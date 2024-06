Conciliation famille-travail-vie politique : Lancement d'une plateforme web et dévoilement des résultats d'un sondage





BROSSARD, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Espace MUNI, en partenariat avec le Réseau pour un Québec Famille et le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, dévoile les résultats d'une étude visant à mieux comprendre les enjeux de la conciliation famille-travail-vie politique chez les personnes élues au niveau municipal au Québec et lance une nouvelle plateforme web permettant de mettre de l'avant l'importance d'agir sur cet enjeu. Grâce à l'étude réalisée par la firme Synopsis pour le compte d'Espace MUNI, on apprend que 64 %1 des personnes élues municipales qui occupent aussi un emploi ont de la difficulté à concilier la vie familiale et le travail; un taux plus d'une fois et demie supérieure à celui observé auprès d'un échantillon de parents en emploi dans la population générale (39 %2).

Ce constat est effectué alors que le mandat politique municipal en cours est marqué par un nombre record de personnes élues qui quitte leur fonction. Si ces démissions s'expliquent par plusieurs facteurs, elles auraient souvent comme point commun le fait de réaliser que la politique municipale permet difficilement la conciliation entre les différentes sphères de la vie d'une personne élue. Le groupe estime qu'il est urgent que de meilleures balises soient mises en place pour s'assurer que les personnes élues réussissent à mieux concilier leur vie familiale et professionnelle avec la vie politique. Il s'agit ni plus ni moins de permettre l'engagement en politique municipale de personnes aux profils variés et à l'image des populations qu'elles sont appelées à représenter.

Ainsi, la plateforme permet non seulement de cerner les causes de ce phénomène et de sensibiliser les personnes décisionnaires à cet enjeu, mais permet surtout d'explorer des pistes de solutions variées qui peuvent être mises en place par différentes actrices et différents acteurs du monde municipal.

Pour accéder au sondage complet : https://tinyurl.com/sondagecomplet

Pour se rendre sur la nouvelle plateforme : https://espacemuni.org/programmes/conciliation-famille-travail-vie-politique/

Citations

« Pour nous, chez Espace MUNI, il est très important de documenter et comprendre les enjeux auxquels font face les personnes élues aujourd'hui, pour que l'on puisse trouver des solutions ensemble. J'invite toutes les municipalités à travailler avec nous pour faire de la conciliation famille, travail et vie politique un enjeu prioritaire », mentionne Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

« La conciliation famille-travail est un des grands défis qui alourdit le quotidien des familles. Bien que les employeurs aient un rôle à jouer pour faciliter cette conciliation, les conseils municipaux sont également porteurs de solutions. Il est essentiel que les personnes élues municipales ressentent également que des mesures de conciliation sont possibles, existent et s'adressent à elles au sein du conseil » ajoute Corinne Vachon-Croteau, directrice générale du réseau pour un Québec Famille (RPQF).

« La conciliation famille-travail est importante pour les mères et pour les pères élus. Ces derniers veulent être présents auprès de leur famille et de leurs enfants. Promouvoir la conciliation famille, travail et vie politique des personnes élues municipales, c'est aussi poser un geste pour favoriser une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, pour le bien-être des enfants et de toute la famille », termine Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP).

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

[1] Selon un sondage réalisé par la firme Synopsis auprès de 188 personnes élues municipales pour le compte d'Espace MUNI (mai 2023) [2] Selon un sondage réalisé par la firme Léger auprès de 3 000 travailleurs et travailleuses québécois(es) pour le compte de Concilivi (juin 2023)

17 juin 2024 à 15:41

