Wisk Aero et les aéroports de Houston s'associent pour proposer des taxis aériens autonomes dans la région du Grand Houston

Wisk Aero, société leader dans le domaine de la mobilité aérienne avancée (AAM), et les Aéroports de Houston ont conclu un protocole d'accord en vue d'intégrer des taxis aériens autonomes dans le Grand Houston. L'accord soutient les efforts de planification stratégique nécessaires pour intégrer une nouvelle forme de transport aérien dans une région importante du Texas.

Dans le cadre de cette collaboration, Wisk s'associera aux Aéroports de Houston afin d'identifier et évaluer les emplacements possibles favorisant le développement d'infrastructures de vertiport à l'aéroport intercontinental George-Bush (IAH), à l'aéroport William P. Hobby (HOU) et à l'aéroport d'Ellington (EFD).

L'aéronef de 6e génération de Wisk décolle et atterrit verticalement comme un hélicoptère avant de passer au vol vers l'avant. Ils sont entièrement électriques, n'ont pas de moteur à combustion et sont nettement moins bruyants que les hélicoptères. Ces aéronefs sont construits pour atteindre ou dépasser les niveaux de sécurité de l'aviation commerciale, et la norme aéronautique la plus élevée possible. Bien que l'aéronef de génération 6 de Wisk soit autonome, il y aura toujours un superviseur humain au sol pour surveiller chaque vol.

« Pendant la durée de mon mandat au Sénat du Texas, j'ai voté en faveur d'une loi soutenant la mobilité aérienne avancée. Ce partenariat public-privé marque une étape importante pour la ville de Houston, qui investit dans des modes de transport aérien innovants et durables », a déclaré le maire de Houston, John Whitmire. « Cette collaboration souligne notre volonté d'être les premiers en matière d'avancées qui façonneront l'avenir de la mobilité urbaine. »

Au cours des 12 prochains mois, les Aéroports de Houston et Wisk travailleront de manière conjointe pour développer l'infrastructure, les itinéraires et les partenariats avec la communauté, tout en poursuivant les conversations avec la Federal Aviation Administration (FAA). Au début de l'année, Wisk a conclu un partenariat avec la ville de Sugar Land permettant d'intégrer des taxis aériens autonomes dans la région du Grand Houston.

« Notre partenariat avec les Aéroports de Houston consolide l'engagement de Wisk à créer de nouvelles méthodes de transport efficaces dans la région du Grand Houston, et renforce nos relations avec les partenaires d'infrastructure et de réglementation dans la région. Le Texas devient rapidement un leader non seulement dans le domaine de l'AAM, mais aussi dans l'intégration de vols autonomes et sécuritaires aux États-Unis », a déclaré Brian Yutko, CEO de Wisk. « Connecter les banlieues aux aéroports, aux centres d'affaires et aux principales destinations touristiques de Houston grâce à un transport aérien autonome et durable permettra de créer une nouvelle forme de mobilité urbaine et aura un impact considérable sur l'économie et les travailleurs, soutenant ainsi la croissance de la région de Houston. »

Les Aéroports de Houston et Wisk s'engageront dans des projets visant à faire progresser l'objectif global du partenariat :

Les Aéroports de Houston se concentreront sur l'intégration de l'AAM dans leurs plans à long terme, sur la promotion de l'engagement communautaire et sur l'établissement d'une politique opérationnelle, notamment en ce qui concerne les permis d'infrastructure et les niveaux de nuisances sonores.

Wisk fournira une expertise sur les besoins techniques pour les opérations eVTOL autonomes, notamment l'infrastructure, la formation, les procédures opérationnelles au sol et les plans d'agrandissement possibles du site.

Les deux entreprises étudieront conjointement la possibilité d'intégrer des sites de maintenance et de formation à Houston.

« Houston est à la pointe de l'innovation aéronautique et aérospatiale, il est donc normal que les aéroports de Houston prennent les premières mesures pour explorer la nouvelle génération de transport aérien », a déclaré Jim Szczesniak, directeur de l'aviation pour les Aéroports de Houston. « Notre partenariat avec Wisk est un pas audacieux vers la révolution de la mobilité aérienne, non seulement dans notre ville, mais aussi dans toute la région du Grand Houston. En tant que centre d'affaires et de progrès, Houston est le point de départ idéal pour le progrès en matière de transport aérien autonome, car les idées, l'infrastructure et l'innovation sont susceptibles de bénéficier aux résidents, aux touristes et au monde des affaires. Cette collaboration avec Wisk s'aligne sur notre vision consistant à créer une passerelle de services aériens mondiaux 5 étoiles où l'on pourra célebrer la magie du vol ».

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (AAM) dont l'objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d'éviter les embouteillages et d'arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d'expérience et plus de 1 700 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici.

