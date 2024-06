Communiqué de presse conjoint Staples/Amazon - Les points de vente au détail Bureau en gros prennent désormais en charge les retours d'articles Amazon





TORONTO, le 18 juin 2024 /CNW/ - Amazon et Bureau en gros ont annoncé aujourd'hui que tous les points de vente au détail Bureau en gros acceptent les retours sans étiquette et sans boîte effectués par les clients d'Amazon. Les articles Amazon admissibles peuvent être déposés au comptoir d'expédition à service complet se trouvant à l'intérieur des 298 succursales Bureau en gros du pays, ce qui offre aux clients d'Amazon une nouvelle option de retour pratique qui contribue à réduire au maximum l'utilisation de boîtes d'expédition supplémentaires.

Cette initiative nationale, la première du genre pour Amazon au Canada, témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir à sa clientèle des solutions simples et efficaces pour effectuer des retours. Les articles admissibles peuvent être déposés dans une succursale Bureau en gros dans l'emballage d'origine fourni par le fabricant.

« Notre collaboration avec Amazon met en lumière les quelque 30 ans d'histoire de Bureau en Gros, qui s'est consacré à servir les communautés canadiennes en rendant les tâches quotidiennes plus faciles et plus pratiques pour ses clients », a déclaré Rachel Huckle, PDG de Bureau en gros. « Que vous soyez une entreprise, un parent ou un étudiant, Bureau en gros s'engage à rapprocher ce genre de services essentiels de votre lieu de vie, de travail et de magasinage. »

« Amazon repose sur son obsession client. Nous sommes ravis d'offrir une nouvelle option de retour pratique aux clients du Canada grâce à cette collaboration avec Bureau en gros », a déclaré Gopal Pillai, vice-président, Retours et recommerce chez Amazon. « Nous nous sommes donné pour mission de faciliter au maximum le magasinage en ligne et d'aider notre clientèle à aimer ses achats. Mais nous savons qu'un client peut devoir effectuer un retour, et c'est pourquoi nous nous efforçons d'élever la barre toujours plus haut pour ce qui est d'offrir à notre clientèle une expérience de retours sans tracas. »

Amazon compte plus de 4?000 points de collecte au Canada, parmi lesquels les succursales Bureau en gros et Purolator, ainsi que certains emplacements Couche-Tard et Postes Canada. Les clients d'Amazon peuvent retourner des articles dans les magasins Bureau en gros après avoir généré un code QR en visitant la page Amazon.ca « Vos commandes » en ligne ou dans l'application mobile, puis en cliquant sur « Retourner ou remplacer des articles » et en suivant les instructions. Il ne leur reste plus ensuite qu'à apporter les articles admissibles à un point de collecte, dans l'emballage d'origine du fabricant, afin qu'ils soient emballés et expédiés sans frais supplémentaires.

Pour trouver un point de collecte Bureau en gros admissible, veuillez consulter la page de recherche d'emplacements Bureau en gros.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon aspire à être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur au monde et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreuses innovations d'Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos de Bureau en gros

Se définissant comme l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, Bureau en gros est une entreprise privée résolue à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à s'épanouir chaque jour. Notre réseau comprend 298 succursales au Canada et le site bureauengros.com, fournit des services d'impression et d'expédition grâce à Staples Print et offre des espaces de travail communautaires Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des sociétés, nous disposons également d'un certain nombre de marques interentreprises au service de clients de toutes tailles, dont Staples Preferred, Staples Professionel, Supreme Fournitures de bureau, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply Inc. et Beatties. Basés à Richmond Hill, en Ontario, nous sommes engagés envers les communautés que nous desservons partout au Canada et sommes fiers d'être un partenaire du MAP par le biais de notre campagne de fonds et de sensibilisation Even The Odds, qui vise à éliminer des disparités extrêmes en matière d'équité en santé. Pour obtenir plus d'information, visitez bureauengros.com ou suivez @bureauengros et @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok.

18 juin 2024 à 03:01

