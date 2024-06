Stagwell et Anzu annoncent un partenariat stratégique pour transformer l'expérience publicitaire dans les jeux vidéo





NEW YORK et CANNES, France, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), le réseau de challengers conçu pour transformer le marketing, et Anzu , la plateforme de publicité intégrée aux jeux la plus avancée au monde, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique conçu pour aider les marques à capitaliser sur le marché des jeux, qui connaît une croissance rapide. Stagwell et Anzu vont collaborer pour innover de nouveaux formats d'expériences de jeu sur mesure pour les marques et apporter la solution de pointe d'Anzu en matière de publicité dans les jeux à un plus grand nombre d'entreprises dans le monde entier.

En 2024, il y aura plus de 3,3 milliards de joueurs dans le monde. Anzu permet aux annonceurs d'atteindre ces joueurs sur mobile, PC, console et métaverses de jeu avec des formats publicitaires non perturbateurs et conformes à l'IAB qui font partie intégrante du jeu, apparaissant à des endroits où l'on s'attendrait à voir des publicités dans le monde réel, comme autour des stades sportifs, le long des hippodromes et sur les côtés des bâtiments. Soutenue par Sony Innovation Fund, Emmis, NBCUniversal et d'autres investisseurs de premier plan, Anzu a introduit des normes de mesure dans le jeu et mené des campagnes primées pour certaines des plus grandes marques mondiales, telles que Samsung, PepsiCo et P&G.

Le réseau Stagwell est à l'avant-garde des expériences immersives , menant des activations de jeu et de marketing primées pour des marques telles que Blizzard Entertainment , MilkPep , Wells Enterprises , et bien d'autres. Grâce à ses investissements dans la technologie, Stagwell a également créé une plateforme de réalité augmentée partagée inédite, ARound , utilisée par trois des plus grandes ligues sportives professionnelles américaines.

Ce partenariat permettra aux deux entreprises de proposer des expériences de jeu immersives. Les clients de Stagwell tireront parti de la plateforme d'Anzu pour l'exécution, la mesure et l'optimisation des publicités programmatiques intrinsèques dans les jeux. En outre, le réseau Stagwell de plus de 70 agences dans le monde, à commencer par son réseau de transformation numérique Code and Theory , collaborera avec Anzu pour développer de nouveaux formats publicitaires, des innovations en matière de contenu et des activations dynamiques.

« Les consommateurs sont clairs : ils préfèrent les expériences immersives aux publicités traditionnelles et récompensent les marques qui s'activent de manière authentique dans les univers de jeu. En combinant les prouesses créatives et numériques de Stagwell avec la technologie de pointe d'Anzu, nous sommes bien placés pour transformer la façon dont les marques s'engagent auprès de ce public de joueurs en constante expansion », a déclaré Mark Penn, PDG de Stagwell.

« Les jeux, avec leur vaste échelle, leurs environnements riches en attention et leurs mondes 3D sécurisés pour les marques, ont tous les ingrédients pour devenir un support publicitaire de plusieurs milliards de dollars, a commenté Itamar Benedy, cofondateur et PDG d'Anzu. La collaboration avec le réseau mondial Stagwell et les esprits créatifs de Code and Theory, combinée à notre technologie unique, représente une avancée significative pour la publicité dans les jeux. Ce partenariat permettra d'élever l'approche créative de la publicité dans les jeux et de repousser les limites de ce qui est possible dans ce média.

« Chez Code and Theory, nous pensons que l'avenir de l'engagement des marques réside dans les expériences immersives. Notre partenariat avec Anzu représente un moment charnière où la créativité et la technologie convergent pour redéfinir la publicité dans les jeux. Ensemble, nous ne nous contentons pas de placer des publicités ; nous créons des moments transparents et authentiques qui trouvent un écho profond auprès de la communauté des joueurs, transformant les interactions en expériences inoubliables », a expliqué Craig Elimeliah, directeur de la création chez Code and Theory.

Anzu rejoint la liste croissante des partenaires technologiques uniques de Stagwell, dont Nexxen , MNTN , Google Cloud , et bien d'autres, tous dédiés à aider les clients à obtenir des résultats transformationnels grâce à une réflexion sur la performance de leur marque.

À propos d'Anzu

Anzu est la solution de publicité intrinsèque dans les jeux la plus avancée pour les mobiles, les PC, les consoles et le métavers. Les publicités intégrées aux jeux d'Anzu placent les joueurs au premier plan et aident les annonceurs à atteindre des audiences de manière programmatique, sans perturbation et de manière très engageante. Un moteur de suivi publicitaire 3D breveté, le premier à offrir une mesure de la visibilité dans le jeu avec Oracle Moat et IAS, et des partenariats avec des fournisseurs AdTech de confiance font d'Anzu le partenaire privilégié en matière de publicité dans les jeux. En savoir plus.

À propos de Stagwell

Stagwell (NASDAQ: STGW ) est le réseau challenger construit pour transformer le marketing. Nous fournissons une performance créative à l'échelle pour les marques les plus ambitieuses du monde, en connectant une créativité qui fait bouger les cultures avec une technologie de pointe pour harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 13 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un seul objectif : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com

