CARBIOS et TOMRA Textiles s'unissent pour accroître la circularité des textiles en polyester





CARBIOS et TOMRA Textiles collaboreront pour boucler la boucle de la circularité des textiles : de la collecte des déchets textiles aux technologies innovantes qui permettent le recyclage textile-à-textile.

Oslo/Clermont-Ferrand, le mardi 18 juin 2024 (6h45 CEST): CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, et TOMRA Textiles, une entreprise technologique créée par le leader de la technologie de tri TOMRA (Oslo Stock Exchange: TOM.OL), annoncent la signature d'un accord de collaboration pour la mise en place d'une filière efficace en Europe du Nord de collecte, de tri et de préparation des déchets textiles jusqu'à leur recyclage en utilisant la technologie de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS dans sa première usine commerciale en cours de construction à Longlaville, France.

Les monomères obtenus seront utilisés pour produire des fibres de polyester recyclé (r-PET), bouclant ainsi la boucle de la circularité des textiles en polyester.

Les innovations de TOMRA Textiles et CARBIOS contribuent à combler les lacunes critiques de la chaîne de valeur et à augmenter de manière significative le taux de recyclage de textile à textile, qui est actuellement de 1 %1. En accélérant l'économie circulaire du polyester, une alternative durable à l'incinération ou la mise en décharge est possible.

TOMRA Textiles a pour mission de surmonter les obstacles qui empêchent la circularité des textiles, en contribuant à la conception et à la mise à l'échelle d'usines de tri des textiles. Dans le cadre de l'accord de partenariat, TOMRA Textiles explorera des mesures spécifiques et tangibles pour permettre la préparation des déchets de polyester post-consommation en vue de leur biorecyclage selon les spécifications de CARBIOS.

La technologie de biorecyclage de CARBIOS consiste à décomposer les fibres de polyester en leurs composants de base à l'aide d'enzymes, qui sont ensuite utilisés pour produire des matériaux PET recyclés de haute qualité, tels que des fibres pour l'industrie textile. La collaboration inédite avec TOMRA permettra de réorienter des déchets textiles en polyester vers le biorecyclage, ce qui témoigne d'un engagement partagé à trouver des solutions de recyclage innovantes pour une économie circulaire.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : "CARBIOS prend les devants de créer une chaîne de valeur efficace pour la circularité des textiles et s'engage activement avec les leaders mondiaux de l'industrie tels que TOMRA pour façonner l'avenir des textiles durables."

Vibeke Krohn, Directrice de TOMRA Textiles : "Depuis des siècles, l'industrie textile est optimisée en termes de coûts et d'efficacité. Pour boucler la boucle, il faut que toutes les étapes d'une chaîne de valeur circulaire montent en échelle, de la collecte au tri en passant par les technologies de recyclage. Les solutions de recyclage futures dépendent d'un accès fiable aux matières premières. Grâce à la collaboration avec CARBIOS, nous espérons stimuler les investissements nécessaires à la mise à l'échelle de la circularité textile."

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d'enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d'éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l'habillement, en vue d'améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

À propos de TOMRA Textiles

TOMRA Textiles contribue à transformer la chaîne de valeur du textile, de linéaire à circulaire. Nous le faisons en comblant le fossé entre les déchets textiles et le recyclage de textile à textile. Notre technologie de tri automatisé basée sur des capteurs, en collaboration avec des partenaires progressistes, permet la circularité à l'échelle. TOMRA Textiles fait partie de TOMRA Horizon, la société de capital-risque créée par le groupe TOMRA pour explorer de nouvelles opportunités commerciales adjacentes et des modèles commerciaux alternatifs en s'appuyant sur la technologie et les décennies de savoir-faire du groupe.

TOMRA est un leader mondial dans le domaine des solutions qui favorisent l'économie circulaire grâce à des systèmes de collecte et de tri avancés. Avec pour mission ultime de tendre vers un monde sans déchets, TOMRA se spécialise dans les systèmes de gestion des déchets, les technologies de récupération des matériaux et la transformation des aliments en employant une technologie de tri et de classement basée sur des capteurs. Aujourd'hui, TOMRA compte plus de 110 000 installations sur 100 marchés dans le monde, emploie 5 400 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 14,8 milliards de couronnes norvégiennes (1,4 milliard d'euros). TOMRA est cotée à la bourse d'Oslo. www.tomra.com





