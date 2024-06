Hisense présente ses prouesses technologiques et sa croissance mondiale à l'UEFA EURO 2024tm





QINGDAO, Chine, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque mondiale dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public, participe actuellement pour la troisième fois au Championnat d'Europe de l'UEFAtm. En tant que fournisseur officiel d'écrans d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de l'UEFA EURO 2024tm, Hisense affiche son dévouement envers le progrès technologique tout en soulignant sa pertinence mondiale croissante.

Le slogan « Never Settle for No. 2 Globally » (ne pas se satisfaire du deuxième rang mondial) a été affiché tout au long du match le soir du 15 juin, attirant une large attention et démontrant le développement continu et l'engagement de Hisense en faveur de l'innovation technologique et de la vision visant à mieux servir les consommateurs mondiaux avec ses produits.

Partenaire de chaque Championnat d'Europe de l'UEFAtm depuis 2016, Hisense a forgé un lien fort et durable avec le principal événement footballistique européen. Hisense a été annoncé comme le fournisseur officiel d'écrans d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de l'UEFA EURO 2024tm ? l'UEFA accordant des droits exclusifs à l'un de ses sponsors pour la première fois. La société fournit des solutions d'écran de pointe pour la salle centrale de VAR du championnat à Leipzig, en Allemagne, aidant les arbitres sur le terrain à prendre leurs décisions. Hisense est résolument engagée à poursuivre le développement technologique tout en continuant à améliorer l'expérience visuelle.

En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm, Hisense continue d'innover dans les produits et services de haute qualité en développant une technologie pionnière de l'électroménager dans la poursuite de l'amélioration de la vie quotidienne. Le téléviseur ULED U7N mini-LED de Hisense est le téléviseur officiel de l'UEFA EURO 2024tm. Doté du mode Game Pro à 144 Hz et du mode sport IA, il offre une qualité d'image et des performances exceptionnelles, plongeant le public dans toutes les actions.

Hisense étend actuellement sa stratégie de mondialisation et optimise sa présence mondiale en exploitant 34 parcs industriels, 26 centres de recherche et développement, tout en obtenant des résultats formidables. Selon l'institut d'études de marché international de premier plan Omdia, les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense se sont classées au deuxième rang mondial entre 2022 et le premier trimestre 2024. Les expéditions de téléviseurs de 100 pouces de Hisense se sont classées au premier rang mondial au premier trimestre 2024, représentant 56 % du marché mondial des téléviseurs de 100 pouces.

À propos de Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public et le partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm. Selon Omdia, Hisense se classe numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs 100? en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédias, les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes.

