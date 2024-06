Un appui de taille à la désignation du « Pavillon Dre Monique Rozon-Rivest » - L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une motion soulignant la contribution exceptionnelle de Dre Monique Rozon-Rivest





VAUDREUIL-DORION, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - La députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a présenté une motion à l'Assemblée nationale, le 5 juin dernier, afin de reconnaître l'importante contribution de la Dre Monique Rozon-Rivest sur la santé et le bien-être de la communauté de Vaudreuil-Soulanges, en particulier les enfants. La Dre Rozon-Rivest est décédée le 25 février 2020, pendant la pandémie, à l'âge de 69 ans. Par cette motion, la députée souhaitait que les élu(e)s appuient la demande de la population de huit municipalités et de six organismes de la région, qui souhaitent qu'un pavillon du nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges porte le nom de Mme Rozon-Rivest. La motion a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.

Marie-Claude Nichols travaille avec la famille afin que la contribution de la Dre Rozon-Rivest soit reconnue dans la région de Vaudreuil-Soulanges. « Cette femme a tellement apporté aux gens d'ici et surtout aux enfants, souligne la députée. J'ai rencontré de nombreuses personnes pour qui ses actions ont été grandement salutaires. Encore aujourd'hui, ce qu'elle a fait pour venir en aide aux enfants dans une situation plus vulnérables, dont la création de la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges (FEVS), continue d'offrir un important filet social. Je suis convaincue que nous devons désigner un pavillon du nouvel hôpital en son nom afin qu'on n'oublie jamais son incroyable apport. »

Les enfants avant tout

En plus de son travail de médecin de famille, la docteure Rozon-Rivest a toujours accordé une grande importance au bien-être des enfants. Elle-même mère de quatre enfants, et grand-mère de sept petits-enfants au moment de son décès, elle s'était investie d'une mission de soutien envers nos petits. En 1995, l'idée a germé de créer la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges, un organisme dédié, depuis, à la réussite éducative et sociale des enfants en situation de vulnérabilité de la région. Bonification des services d'orthophonie, camps de vacances, dîners scolaires et obtention de sacs d'école et de matériel scolaire sont autant d'exemples de l'apport de la Fondation pour les familles dans le besoin, et ce, encore aujourd'hui.

Des fonctions importantes

En plus de ses nombreux engagements sociaux et de son travail de médecin de famille, la Dre Rozon-Rivest a été membre du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec de 2014 à 2017, ainsi que présidente, puis secrétaire de l'exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, entre 2004 et 2020.

Des distinctions méritées

L'engagement de la Dre Rozon-Rivest a été souligné au cours des années. Elle a ainsi reçu de nombreux honneurs, dont le prix Paul Gendron de l'Association des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest en 2014, le trophée distinction Desjardins Vaudreuil-Soulanges en 2018, le prix d'humanisme du Collège des médecins en 2018 et l'Ordre des Bâtisseurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges.

Marie-Claude Nichols souhaite que l'appui de l'Assemblée nationale soit un argument de plus en faveur de l'obtention de la désignation du « Pavillon Dre Monique Rozon-Rivest » du futur hôpital Vaudreuil-Soulanges.

