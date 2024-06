Galilée AM adopte Clearwater Analytics, pour soutenir sa croissance et son excellence opérationnelle en matière d'investissement





BOISE, Idaho, et PARIS, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), solution SaaS leader de gestion des investissements, de comptabilité et de reporting, a annoncé aujourd'hui que Galilée Asset Management (Galilée AM) adopte Clearwater JUMP en vue de consolider ses activités de gestion de fonds et de patrimoine tout au long du cycle de vie des investissements. Galilée AM a décidé de déployer la solution pour soutenir sa croissance rapide et consolider ses activités, suite à l'acquisition de plusieurs sociétés de gestion d'investissement.

Basée en France, Galilée AM est spécialisée dans la gestion de fonds et de patrimoine, principalement dans les actions et le revenu fixe. La société a opté pour Clearwater JUMP, pour ses fonctionnalités destinées à l'ensemble des opérations liées aux investissements : front, middle et back-office. Grâce à Clearwater, Galilée AM aspire à assurer une connexion fluide avec toutes ses contreparties, à exploiter les données de marché essentielles et à optimiser les processus de négociation.

« Nous avons trouvé en Clearwater un partenaire de long terme pour nous aider à centraliser notre société multi-entités et multi-activités sur une seule et même plateforme », commente Roni Michaly, PDG de Galilée AM, avant de poursuivre : « L'adoption de Clearwater s'inscrit dans une démarche stratégique et de modernisation technologique, en vue de consolider nos opérations, de réaliser des gains d'efficacité et de favoriser une croissance pérenne. »

Auparavant, les différentes entités de Galilée AM utilisaient diverses solutions, comportant de nombreux processus manuels relatifs à la consolidation des ordres. La suite JUMP de Clearwater va permettre à Galilée AM et à ses équipes d'optimiser ses opérations et de réduire ses coûts, tout en offrant leurs utilisateurs une vue d'ensemble de toutes les données d'investissement. Galilée AM choisit Clearwater pour bénéficier d'une expérience utilisateur unique, d'une plateforme évolutive et homogène pour toutes les entités acquises, d'une implémentation rapide, d'un reporting groupe précis pour uniformiser ses activités middle-office et gagner en efficacité.

« Ce partenariat avec Galilée AM est l'exemple même de notre volonté d'offrir des solutions innovantes et évolutives, qui répondent aux besoins complexes des sociétés de gestion », explique Emmanuel Fougeras, Président de la suite JUMP de Clearwater. « En optant pour Clearwater JUMP, Galilée AM se dote des outils technologiques nécessaires à une croissance pérenne et à l'excellence opérationnelle. Nous nous réjouissons d'avance à l'idée de défendre sa vision et d'accompagner sa croissance continue. »

À propos de Galilée AM

Fondée en 2000 et implantée à Strasbourg et à Paris, Galilée AM est reconnue pour son expertise multi-thématiques en matière de sélection de fonds et de titres. Elle offre des solutions d'investissement à destination de clients particuliers, professionnels et institutionnels. Sa structure entrepreneuriale et son indépendance capitalistique vis-à-vis de tout réseau bancaire ou assurantiel sont le gage d'une grande liberté dans ses décisions d'investissement. Galilée AM est signataire des PRI (UN Principles for Responsible Investment ? Principes des Nations unies pour l'investissement responsable). Pour en savoir plus sur Galilée Asset Management, rendez-vous à l'adresse suivante : www.galilee-am.com.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), est une solution nativement SaaS, qui révolutionne la gestion des investissements. Grâce à son architecture "single instance, multi-tenant", Clearwater automatise la gestion de portefeuilles, la création de reporting, l'agrégation et la réconciliation de données, la comptabilité, la conformité, la gestion des risques et des ordres. Chaque jour, nos clients gèrent efficacement plus de 7,3 trillions de dollars d'actifs côtés et non côtés sur la plateforme. Plus d'informations sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com.

