SIAL PARIS 2024 C'EST PARTI ! DEMANDEZ VOS TICKETS

SIAL Paris, qui se tiendra du 19 au 23 octobre à Paris Nord Villepinte, est le plus grand salon alimentaire mondial avec plus de 285 000 visiteurs, 7 500 exposants et 400 000 produits exposés. Générateur de business, il propose tous les deux ans un éclairage unique sur les tendances et opportunités du secteur. Pour ses 60 ans, SIAL Paris prévoit une édition exceptionnelle, festive et inspirante !

Le salon a ouvert sa billetterie, permettant ainsi aux visiteurs d'organiser dès maintenant leur venue et de bénéficier d'un accès simplifié (tickets numériques).

NOUVEAU PLAN, NOUVELLES DYNAMIQUES

Une des nouveautés de cette édition ? la réorganisation du plan du salon au profit d'une sectorisation accrue pour optimiser l'expérience de visite. 80 % des visiteurs ont exprimé leur souhait de voir les stands organisés par type de produit afin de rendre les visites plus efficaces.

DÉCOUVREZ LES SIAL Summits

A l'occasion de son 60ème anniversaire, le SIAL Paris révolutionne l'expérience des conférences classiques avec le lancement de SIAL Summits : 4 sommets dédiés aux enjeux cruciaux et aux perspectives innovantes qui façonnent notre industrie.

Rendez-vous du dimanche 20 au mardi 22 octobre 2024 pour explorer les thématiques suivantes et élaborer des solutions concrètes pour les défis de demain :

RSE

IA et Deeptech

Supply Chain

Afrique

Les professionnels peuvent réserver leur place à ces summits en même temps qu'ils achètent leur ticket pour le salon au tarif de 80 ? pour le Summit ou opter pour le Pack Summit à 160 ? qui donne accès aux 4 cycles de conférence.

SIAL INNOVATION 2024 : LE PLEIN DE NOUVEAUTES

Prix 60 ans : à l'occasion des 60 ans du salon, SIAL Innovation récompensera la meilleure innovation historique parmi tous les lauréats du concours depuis sa création.

à l'occasion des 60 ans du salon, SIAL Innovation récompensera la meilleure innovation historique parmi tous les lauréats du concours depuis sa création. Prix top 3 pays : récompense les 3 pays ayant proposés le plus de produits innovants, révélant ainsi la force d'innovation de ces pays.

récompense les 3 pays ayant proposés le plus de produits innovants, révélant ainsi la force d'innovation de ces pays. Prix Afrique : récompense l'innovation sur le marché africain, une des thématiques phares de SIAL SUMMITS 2024 s'intéressant aux initiatives africaines.

récompense l'innovation sur le marché africain, une des thématiques phares de SIAL SUMMITS 2024 s'intéressant aux initiatives africaines. Prix du Concept : destiné au Early Stage (produit non-finalisé en phase de test ou lancement), ce prix récompense une entreprise et/ou une idée pour l'intérêt et le potentiel du process/de l'innovation qu'elle essaie de développer.

destiné au Early Stage (produit non-finalisé en phase de test ou lancement), ce prix récompense une entreprise et/ou une idée pour l'intérêt et le potentiel du process/de l'innovation qu'elle essaie de développer. SIAL TASTE : un nouvel espace donnant aux visiteurs la possibilité de déguster des produits de la sélection SIAL Innovation.

Organisé par Comexposium, SIAL Paris est le plus grand salon alimentaire mondial avec plus de 7 500 exposants et 400 000 produits exposés. L'événement fait partie de SIAL Network, le plus important réseau mondial de salons dédiés à l'alimentation et aux boissons. Au travers de onze événements, le réseau rassemble 17 000 exposants et 700 000 professionnels de plus de 200 pays. Le prochain SIAL Paris se tiendra du 19 au 23 octobre 2024 à Paris Nord Villepinte. www.sialparis.com

