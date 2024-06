Le HONGQI EH7 excelle lors du test d'autonomie de la FNA et se prépare pour le festival Goodwood





PÉKIN, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le EH7 de HONGQI a décroché la deuxième place lors du récent test d'autonomie de la FNA, surpassant de nombreuses marques prestigieuses telles que Tesla, BMW et Audi. Cette performance souligne l'engagement de HONGQI à fournir des véhicules électriques de haute qualité et de haute performance. Les testeurs ont fait l'éloge du EH7 pour son autonomie exceptionnelle, sa conduite souple, son fonctionnement silencieux et son confort remarquable, soulignant l'engagement de la marque à offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à l'innovation technologique et au raffinement.

HONGQI s'apprête à faire une entrée remarquée au célèbre Festival de vitesse de Goodwood. Ce festival est mondialement reconnu comme un événement prestigieux de sport automobile, et HONGQI est devenu le partenaire officiel de l'événement de 2024. HONGQI ouvrira notamment les préventes mondiales de son véhicule électrique avancé, le EH7. Lors de cet événement, HONGQI présentera une exposition statique de cinq modèles. En outre, trois nouveaux modèles énergétiques, l'EH7, l'EHS7 et l'EHS9, concourront aux côtés de voitures de luxe de classe mondiale lors d'une course de côte classique. Avec des performances puissantes et une maniabilité exceptionnelle, HONGQI vise à offrir une expérience saisissante à grande vitesse.

Le Festival de vitesse de Goodwood constitue une plateforme idéale pour que HONGQI puisse présenter ses dernières avancées. Les modèles de production, notamment les EH7 et EHS7, ont été optimisés grâce à des logiciels et des systèmes d'affichage améliorés, ce qui garantit une expérience de conduite supérieure. Les médias européens seront invités à découvrir ces améliorations en personne pendant le festival, et à découvrir le charme amélioré de la conduite et du pilotage de HONGQI.

En tant que marque chinoise de luxe, HONGQI s'attache à proposer aux consommateurs européens des véhicules de haute qualité offrant à la fois des performances exceptionnelles et une technologie de pointe. S'appuyant sur un engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité, et sur la devise « une meilleure conduite pour une meilleure vie », la marque vise à offrir une expérience inégalée à ses clients dans le monde entier.

