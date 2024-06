L'INDUSTRIE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE S'EXPRIMENT EN FAVEUR DE L'EXPANSION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE





Une large coalition de l'industrie de l'électricité et de la société civile environnementale et climatique, coordonnée par l'initiative Renewables Grid, s'accordent à dire que les nouveaux décideurs politiques européens doivent donner la priorité aux réseaux.

BERLIN, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le réseau électrique européen, ainsi que la transformation et l'expansion de ce réseau, sont essentiels pour la prospérité et la croissance de l'économie européenne. Des représentants de l'industrie énergétique européenne, des gestionnaires de réseaux et des acteurs de la société civile ont uni leurs forces pour faire entendre leur voix en faveur d'un développement accéléré du réseau à l'appui de la transition énergétique, de la sécurité énergétique et de la croissance économique de l'Europe.

Les PDG et les cadres supérieurs de toute l'Europe sont unis dans leur message aux décideurs politiques : « #GridsEmpower Europe. « Il est temps pour nous de renforcer les réseaux. » Les réseaux électriques renforcent nos vies, nos industries, nos communautés et notre sécurité énergétique. L'accélération du développement du réseau dans tous les États membres de l'UE est le fruit d'un effort de collaboration entre les décideurs politiques, les autorités nationales et locales, l'industrie, les communautés locales et la société civile.

En réponse aux intérêts des États membres, la Commission européenne sortante a réaffirmé la pertinence de l'accélération du déploiement du réseau et des besoins connexes dans le plan d'action pour les réseaux. À mesure que de nouveaux dirigeants arrivent à Bruxelles, l'Europe doit continuer à collaborer à élargir le réseau, tout en maximisant parallèlement la flexibilité du système et en utilisant des partenariats intersectoriels pour élaborer des normes de transition énergétique équitable, rentable et respectueuse de la nature.

« L'Europe possède le savoir-faire technologique nécessaire pour étendre ses réseaux. Notre industrie investit avec audace dans le renforcement de cette expertise, l'augmentation de notre capacité de fabrication et la création d'emplois plus durables et écologiques. « Les pays européens doivent collaborer pour soutenir la mise à niveau et l'expansion du réseau, en utilisant notre expertise nationale en matière de fabrication de câbles pour connecter l'Europe, dynamiser nos industries et stimuler notre innovation."

- Dr. Volker Wendt, secrétaire général d'Europacable, l'association de l'industrie européenne de la fabrication de câbles.

« Un réseau européen élargi, qui est connecté à travers les États membres, offre aux usines et aux entreprises la possibilité de passer à un système entièrement décarboné. C'est essentiel. Sans réseaux électriques, nous risquons une désindustrialisation à travers l'Europe."

- Antonella Battaglini, PDG de l'initiative Renewables Grid, une coalition de la société civile européenne et des gestionnaires de réseau de transport.

« Un réseau électrique robuste est la pierre angulaire de l'évolution des énergies renouvelables en Europe. Il est essentiel pour assurer la sécurité, la fiabilité et la rentabilité de l'approvisionnement en énergie en Europe. Les mises à niveau et l'expansion du réseau assureront la sécurité de chaque État membre de l'UE et de l'UE."

- Jochen Kreusel, président de T&D Europe, l'association des fournisseurs de technologie de réseau en Europe.

L'initiative Renewables Grid Initiative (RGI) est une collaboration unique entre des ONG et des GRT (gestionnaires de réseau de transport) de toute l'Europe qui s'engagent dans un 'écosystème d'acteurs de la transition énergétique'. Nous promouvons un développement équitable, transparent et durable du réseau afin de permettre la croissance des énergies renouvelables pour parvenir à une décarbonisation complète conformément à l'Accord de Paris.

