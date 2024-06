Rippletide, l'IA au service de l'efficacité commerciale, est disponible pour tous





Rippletide, startup française pionnière en IA dédiée aux équipes commerciales, annonce le lancement officiel de son produit. Conçue pour optimiser les interactions avec les clients et les prospects, la solution est désormais disponible pour toutes les entreprises et dans 5 langues, sans minimum de licence et sans engagement.

Un outil puissant pour toutes les équipes commerciales

Rippletide propose une suite complète de fonctionnalités pour les équipes de vente, incluant la préparation, l'analyse, l'enregistrement et la synthèse des rendez-vous commerciaux en visioconférence. En outre, la solution réalise un audit de la performance commerciale, un coaching personnalisé des vendeurs puis une intégration automatique des informations dans le CRM pour une gestion optimale des données clients. Contrairement aux solutions qui ne sont accessibles qu'à partir d'un package de licences, Rippletide permet à toutes les entreprises de déployer son outil sur l'ensemble de leurs équipes, même les plus petites. De plus, Rippletide ne nécessite aucun engagement de durée.

Une croissance exponentielle et des résultats au-delà de toutes les prévisions

Rippletide a déjà fait ses preuves et ses clients ont constaté une amélioration significative de la productivité et de l'efficacité de leurs équipes commerciales. Par exemple, Intescia, une entreprise leader en BI, a doublé le nombre de ses licences Rippletide en quelques mois seulement, après avoir constaté que ses équipes commerciales gagnent entre 4 et 8 heures de productivité par semaine.

Quatre niveaux d'abonnement :

Starter: Ce plan gratuit donne accès aux fonctionnalités de base de l'outil, telles que le brief avant la réunion, l'enregistrement, puis la transcription et l'analyse des réunions.

Ce plan gratuit donne accès aux fonctionnalités de base de l'outil, telles que le brief avant la réunion, l'enregistrement, puis la transcription et l'analyse des réunions. Flex: Ce plan à 69 Euros par utilisateur et par mois offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'intégration avec le calendrier et le CRM

Ce plan à 69 Euros par utilisateur et par mois offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'intégration avec le calendrier et le CRM Scaler : cette option à 99 Euros par utilisateur et par mois comprend en plus une fonction de coaching après chaque appel et fournit des informations supplémentaires continuellement mises à jour sur les prospects ainsi que la création de bibliothèques de bonnes pratiques commerciales.

cette option à 99 Euros par utilisateur et par mois comprend en plus une fonction de coaching après chaque appel et fournit des informations supplémentaires continuellement mises à jour sur les prospects ainsi que la création de bibliothèques de bonnes pratiques commerciales. Enterprise: Ce plan montre toute la puissance de Rippletide car il intègre les fonctionnalités les plus avancées de l'outil, telles que la compréhension des profils clients, les écarts entre marketing et ventes ou encore les signaux faibles.

18 juin 2024 à 05:30

