BrightHeart nomme Michael Butchko en tant que Président du Conseil d'administration





BrightHeart, une medtech parisienne développant une solution d'intelligence artificielle pour améliorer le dépistage prénatal des malformations cardiaques congénitales, est ravie d'annoncer la nomination de Michael Butchko en tant que nouveau Président du Conseil d'administration, succédant à Anne Osdoit.

Précédemment membre du Conseil d'administration de BrightHeart, Michael Butchko apporte une vaste expérience et une expertise considérable, acquises notamment au cours de sa carrière en tant que Senior Vice-Président et Directeur Général de l'échographie chez GE Healthcare, un leader mondial de l'échographie. M. Butchko apporte également un réseau très riche dans le domaine de l'innovation dans le domaine de la santé et l'obstétrique. Dans le cadre de son nouveau rôle, il continuera à guider BrightHeart lors de ses prochaines étapes de développement, sa stratégie de croissance et son lancement commercial.

« Nous sommes ravis de renforcer l'implication de Michael à un moment clé de notre développement », déclare Cécile Dupont, Présidente de BrightHeart et Partner chez Sofinnova MD Start. « Son expérience dans le domaine de l'échographie et de l'obstétrique, ainsi que sa compréhension approfondie de notre mission, font de lui la personne idéale pour nous guider lors les prochaines étapes de notre stratégie d'innovation et de croissance ».

M. Butchko indique : « Je suis honoré d'élargir mon rôle auprès de BrightHeart et enthousiaste à l'idée de continuer à travailler avec l'équipe, au développement de cette technologie fantastique. BrightHeart a le potentiel de radicalement transformer la pratique de l'échographie obstétrique ».

Anne Osdoit reste membre du Conseil d'administration. Elle continuera à soutenir le développement de l'entreprise et apporter son conseil.

BrightHeart développe une solution d'intelligence artificielle unique, destinée à aider les cliniciens dans l'interprétation d'examens échographiques complexes au cours de la grossesse. Cette approche novatrice a le potentiel de révolutionner le dépistage des cardiopathies congénitales pendant la grossesse en offrant une aide à l'interprétation pour l'un des examens les plus complexes dans la pratique de l'échographie.

À propos de BrightHeart

BrightHeart SAS est une entreprise privée basée à Paris, spécialisée dans les dispositifs médicaux, et co-fondée par Sofinnova MD Start, dédié à la création et au développement d'entreprises qui proposent des solutions innovantes pour répondre à des besoins médicaux insatisfaits. Le logiciel de l'entreprise exploite la puissance de l'IA pour aider à l'analyse des examens d'échographie cardiaque foetale et améliorer le dépistage anténatal des cardiopathies congénitales.

BrightHeart s'appuie sur une idée des Dr Marilyne Levy et Dr Bertrand Stos, deux cardio-pédiatres de premier plan basés à Paris.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,8 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information: www.sofinnovapartners.com

18 juin 2024 à 03:05

