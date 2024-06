Cintas ouvre les candidatures pour ses prix C.A.P.E. 2024 qui récompensent les techniciens de surface





Pour honorer les techniciens de surface qui sont en première ligne pour assurer la propreté des hôpitaux et des établissements de santé, Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) annonce que les candidatures sont ouvertes pour ses prix C.A.P.E. (Cleaning to Advance the Patient Experience) 2024 jusqu'au 12 août.

Les prix C.A.P.E. récompensent le personnel responsable du nettoyage dans les établissements de soins de courte durée et de longue durée qui sont en première ligne des soins aux patients en fournissant des installations propres et sûres aux professionnels de santé, aux patients, aux docteurs et aux visiteurs à travers les États-Unis et le Canada. Le public peut désigner des techniciens héroïques qui ne portent peut-être pas de cape, mais qui jouent néanmoins un rôle essentiel dans le nettoyage et l'assainissement des établissements de santé afin d'éliminer les virus, les germes et les infections nosocomiales.

« Les techniciens de surface jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les infections, mais leur travail acharné passe souvent inaperçu », déclare Chad Poeppelmeier, vice-président, soins de santé, Cintas. « Nous sommes fiers d'honorer ces héros méconnus qui font preuve d'empathie et de courage et passent d'innombrables heures à nettoyer et à entretenir les installations pour prévenir les infections. Ces employés contribuent au maintien de la santé et de la sûreté de nos communautés. »

À la fin de la période de candidature, un groupe de représentants de Cintas évaluera les candidats en fonction de leur caractère convaincant et de la qualité du service et du niveau d'engagement. Le jury sélectionnera dix gagnants, et chacun recevra un prix de 2500 $ et un don de 2 500 $ versé en leur nom à l'établissement de soins de santé ou à l'organisme de bienfaisance de leur choix. Les lauréats recevront également un chariot de nettoyage Rubbermaid et une bourse pour assister à l'une des sessions exclusives (CHEST, CSCT, CNACC) de l'Association for the Health Care Environment (AHE), des programmes Train the Trainer.

Lors des prix C.A.P.E. 2023, Cintas a reçu plus de 500 candidatures. Dix lauréats ont été sélectionnés pour leur motivation, leur fiabilité, leur adaptabilité et leur engagement à soutenir le personnel clinique et d'autres équipes. Visitez la page Hall of Fame pour connaître la liste des lauréats.

Pour désigner un agent d'entretien, et pour en savoir plus sur les prix C.A.P.E. de Cintas, rendez-vous sur cintascapeawards.com.

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Ready for the Workday® ). Basé à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS. La société fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

17 juin 2024 à 21:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :