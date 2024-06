Applied Intuition lance une pile d'autonomie tout-terrain, alimentant une nouvelle ère de systèmes autonomes sur tous les terrains





La solution comprend des modules logiciels personnalisables utilisant les dernières technologies d'IA et d'apprentissage automatique pour naviguer sur des terrains non structurés.

MOUNTAIN VIEW, Californie, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition , fournisseur de logiciels pour véhicules dans les secteurs de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution de pile d'autonomie tout-terrain qui permet de naviguer en toute sécurité sur des terrains complexes non structurés.

L'autonomie hors route est très complexe. La nature dynamique et irrégulière des terrains hors route peut avoir un impact sur les fonctions de base des systèmes des véhicules autonomes (VA), telles que la détection et l'évitement des obstacles, ce qui pose des défis pour une navigation tout-terrain, sûre et efficace. Les environnements hors route posent également des risques de sécurité et imposent une charge cognitive élevée aux opérateurs. Les piles d'autonomie peuvent permettre de réduire la main-d'oeuvre tout en contribuant à l'efficacité opérationnelle et à l'augmentation de la productivité dans divers secteurs. Cependant, ils nécessitent une infrastructure complexe et peuvent être coûteux et difficiles à développer et à entretenir en interne.

Pour aider les entreprises à relever ces défis, Applied Intuition fournit une pile d'autonomie tout-terrain robuste qui peut fonctionner sur du matériel de production et naviguer dans des environnements réels. La technologie a été conçue par une équipe d'experts qui comprennent à la fois les dernières techniques d'apprentissage automatique et les contraintes des environnements difficiles. La pile est composée de modules distincts qui peuvent être intégrés individuellement dans le système robotique d'un client.

« Alors que de plus en plus d'industries cherchent à adopter la technologie des VA, nous voulons que notre logiciel soit à l'avant-garde de l'autonomie tout-terrain, a déclaré Peter Ludwig, cofondateur et directeur technique d'Applied Intuition. Notre pile tout-terrain combine les dernières avancées en matière d'IA et d'apprentissage automatique avec l'expertise traditionnelle en matière de sécurité et de systèmes pour offrir des performances de pointe dans les environnements les plus difficiles. Nous sommes convaincus que notre offre apportera une forte valeur ajoutée à nos clients. »

La dernière offre d'Applied Intuition comprend des fonctionnalités logicielles telles que :

Localisation et cartographie simultanées : Permet à un véhicule de comprendre des environnements difficiles, non structurés et non cartographiés sans nécessiter de signal GPS constant ou précis.

Permet à un véhicule de comprendre des environnements difficiles, non structurés et non cartographiés sans nécessiter de signal GPS constant ou précis. Perception et suivi des objets : Fournit une vue holistique hautement fidèle des milieux environnants en temps réel, y compris une compréhension sémantique et une modélisation géométrique en 3D, à la fois pour les terrains statiques et pour les objets dynamiques.

Fournit une vue holistique hautement fidèle des milieux environnants en temps réel, y compris une compréhension sémantique et une modélisation géométrique en 3D, à la fois pour les terrains statiques et pour les objets dynamiques. Fusion et étalonnage des capteurs : Collecte de données sur plusieurs modalités à l'aide de méthodes géométriques traditionnelles et de méthodes d'apprentissage automatique de pointe.

Collecte de données sur plusieurs modalités à l'aide de méthodes géométriques traditionnelles et de méthodes d'apprentissage automatique de pointe. Planification et contrôles : Permet au véhicule de naviguer en suivant une trajectoire sûre et efficace qui évite les tonneaux, les enchevêtrements et les collisions en utilisant une approche qui a fait ses preuves sur plusieurs types et modèles de véhicules.

La pile tout-terrain d'Applied Intuition fonctionne avec la plateforme logicielle de base de l'entreprise, tout en prenant en charge les intégrations tierces, les tests d'environnement sécurisés et la gestion des données. Les organisations peuvent également utiliser la pile d'autonomie tout-terrain en conjonction avec la chaîne d'outils ADAS/AD définitive d'Applied Intuition pour un développement axé sur la simulation. Pour en savoir plus sur la pile d'autonomie tout-terrain, rendez-vous sur appliedintuition.com/off-road-autonomy-stack .

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition est un fournisseur de logiciels pour véhicules de niveau 1 qui accélère l'adoption de machines sûres et intelligentes dans le monde entier. Fondée en 2017, Applied Intuition fournit la chaîne d'outils ADAS/AD définitive, une plateforme de véhicule de classe mondiale et une pile d'autonomie tout-terrain pour aider les clients à raccourcir les délais de mise sur le marché, à développer des syst-mes de haute qualité et à créer des expériences de consommation de nouvelle génération. Dix-huit des 20 premiers constructeurs automobiles mondiaux font confiance aux solutions d'Applied Intuition pour stimuler la production de véhicules modernes. Applied Intuition est au service des industries de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Ann Arbor et à Detroit, dans le Michigan, à Washington, à Munich, à Stockholm, à Séoul et à Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur appliedintuition.com .

17 juin 2024 à 15:40

