Le gouvernement du Canada présente les résultats du deuxième examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

OTTAWA, ON, le 17 juin 2024 /CNW/ - Plus de 46?000 personnes au Canada meurent chaque année en raison du tabagisme. Dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le tabac, le gouvernement du Canada travaille à sauver des vies et à réduire de manière significative, d'ici à 2035, le pourcentage de Canadiennes et de Canadiens qui fument des cigarettes et consomment d'autres produits du tabac de 12 % à moins de 5 % de la population.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a présenté au Parlement les résultats du deuxième examen législatif de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV). Cet examen permettra de suivre les progrès réalisés dans la réduction du tabagisme et de ses méfaits dans l'ensemble du pays. Il complète le premier examen, axé sur les dispositions de la LTPV relatives au vapotage, qui a été présenté au Parlement en décembre 2022.

Dans l'ensemble, l'examen législatif montre que du progrès a été réalisé dans la réduction des maladies et des décès liés au tabagisme dans le pays. Par exemple, le taux de tabagisme chez les jeunes n'a jamais été aussi bas (1,6 % en 2022). Toutefois, certaines communautés et régions continuent d'avoir des taux élevés de consommation de tabac, avec des taux de tabagisme de plus de 60 % dans certaines populations. L'examen a permis de définir des domaines d'action potentiels, dont prioriser l'engagement, la coopération et la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis; éliminer les obstacles à l'abandon du tabagisme; renforcer l'application de la loi; accroître la transparence; lutter contre l'ingérence de l'industrie; et veiller à ce que le cadre législatif tienne compte des réalités d'aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à travailler en collaboration avec ses partenaires et les principaux intervenants pour protéger les Canadiennes et les Canadiens des méfaits du tabagisme et de la dépendance à la nicotine, en s'appuyant sur les meilleures données et preuves disponibles.

«?Une législation ferme est un élément central de la Stratégie canadienne sur le tabac. Le deuxième examen législatif de la LTPV nous offre une occasion inestimable d'affiner nos stratégies et de travailler à la réalisation de notre objectif de moins de 5 % de consommation de tabac au Canada d'ici 2035. Malgré la baisse du nombre de fumeurs, nous avons encore du chemin à faire pour protéger les Canadiennes et les Canadiens des méfaits du tabagisme.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?La LTPV est essentielle à l'atteinte de notre objectif de réduire le tabagisme à moins de 5 % des Canadiennes et des Canadiens d'ici à 2035, et nous avons besoin de la collaboration de tous - professionnels de la santé, défenseurs des droits et individus - pour atteindre cet objectif. Nous sommes impatients de tirer parti des informations recueillies pour optimiser les efforts que nous déployons actuellement afin de protéger la population canadienne, en particulier les jeunes, des méfaits du tabagisme et du vapotage.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

La Loi sur le tabac a été modifiée en mai 2018 pour devenir la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV). Avec d'autres textes législatifs, elle établit un nouveau cadre juridique pour la réglementation des produits de vapotage. À ce titre, la LTPV comprend un ensemble d'objectifs liés au tabac ainsi qu'au vapotage.

a été modifiée en mai 2018 pour devenir la (LTPV). Avec d'autres textes législatifs, elle établit un nouveau cadre juridique pour la réglementation des produits de vapotage. À ce titre, la LTPV comprend un ensemble d'objectifs liés au tabac ainsi qu'au vapotage. La LTPV prévoit un examen législatif trois ans après son entrée en vigueur, et tous les deux ans par la suite. Les examens périodiques permettent de se pencher sur les questions liées au tabac et au vapotage qui peuvent apparaître au fil du temps, et d'y répondre.

Le Canada demeure un chef de file en matière d'initiatives de lutte contre le tabagisme, notamment en devenant le premier pays au monde à afficher des avertissements relatifs à la santé sur les cigarettes individuelles, mais nous savons que nous devons continuer à développer des approches novatrices pour aider la population canadienne à cesser de fumer.

demeure un chef de file en matière d'initiatives de lutte contre le tabagisme, notamment en devenant le premier pays au monde à afficher des avertissements relatifs à la santé sur les cigarettes individuelles, mais nous savons que nous devons continuer à développer des approches novatrices pour aider la population canadienne à cesser de fumer. Des renseignements pour aider les Canadiennes et les Canadiens à arrêter de fumer sont disponibles à Canada.ca/arreter-fumer.

