REPLY: Annonce du jury pour les prix du meilleur court métrage au festival du film Reply AI à Venise





Reply, groupe international spécialisé dans la création de nouveaux modèles d'entreprise grâce à l'IA et aux médias numériques, présente le jury qui sera chargé d'évaluer et de sélectionner les meilleurs courts métrages du Reply AI Film Festival, un concours international ouvert à tous les créateurs souhaitant s'essayer à la création d'un court métrage à l'aide d'outils d'Intelligence Artificielle.

La sélection des oeuvres soumises dans les quatre catégories du concours - narratives, pilotes, documentaires et expérimentales : Adam Kulick, producteur de films à succès tels que Twilight, Les Hauts de Hurlevent et La Dame de fer ainsi que Sloan Fellow à l'Université de Stanford où il s'est spécialisé dans l'IA générative ; Caleb & Shelby Ward, cofondateurs de Curious Refuge, la première communauté en ligne dédiée aux cinéastes qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs créations; Denise Negri, journaliste de SkyTg24 et Sky Arte, correspondante pour des événements cinématographiques prestigieux tels que les Oscars, les festivals de Cannes et de Venise. Seront également présents Filippo Rizzante, Chief Technology Officer de Reply, le directeur de Ciak et de ciakmagazine.it. Flavio Natalia, auteur et journaliste pour Ansa, Rai et Sky, ainsi que le duo canadien Vallée Duhamel, composé de Julien Vallée et Eve Duhamel, qui, à travers des images et des vidéos captivantes, crée des courts-métrages uniques pour des marques internationales, combinant une approche ludique et l'expérimentation de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle.

Le jury sera complété par Monica Riccioni, directrice générale de Think Cattleya, une société de publicité ayant collaboré avec de nombreux réalisateurs internationaux et créé des campagnes pour les marques les plus connues au monde, Paul Trillo, réalisateur et vidéaste connu pour ses films conceptuels et visuellement inventifs, dans lesquels il intègre de nouveaux outils tels que l'IA aux techniques traditionnelles, et Rob Minkoff, coréalisateur du Roi Lion (1994) ainsi qu'animateur et réalisateur de nombreux films tels que "Stuart Little", "The Haunted Mansion" et "Mr. Peabody & Sherman".

Le jury sélectionnera les courts-métrages qui seront inscrits au concours avant le 1er juillet 2024, via la plateforme aiff.reply.com, pour interpréter le thème de cette première édition du festival : Histoires synthétiques, coeurs humains, un titre qui met l'accent sur la rencontre entre le talent humain et l'intelligence artificielle. Pour ce faire, trois critères principaux seront pris en compte : la créativité, c'est-à-dire la portée innovante du langage cinématographique ; le savoir-faire, c'est-à-dire la qualité et la valeur globales de la production du court métrage ; et l'impact de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la contribution globale des outils d'intelligence artificielle à un ou plusieurs aspects de sa réalisation.

Adam Kulick a déclaré : "L'intégration de la GenAI dans les processus de réalisation de films ouvre une nouvelle ère de créativité et de justification interrogative. Je suis convaincu que la fusion de l'ingéniosité humaine avec ces technologies en évolution rapide produira des oeuvres révolutionnaires et de nouvelles opportunités pour la communauté cinématographique."

"Nous pensons que l'IA agira comme un assistant créatif à chaque étape de la production cinématographique. Elle permettra de raconter de nouvelles histoires, de démocratiser l'industrie cinématographique et d'aider les cinéastes du monde entier à raconter leurs histoires", ont déclaré Caleb & Shelby Ward.

"L'IA devient progressivement un allié précieux de la créativité. Nous sommes très heureux que des protagonistes de si haut niveau dans le monde du cinéma aient rejoint notre initiative : un espace où nous pouvons mettre l'IA à l'épreuve en tant qu'alliée de la créativité humaine, mais aussi une opportunité pour les jeunes talents de se plonger dans les nouvelles technologies, d'acquérir des compétences avancées et de donner vie à de nouvelles narrations", a déclaré Filippo Rizzante.

"J'ai toujours soutenu le potentiel de l'IA et je crois que la combinaison des talents humains et technologiques est non seulement possible, mais qu'elle enrichit aussi notre travail. Chez Think Cattleya, nous attachons une grande importance à cette valeur ajoutée et je suis certaine que j'en serai témoin lors de la projection des courts métrages de ce concours", déclare Monica Riccioni.

"Le rôle de l'IA devrait toujours être d'aider les créateurs, les producteurs et les équipes qui travaillent dans la réalisation de films, et non de les remplacer. Elle ne doit pas être utilisée comme une béquille ou un raccourci pour ceux qui manquent de créativité. C'est l'occasion pour les cinéastes indépendants de sortir des sentiers battus et pour les petites productions de réaliser des films de meilleure qualité, plus audacieux et plus originaux", confirme Paul Trillo.

Les dix meilleurs courts métrages seront présentés lors d'une première spéciale organisée par Reply en collaboration avec Mastercard, qui a toujours été proche du monde du cinéma pour connecter les fans, les artistes et les défenseurs de leur passion. L'événement se déroulera pendant les jours de la 81e édition du Festival international du film de Venise et les trois grands gagnants seront annoncés à cette occasion.

Pour en savoir plus sur le Reply AI Film Festival, visitez le site aiff.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, du big data, du cloud computing, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

18 juin 2024 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :