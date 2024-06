SaskPower, Westinghouse et Cameco signent un protocole d'entente pour explorer le potentiel d'approvisionnement en réacteurs et en combustible





La Saskatchewan Power Corporation (SaskPower), la Westinghouse Electric Company (Westinghouse) et la Cameco Corporation (Cameco) (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) ont signé un protocole d'entente (MOU) pour évaluer le potentiel de la technologie des réacteurs nucléaires de Westinghouse et de la chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire associée, nécessaire aux besoins futurs en énergie propre de la Saskatchewan.

Le protocole d'entente explorera les voies techniques et commerciales pour déployer la technologie des réacteurs de Westinghouse, notamment le réacteur avancé AP1000® et le petit réacteur modulaire AP300tm (SMR), pour la planification à long terme de l'approvisionnement en électricité. Le cadre inclut l'évaluation d'une chaîne d'approvisionnement nucléaire basée en Saskatchewan pour soutenir les projets d'énergie nucléaire, dont le combustible. Il identifie également les opportunités de collaboration en matière de recherche nucléaire, de développement et de formation de la main-d'oeuvre en partenariat avec les établissements postsecondaires de la Saskatchewan.

SaskPower devrait prendre sa décision finale d'investissement en 2029 pour savoir s'il faut aller de l'avant avec la construction de la première installation SMR de la Saskatchewan. L'entreprise de services publics a l'intention d'utiliser de l'uranium de la Saskatchewan dans tout réacteur construit dans la province.

« Profiter des connaissances des organisations qui possèdent une expertise notable dans l'industrie nucléaire est essentiel pour s'assurer que nous prenons des décisions responsables et éclairées concernant notre avenir énergétique », a déclaré Rupen Pandya, président et PDG de SaskPower. « Collaborer dans le cadre de l'approvisionnement en combustible nucléaire et évaluer diverses technologies ne fera qu'améliorer notre travail actuel de développement de petits réacteurs modulaires et la planification autour de la main-d'oeuvre et du futur système énergétique de la Saskatchewan. »

Le réacteur AP1000 est disponible aux États-Unis et en Chine, où il établit des records de performance opérationnelle et de disponibilité. Il a été sélectionné pour les programmes d'énergie nucléaire en Pologne, en Ukraine et en Bulgarie, et il est également à l'étude sur plusieurs autres sites en Europe centrale et orientale, au Royaume-Uni (UK), en Inde et en Amérique du Nord.

Le réacteur modulaire AP300 est le seul SMR basé sur un grand réacteur avancé de génération III+ déjà actif à l'échelle mondiale. Westinghouse vise une certification de la conception d'ici 2027 et le début de la construction d'ici 2030, l'unité opérationnelle devant être disponible au début des années 2030. Le SMR AP300 a été sélectionné par le programme Great British Nuclear du Royaume-Uni et est à l'étude par d'autres clients en Europe et en Amérique du Nord.

« Westinghouse est fière de travailler avec SaskPower pour partager notre expertise en matière de technologie nucléaire de pointe afin de soutenir les besoins en énergie propre de la province », a déclaré Patrick Fragman, président et PDG de Westinghouse. « Notre réacteur avancé AP1000 déployé à l'échelle mondiale offre des performances économiques et une disponibilité supérieures démontrées ; de même, notre petit réacteur modulaire AP300 est basé sur cette technologie éprouvée et agréée. Nous avons hâte d'aider SaskPower à fournir de l'électricité sans carbone à la Saskatchewan pour les générations à venir. »

« Cameco a une histoire fière et une présence non négligeable en Saskatchewan, de nos opérations d'uranium de classe mondiale à notre main-d'oeuvre provinciale importante et croissante en passant par nos partenariats de longue date avec les communautés autochtones du nord », a déclaré Tim Gitzel, président et PDG de Cameco. « Nous avons hâte d'évaluer le rôle potentiel que Cameco et Westinghouse pourraient jouer dans la décarbonisation du réseau électrique de la Saskatchewan, un objectif ambitieux et important pour l'avenir de la province. »

À propos de SaskPower

Reconnu comme l'un des meilleurs employeurs de la Saskatchewan et l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, SaskPower est le principal fournisseur d'électricité de la Saskatchewan, desservant plus d'un demi-million de clients sur une vaste zone géographique. Fondée en 1929, SaskPower a son siège social à Regina et emploie plus de 3 000 personnes à travers la Saskatchewan. SaskPower s'engage à favoriser la croissance dans la province et à poursuivre la réconciliation économique avec les peuples autochtones ? en remportant plusieurs prix et en obtenant à plusieurs reprises le statut « or » du conseil canadien pour les entreprises autochtones en matière de relations progressives avec les Autochtones (RPA).

À propos de Westinghouse

Westinghouse Electric Company façonne l'avenir de l'énergie sans carbone en fournissant des technologies nucléaires sûres et innovantes aux services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée en 1957 et la technologie de l'entreprise est à la base de près de la moitié des centrales nucléaires en activité dans le monde. Plus de 135 ans d'innovation font de Westinghouse le partenaire privilégié pour les technologies avancées couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'énergie nucléaire. Pour en savoir plus, visitez www.westinghousenuclear.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos de Cameco

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible d'uranium nécessaire pour approvisionner en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves mondiales à haute teneur et sur des opérations peu coûteuses, ainsi que sur des investissements importants dans l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, notamment des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour leur fournir des solutions globales en matière de combustible nucléaire afin de produire une énergie nucléaire sûre, fiable et sans émission de carbone. Nos actions sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada.

Avertissement concernant les informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse inclut des déclarations et des informations sur les attentes de SaskPower, Cameco et Westinghouse pour l'avenir, que nous désignons comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur nos opinions actuelles, qui peuvent changer de manière significative, et les résultats réels et les événements peuvent être très différents de ce que nous prévoyons actuellement. Des exemples de déclarations prospectives dans ce communiqué de presse incluent : l'attente que dans le cadre du protocole d'entente, les parties exploreront les voies pour déployer la technologie des réacteurs de Westinghouse, y compris l'évaluation d'une chaîne d'approvisionnement nucléaire basée en Saskatchewan ; les opportunités attendues de collaborer sur la recherche nucléaire, le développement et la formation de la main-d'oeuvre avec les établissements postsecondaires de la Saskatchewan ; le calendrier prévu pour la décision finale d'investissement de SaskPower quant à la construction de l'installation SMR, et son intention d'utiliser de l'uranium de la Saskatchewan dans tout réacteur construit dans la province ; l'attente de SaskPower que la collaboration améliorera son travail de développement de petits réacteurs modulaires et la planification autour de la main-d'oeuvre et du futur système énergétique de la Saskatchewan ; les dates prévues pour la certification de conception, le début de la construction et la disponibilité de l'unité opérationnelle pour le réacteur modulaire AP300 ; la capacité anticipée de SaskPower à fournir de l'électricité sans carbone à la Saskatchewan pour les générations à venir ; et l'évaluation du rôle que Cameco et Westinghouse pourraient jouer dans la décarbonisation du réseau électrique de la Saskatchewan. Les risques importants qui pourraient entraîner des résultats différents incluent : le risque que le protocole d'entente n'aboutisse pas à une exploration réussie des voies pour déployer la technologie des réacteurs de Westinghouse ; le risque que les opportunités attendues de collaborer sur la recherche nucléaire, le développement et la formation de la main-d'oeuvre avec les établissements postsecondaires de la Saskatchewan ne se réalisent pas ; le risque que la décision finale d'investissement de SaskPower concernant l'installation SMR ne soit pas prise comme prévu ; la possibilité que SaskPower ne puisse pas utiliser l'uranium de la Saskatchewan dans la mesure attendue ; la possibilité que la collaboration n'améliore pas le travail de développement de petits réacteurs modulaires de SaskPower et la planification dans la mesure attendue ; le risque que les dates prévues pour la certification de la conception, le début de la construction et la disponibilité des unités d'exploitation du réacteur modulaire AP300 ne soient pas respectées ; le risque que SaskPower ne puisse pas fournir de l'électricité sans carbone dans la mesure attendue ; et le risque que Cameco ou Westinghouse ne puissent pas jouer les rôles attendus dans la décarbonisation du réseau électrique de la Saskatchewan. En présentant les déclarations prospectives, nous avons formulé des hypothèses importantes qui peuvent s'avérer incorrectes concernant : notre capacité à travailler en collaboration pour mener à bien les évaluations et atteindre les autres objectifs du protocole d'accord ; la capacité de SaskPower à respecter les diverses dates cibles prévues et à utiliser l'uranium de la Saskatchewan ; l'utilisation de l'uranium de la Saskatchewan dans le cadre du protocole d'accord ; et la capacité de SaskPower à fournir de l'électricité sans carbone dans la mesure prévue, et de Cameco et Westinghouse à jouer le rôle qui leur est dévolu dans la décarbonisation du réseau électrique de la Saskatchewan. Les déclarations prospectives sont destinées à vous aider à comprendre notre point de vue actuel et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas à jour ces informations à moins d'y être contraints par les lois concernant les valeurs mobilières.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

17 juin 2024 à 20:10

