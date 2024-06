GREAT BOOK OF GREATNESS : le premier livre d'art généré par l'IA au monde





AMSTERDAM, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'artiste hybride YVESKE annonce le lancement de « GREAT BOOK OF GREATNESS » (Grand livre de grandeur), le premier livre d'art généré par l'IA au monde. Ce grand livre d'art de 8 kilos, en préparation depuis des années, est le fruit du travail de l'entrepreneur néerlandais Yves Gijrath. Malgré sa vision étendue, Yves Gijrath a eu du mal à capturer ses pensées dans une forme d'art traditionnelle. À l'aide d'un algorithme d'IA, il a représenté 191 personnes qui ont changé nos vies, en montrant leur influence à travers des oeuvres d'art uniques.

« Il s'agit du premier livre d'art généré par l'IA », a déclaré le fondateur Yves Gijrath. Cette oeuvre capture l'essence de ces 191 personnes à travers 200 histoires d'art, soulignant leur impact sur le monde à travers un prisme distinctif.

La question posée par Yves Gijrath : « Une seule personne peut-elle changer le monde ? » Le résultat est un hommage aux visionnaires, aux innovateurs et aux leaders qui façonnent ce monde, tels qu'Elon Musk, l'architecte Frank Gehry, Françoise Bettencourt, LeBron James, Marina Abramovic et Taylor Swift. Ces pionniers ont été représentés par une forme d'art appelée art hybride, combinant la génération d'IA avec l'art traditionnel.

Le lancement international de ce livre d'art aura lieu à Amsterdam. Chaque portrait du livre reflète l'influence de son sujet et célèbre ses contributions à l'humanité. À l'occasion d'un lancement progressif au début de l'année, les 100 premières éditions limitées ont été vendues en 24 heures.

L'entrepreneur et milliardaire néerlandais Marcel Boekhoorn, qui figure dans le livre et qui a reçu la première édition, a déclaré : « J'ai eu l'honneur de figurer sur la liste et j'ai été époustouflé lorsque j'ai vu l'oeuvre. Il aurait sa place au musée Guggenheim. »

YVESKE a généré plus de 5 000 oeuvres d'art et les a réduites à 200 histoires d'art qui composent le livre. « Je rêve de pouvoir combiner les possibilités de l'IA avec les techniques artistiques traditionnelles, a déclaré Yves Gijrath. Notre objectif était de rendre hommage aux réalisations de ces personnes. En fusionnant l'intelligence artificielle et la créativité humaine, nous avons créé un hommage visuel à la fois innovant et intemporel. »

GREAT BOOK OF GREATNESS vise à inspirer et à mobiliser le public du monde entier, en célébrant le potentiel humain et les possibilités d'expression artistique. « En utilisant les capacités de l'intelligence artificielle et en les combinant avec l'art et l'impression traditionnels, nous sommes fiers d'être les premiers au monde », a déclaré Yves Gijrath.

