, YOOZOO GAMES vise à offrir une expérience de jeu plus diversifiée aux joueurs du monde entier, remplissant ainsi sa mission : « Célébrer la civilisation grâce à la technologie ».

