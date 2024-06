Une nouvelle étude menée par Canva et MMA Global révèle que les directeurs marketing considèrent la production créative comme une priorité absolue, malgré les lacunes en matière d'investissement et la diminution du vivier de talents.





Canva, la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde, et MMA Global, la principale association professionnelle mondiale pour les spécialistes du marketing, ont publié aujourd'hui une étude conjointe sur la valeur de la production créative, la saturation de la pile technologique et la guerre des talents.

Canva et la MMA ont interrogé près de 100 CMO et responsables marketing occupant des postes à responsabilités aux États-Unis et au Royaume-Uni, et ont découvert que dans le monde très concurrentiel des marques, plus des trois quarts (77 %) estiment que la création ? qui englobe tous les éléments des campagnes et du contenu ? est plus cruciale que jamais, 69 % d'entre eux affirmant que la création est une priorité marketing absolue au sein de leur organisation.

L'enquête a révélé une variété de forces externes qui nourrissent la créativité de nouvelles manières, et un certain nombre d'obstacles qui empêchent les spécialistes du marketing d'exploiter pleinement leur potentiel créatif. Les principales conclusions sont les suivantes :

La production créative est le nouvel étalon-or

Les responsables marketing accordent de plus en plus d'importance à la créativité, et l'on s'attend à ce que cette tendance se poursuive.

Plus des deux tiers (68 %) pensent que la créativité deviendra plus importante pour leur organisation au cours des 12 prochains mois.

72 % pensent que la création apporte une valeur ajoutée au quotidien des clients.

Toutefois, l'investissement créatif n'a pas fait ses preuves

Malgré la valeur croissante accordée à la créativité, il existe une lacune importante en matière d'investissement.

Plus de la moitié (55 %) investissent 10 à 25 % de leur budget marketing total dans la création, tandis que près d'un cinquième (18 %) y consacrent moins de 10 %.

41 % déclarent ne pas investir suffisamment dans les outils, systèmes et technologies de création.

Le processus créatif est devenu plus complexe

L'écosystème actuel des outils créatifs apporte de nombreuses améliorations, mais pose également de nouveaux problèmes.

Les éléments suivants sont considérés comme plus difficiles aujourd'hui (46 %) qu'il y a cinq ans : la gestion des ressources et des budgets, le maintien de la cohérence des résultats et la gestion des systèmes et des outils.

La plupart des avantages proviennent des outils suivants, soit en augmentant l'efficacité, soit en améliorant la production créative : plateformes de collaboration (54 %), outils d'édition de photos/vidéos (54 %), outils d'IA générative (35 %).

Il est difficile de suivre le rythme des progrès technologiques

Les responsables marketing sont généralement sûrs de leur créativité par rapport à leurs concurrents, mais ils ont le sentiment d'être dépassés dans certains domaines.

Comparer leur production et leurs processus créatifs à ceux de leurs concurrents : 34 % pensent que leur production créative est meilleure, et 53 % pensent qu'elle est à peu près équivalente. 45 % pensent qu'ils sont moins bons dans la gestion d'un processus créatif qui optimise la rapidité, l'efficacité et la flexibilité.



Le modèle interne gagne en popularité

Le paysage de la gestion créative est en train de changer, avec une augmentation du travail réalisé en interne par rapport à l'externalisation auprès d'agences. L'internalisation est surtout considérée comme un meilleur processus pour les équipes, tandis que l'externalisation est utilisée lorsqu'il est nécessaire de collaborer en vue d'obtenir des résultats créatifs à fort impact.

30 % ont transféré davantage de travail en interne au cours des 12 derniers mois et 31 % prévoient de faire de même au cours de l'année prochaine.

48 % déclarent que la stratégie créative est principalement réalisée en interne, tandis que 23 % déclarent qu'elle est principalement externalisée.

83 % déclarent que l'internalisation est plus avantageuse du point de vue des coûts, tandis que 61 % déclarent que l'externalisation est plus avantageuse du point de vue de la qualité de la production créative.

La réserve de talents créatifs de haut niveau s'amenuise

On s'inquiète de la diminution du vivier de talents créatifs, ce qui souligne le défi que représentent l'acquisition, la gestion et la conservation des talents sur un marché concurrentiel.

47 % estiment que le vivier de talents est de plus en plus restreint.

80 % sont satisfaits des talents et des ressources créatives externalisées, tandis que 74 % sont satisfaits des talents et des ressources créatives internes.

« Produire des résultats créatifs exceptionnels tout en optimisant l'efficacité des ressources est un défi immense pour chaque marketeur moderne aujourd'hui. La façon dont les marques se présentent est devenue plus compétitive, il y a beaucoup de technologies à étudier, et le vivier de talents se rétrécit », a déclaré Zach Kitschke, directeur marketing de Canva. « Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de la MMA pour identifier les points de douleur et les opportunités auxquels les marketeurs sont confrontés aujourd'hui, afin de mettre en lumière les problèmes prioritaires et d'éclairer leur prise de décision. »

« Bien que les dernières années aient pu sembler exclusivement axées sur la perfection des données, le développement des audiences et le ciblage pour obtenir des résultats, les marketeurs reconnaissent également la nécessité de se pencher sur une deuxième révolution créative », a déclaré Greg Stuart, PDG de MMA Global. « Les marketeurs sont à un moment crucial où l'adoption de l'IA et le problème de gestion de la marque à travers ce qui peut être des milliers d'exécutions redéfiniront le rôle de la créativité et la communication de la marque, exigeant une approche nouvelle et actualisée de la gestion du processus créatif. »

Accédez à « The State of Creative Process in Marketing » ici.

À propos de Canva

Lancée en 2013, est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches, les vêtements et les vidéos, ainsi qu'une immense bibliothèque de polices, de photos, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n'importe qui peut prendre une idée et en faire quelque chose de beau.

Canva offre une variété d'outils conçus spécialement pour les spécialistes du marketing. Ces dernières années, Canva a lancé un certain nombre de produits et de services pour aider les spécialistes du marketing et les créateurs à atteindre de nouveaux niveaux de créativité, à mieux collaborer et à développer la création de contenu. Cela inclut Canva Teams, la nouvelle offre Canva Enterprise, Brand Kit, et Marketing Work Kits.

À propos de MMA Global

MMA Global est une association commerciale à but non lucratif dédiée à l'architecture de l'avenir du marketing tout en stimulant sans relâche la croissance d'aujourd'hui. Notre public principal est constitué des directeurs marketing pionniers ; notre objectif est de permettre aux marketeurs de stimuler l'innovation et de créer une valeur commerciale durable dans un monde de plus en plus dynamique et ultra-connecté. La MMA compte plus de 800 membres corporatifs dans plus de trois douzaines de pays et est une organisation véritablement mondiale avec des bureaux dans 14 pays à travers l'APAC, l'EMEA, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Bien que la MMA soit dirigée et contrôlée par des marketeurs, elle est le seul organisme commercial orienté marketing à inclure tous les aspects de l'écosystème : les entreprises de médias, les technologies de marketing et de publicité, les plateformes, les cabinets de conseil et les agences. Cela nous donne la perspective nécessaire pour aborder les problèmes de l'industrie de manière globale.

Méthodologie

L'étude a utilisé un questionnaire en ligne. Le travail sur le terrain a été mené en mai 2024, avec de grands spécialistes du marketing (72 % ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars), dans une variété de secteurs. Les répondants étaient des marketeurs seniors (niveau C 32 %, EVP/SVP/VP 35 %, autre senior 32 %).

