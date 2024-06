BNP Paribas Factoring choisit Lendscape pour renforcer ses opérations européennes





BNP Paribas, première banque européenne et acteur clé de la banque internationale, annonce l'élargissement de son partenariat avec Lendscape pour soutenir ses opérations d'affacturage sur les principaux marchés européens.

LONDRES, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur un partenariat fructueux et éprouvé, BNP Paribas Factoring s'apprête à consolider ses opérations d'affacturage paneuropéennes et nord-africaines sur la plateforme de financement de créances de Lendscape. Cette initiative permettra à la banque d'optimiser l'expérience de ses clients et de ses employés, de soutenir sa stratégie de croissance et de continuer à offrir des services de premier ordre, en fournissant plus de 25 milliards d'euros de financement à ses 12 000 PME et entreprises clientes en Europe occidentale.

« Avec Lendscape au coeur de nos opérations de prêt, nos clients sur tous les marchés peuvent être assurés de recevoir la meilleure expérience client possible et des solutions de financement innovantes et flexibles qui répondront à leurs besoins. Nous avons établi une relation solide avec l'équipe de Lendscape ; elle a fait ses preuves et nous pouvons nous fier à sa technologie pour offrir le haut niveau de fiabilité et de flexibilité dont nous avons besoin », a déclaré Lionel Joubaud, responsable mondial de la filière d'affacturage chez BNP Paribas.

Kevin Day, PDG de Lendscape, a déclaré : « BNP Paribas se concentre sur la fourniture d'expériences de financement de pointe qui soutiennent la croissance de ses clients. La plateforme Lendscape leur donnera l'agilité nécessaire pour offrir des solutions de financement sur mesure et une expérience cohérente sur tous les marchés, tout en réduisant la complexité de la gestion de systèmes multiples. Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec BNP Paribas et nous sommes impatients de continuer à les aider à fournir un financement véritablement axé sur le client. »

À propos de Lendscape

Lendscape est le premier fournisseur mondial de technologie pour toutes les formes de financement garanti des entreprises.

Avec plus de 50 ans d'expérience et une connaissance approfondie du secteur, notre équipe dynamique a conçu, développé et fourni une technologie de prêt sécurisé à plus de 40 marchés et à certains des fournisseurs de services bancaires et financiers les plus prestigieux au monde.

Lendscape soutient une gamme de solutions de fonds de roulement et de financement d'actifs telles que l'affacturage, la réduction des factures, le financement de la chaîne d'approvisionnement, les prêts basés sur des actifs ainsi que le financement d'actifs et de nombreuses autres formes de financement spécialisé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lendscape.com .

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur majeur du secteur bancaire international. Elle est présente dans 65 pays et emploie près de 185 000 personnes, dont plus de 145 000 en Europe. Le groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d'activité : services commerciaux, banque pour les particuliers et plusieurs activités spécialisées, dont BNP Paribas Personal Finance et Arval ; services d'investissement et de protection pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection ; et banque d'entreprise et institutionnelle, axée sur la clientèle d'entreprises et d'institutions. Fort de son modèle diversifié et intégré, le groupe aide tous ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, entreprises et clients institutionnels) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d'investissement, d'épargne et d'assurance protection. En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés nationaux : Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le groupe déploie son modèle bancaire commercial et personnel intégré dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie et en Europe de l'Est. En tant qu'acteur clé de la banque internationale, le groupe dispose de plateformes et de lignes de métier de premier plan en Europe, d'une forte présence sur le continent américain et d'une activité solide et en forte croissance dans la région Asie-Pacifique. BNP Paribas a mis en oeuvre une approche de responsabilité sociale des entreprises dans toutes ses activités, lui permettant de contribuer à la construction d'un avenir durable, tout en assurant la performance et la stabilité du groupe.

À propos de BNP Paribas Factoring

Leader du marché européen avec plus de 50 ans d'expérience, BNP Paribas Factoring est l'un des trois principaux piliers des solutions de fonds de roulement de la banque, avec la gestion de trésorerie et le financement du commerce. Présente dans 12 pays (avec une présence locale dans 19 pays), elle compte 1 300 experts au service des moyennes et grandes entreprises, et son chiffre d'affaires annuel réalisé auprès de ses clients dépasse les 220 milliards d'euros. En répondant aux attentes de ses clients en matière de solutions de financement à court terme, BNP Paribas Factoring soutient leurs stratégies de croissance tout en s'appuyant sur le vaste réseau mondial de la banque. La capacité de BNP Paribas Factoring à accompagner ses clients localement et à travers l'Europe et à offrir des solutions d'affacturage durable est unique sur le marché.

Contact :

Iain Gomersall,

+44 20 8187 8905,

[email protected]

