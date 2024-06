Le ministre Boissonnault participe à des discussions stratégiques avec les ministres provinciaux et territoriaux pour renforcer la main-d'oeuvre canadienne





GATINEAU, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - L'économie canadienne se révèle forte et résiliente, alors qu'il n'y a jamais eu autant de femmes sur le marché du travail, et qu'il y a davantage de Canadiens qui travaillent aujourd'hui qu'avant la pandémie. Parallèlement, notre marché du travail subit des changements importants en raison des répercussions des changements climatiques, du vieillissement de la population, des changements démographiques et des avancées technologiques. Ces changements donnent au Canada l'occasion de s'adapter et de saisir de nouvelles occasions, mais pour ce faire, les travailleurs doivent être prêts.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, a rencontré ses homologues du Forum des ministres du marché du travail (FMMT) pour la deuxième fois cette année. Le ministre Boissonnault et le ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, l'honorable Jamie Moses, ont coprésidé la réunion et discuté des façons dont les ministres peuvent collaborer pour renforcer la main-d'oeuvre canadienne.

Au cours de la réunion, les ministres ont discuté du rôle important des ententes relatives au marché du travail avec les provinces et les territoires pour aider à relever les défis du marché du travail, en particulier dans des secteurs clés comme les soins de santé, la construction de logements, les industries vertes et l'économie future.

Le ministre Boissonnault a confirmé la continuité du financement fédéral accordé aux provinces et aux territoires, soulignant le fait que ces ententes relatives au marché du travail profitent à des millions de Canadiens chaque année par l'entremise de la formation et de l'aide à l'emploi et qu'elles demeurent l'investissement le plus important et efficace du Canada, avec 25 milliards de dollars en transferts depuis 2017. Les discussions avec les provinces et les territoires au sujet des ententes sur le marché du travail se poursuivent et visent à faire en sorte que les projets régionaux s'harmonisent de façon stratégique avec les autres investissements effectués par les provinces et les territoires pour mieux répondre aux besoins des Canadiens.

De plus, il a souligné certaines des mesures prises par le gouvernement du Canada dans le budget de 2024 afin de créer plus d'emplois pour les Canadiens et maintenir le Canada à l'avant-scène économique. Ces mesures comprennent des investissements novateurs pour renforcer la main-d'oeuvre des secteurs des soins de santé et de la construction, y compris un engagement à verser 50 millions de dollars supplémentaires sur deux ans dans le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers afin d'appuyer et de simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers dans ces secteurs. Ce financement s'ajoute à un investissement de 90 millions de dollars sur deux ans pour aider à la création de stages d'apprentissage dans les petites et moyennes entreprises, et de 10 millions de dollars dans le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens à explorer les carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer. Ensemble, ces programmes fourniront un soutien direct à la croissance et au développement d'une main-d'oeuvre spécialisée plus importante, hautement certifiée, diversifiée et inclusive qui aidera à combler la pénurie de logements partout au Canada.

Le ministre Boissonnault a insisté sur la nécessité de continuer à bâtir une main-d'oeuvre du 21e siècle, avec des travailleurs qui peuvent s'adapter aux nouveaux défis, y compris ceux engendrés par l'intelligence artificielle et l'automatisation, afin qu'ils puissent être prêts pour les nouveaux emplois à forte demande. L'investissement récemment annoncé dans le budget de 2024 dans le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle aidera à soutenir les travailleurs des industries qui pourraient être touchées par l'intelligence artificielle. Grâce à un investissement de 50 millions de dollars sur quatre ans, ce programme offrira une nouvelle formation axée sur les compétences aux travailleurs de partout au Canada qui pourraient être touchés par l'intelligence artificielle.

De plus, le plan intérimaire pour des emplois durables du Canada vise à soutenir les travailleurs saisissant les occasions qui se présentent sur la voie d'une économie prospère, durable et carboneutre. Cet objectif inclut l'ensemble des programmes d'EDSC axés sur les travailleurs, tels que le Fonds de formation pour les emplois durables et le volet « compétences vertes » du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, qui garantissent aux travailleurs l'accès à des emplois bien rémunérés et de qualité ainsi qu'à des formations adaptées dans toutes les régions du Canada.

Enfin, le ministre Boissonnault a également attiré l'attention sur le prochain Sommet sur la main-d'oeuvre en octobre 2024, qui influencera le paysage actuel du développement des compétences et favorisera un marché du travail productif et inclusif. Le gouvernement du Canada vise à réunir les principaux intervenants dans le cadre de ce sommet pour discuter des tendances, des défis et des occasions que présente l'ère moderne en lien avec la main-d'oeuvre, dans le but de façonner une vision commune de la future main-d'oeuvre du Canada.

Le ministre Boissonnault se réjouit de continuer à mener un dialogue constructif et ouvert dans le cadre du FMMT afin d'éliminer les obstacles à la réussite sur le marché du travail, au service des travailleurs canadiens.

« Compte tenu des turbulences et de la vague massive de départs à la retraite, tous les paliers de gouvernement doivent s'unir pour tracer une nouvelle voie, davantage axée sur les travailleurs. Les forums tels que le Forum des ministres du marché du travail permettent justement d'atteindre cet objectif et de veiller à ce que nos gouvernements convergent sur les principaux défis auxquels sont confrontés les travailleurs, les employeurs, les syndicats et les corps de métier, tout en élaborant une feuille de route commune visant à constituer une main-d'oeuvre solide et résiliente pour les années à venir. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy?Boissonnault

Le Forum des ministres du marché du travail a été établi en 1983 en tant que forum intergouvernemental dont la vocation est de renforcer la collaboration sur les priorités du marché du travail entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires.

La responsabilité de la formation liée au marché du travail a été confiée aux provinces et aux territoires en 1996, à leur demande.

Selon les plus récentes données de l'Enquête sur la population active, en mai 2024, le taux de chômage au Canada était de 6,2 %, soit un taux légèrement supérieur au taux record le plus bas de 5,0 % enregistré entre décembre 2022 et avril 2023. Même si les conditions du marché du travail étaient différentes d'une région à l'autre au pays, en mai 2024, le taux d'emploi national (des personnes de 15 ans et plus) était de 61,3 %, légèrement plus bas que l'année précédente.

était de 6,2 %, soit un taux légèrement supérieur au taux record le plus bas de 5,0 % enregistré entre décembre avril 2023. Le Fonds monétaire international prévoit que le Canada connaîtra la plus forte croissance économique du G7 l'an prochain.

connaîtra la plus forte croissance économique du G7 l'an prochain. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, dans la première moitié de cette année, le Canada s'est classé au troisième rang des destinations en ce qui a trait à l'investissement direct étranger dans le monde, en plus d'afficher le plus haut taux d'investissement étranger par habitant du G7.

