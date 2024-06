Carestream conclut un accord de partenariat commercial crucial au Pérou





Carestream Health a récemment conclu un accord avec Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD), un distributeur leader de solutions de radiologie au Pérou, pour convertir les clients et la base installée de ce dernier aux produits Carestream. De plus, selon les termes de l'accord, DMD deviendra un distributeur exclusif de Carestream dans la région.

Dans le cadre de cet accord, DMD a acheté 80 imprimantes DryView, qui ensemble devraient atteindre un volume d'impression projeté de plus de 60 000 pieds carrés en 2024 et plus de 100 000 pieds carrés en 2025 et au-delà.

« Nous sommes ravis de nous associer à une organisation solide comme DMD », a déclaré Miguel Nieto, Directeur de la région Amériques de Carestream et responsable de l'activité consommables de l'Amérique latine chez Carestream. « Non seulement ils sont l'un des principaux fournisseurs au Pérou, mais ils ont également un solide historique de soin de leurs clients. »

En tant que l'un des plus grands distributeurs d'équipements médicaux du Pérou, DMD fournit des solutions aux secteurs public et privé.

Avec l'ajout de DMD, Carestream compte désormais plus de 200 partenaires engagés à travers le monde.

« Nous sommes impatients de voir en quoi ce nouveau partenariat peut changer les choses », a déclaré M. Nieto. Ensemble, nous pouvons continuer à mettre les clients au premier plan et créer une meilleure expérience d'imagerie pour les fournisseurs et leur personnel, ainsi que pour leurs patients. »

À propos de Carestream Health

