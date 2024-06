Les parcours exceptionnels de 66 femmes mis en valeur lors de la cérémonie du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science





QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, sont heureux de souligner les parcours exceptionnels des 66 lauréates de la 28e édition du concours Chapeau, les filles! et de la 24e édition de son volet Excelle Science. L'apport remarquable de trois membres du personnel enseignant qui ont soutenu les lauréates dans leur parcours scolaire est également souligné par un prix Mentorat.

Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui au Capitole de Québec en présence de M. Mario Asselin, adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, les lauréates, venant de toutes les régions du Québec, ont reçu une distinction saluant leur parcours de formation effectué dans un domaine à prédominance masculine. Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science visent à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager la persévérance scolaire. Grâce à la contribution de 20 partenaires, les prix offerts aux lauréates totalisent 175 250 $ et comprennent un séjour professionnel à l'international. (Voir la liste des gagnantes en annexe.)

Citations :

« La popularité du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science ne se dément pas au fil des années, preuve qu'il est encore nécessaire de souligner positivement les choix de carrière atypiques faits par des femmes qui étudient dans un domaine à prédominance masculine. Il faut continuer d'applaudir celles qui choisissent de développer leur potentiel en dehors des sentiers battus. Chères lauréates de l'année 2024, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations et à vous souhaiter une carrière fructueuse dans les domaines que vous avez choisis! »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« On ne se le cachera pas, même si les choses tendent à changer, les femmes sont peu nombreuses à faire leur place dans certains domaines de formation professionnelle. Chapeau bas, donc, à toutes celles qui ont choisi, contre vents et marées parfois, d'étudier dans un domaine à prédominance masculine. Vous êtes une preuve éloquente qu'il y a de la place pour toutes et tous en formation professionnelle. Vous avez fait le bon choix et vous pouvez être fières de vos réalisations. Bravo! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science mettent en lumière la volonté, la persévérance et la réussite de femmes fortes qui n'ont pas peur de s'engager hors des sentiers battus. Que ce soit dans un parcours de formation professionnelle, technique ou universitaire, les lauréates ont su abattre des barrières et des obstacles parfois intimidants. Je suis heureux d'avoir pu partager ce moment de célébration avec elles! »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis fier du courage et de la détermination démontrés par ces lauréates qui ont osé suivre leurs aspirations dans des domaines à prédominance masculine. Félicitations à toutes ces femmes remarquables qui ont su tracer leur propre chemin. Elles sont une source d'inspiration pour nous tous. »

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation

« Nous rencontrons tous un jour ou l'autre des obstacles à franchir pour atteindre nos objectifs. Que les réalisations des femmes qui ont été présentées aujourd'hui nous servent d'exemple et nous inspirent à faire des choix audacieux. Ce fut un plaisir de participer à la cérémonie d'aujourd'hui, félicitations à toutes les lauréates et à leurs mentors! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac, adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin.

s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours.

concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. En 2023-2024, le concours a bénéficié de l'apport de 20 partenaires.

Totalisant 175 250 $, la valeur des prix offerts aux lauréates varie de 2 000 $ à 5 000 $. Les prix incluent notamment un séjour professionnel à l'international.

Depuis la création du concours, 18 294 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 4 095 lauréates ont été récompensées.

création du concours, 18 294 femmes ont soumis leur candidature et, de ce nombre, 4 095 lauréates ont été récompensées. Les prix ont été remis lors d'un gala national qui s'est tenu au Capitole de Québec.

LE CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES! ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE LAURÉATES 2023-2024

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Miryam Houle , Mécanique agricole , École d'agriculture de Nicolet , Centre de services scolaire de la Riveraine, prix de 2 500 $

, , École d'agriculture de , Centre de services scolaire de la Riveraine, prix de 2 500 $ Sandrine Aubin , Gestion et technologies d'entreprise agricole, Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe , prix de 2 500 $

Prix Agriculture et Agroalimentaire

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Laurie Chapron , Baccalauréat en génie agroenvironnemental, Université Laval , prix de 2 500 $

Prix Chapeau, les filles!

Ministère de l'Éducation

Alexandra Day , Charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Bonaventure, Centre de services scolaire René-Lévesque, prix de 5 000 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Lesly Yao , Techniques de sécurité incendie, Collège Montmorency, prix de 5 000 $

Prix Communauté culturelle et Autochtone

Confédération des syndicats nationaux

Sabrina Koffi , Charpenterie-menuiserie , Centre de formation Le Chantier , Centre de services scolaire de Laval , prix de 2 000 $

, , Centre de formation , Centre de services scolaire de , prix de 2 000 $ Mirolie Théroux, Techniques de l'informatique , Cégep de Trois-Rivières, prix de 2 000 $

, Cégep de Trois-Rivières, prix de 2 000 $ Liliam Elena Acosta , Baccalauréat en génie de la production automatisée, École de technologie supérieure, prix de 2 000 $

Prix Compétence - Réseau

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Delphine Marois , Technologie du génie physique , Cégep de La Pocatière, prix de 2 500 $

, , Cégep de La Pocatière, prix de 2 500 $ Audrey Paquet-Côté, Baccalauréat en génie civil, Université du Québec à Rimouski , prix de 2 500 $

Prix Continuité

Ministère de l'Éducation

Léa Marois, Usinage, Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau, Centre de services scolaire des Chênes, prix de 2 500 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Mélody Boyer, Gestion et technologies d'entreprise agricole, Collège Lionel-Groulx, prix de 2 500 $

Prix Créativité

Ministère de la Culture et des Communications

Marilou Mineau-Vézina, Soudage-montage , Centre de formation de Portneuf , Centre de services scolaire de Portneuf , prix de 2 500 $

, Centre de formation de , Centre de services scolaire de , prix de 2 500 $ Viviane Dubuc , Techniques d'intégration multimédia, Cégep de Saint-Jérôme, prix de 2 500 $

Prix à une élève de la formation professionnelle anglophone

Association des commissions scolaires anglophones du Québec

Danaë Josaphat, Soutien informatique, Verdun Adult and Career Centre, Commission scolaire Lester-B.-Pearson, prix de 2 000 $

Prix à une élève de la formation professionnelle francophone

Fédération des centres de services scolaires du Québec

Frédérike Savard, Électricité, Centre de formation Le Chantier , Centre de services scolaire de Laval , prix de 2 000 $

Prix à une étudiante de la formation technique

Fédération des cégeps

Fanny Lacoursière, Techniques du tourisme d'aventure, Cégep de la Gaspésie et des Îles, prix de 2 500 $

Prix Environnement

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Marine Boulanger , Matelotage , Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, Centre de services scolaire des Navigateurs, prix de 2 000 $

, , Centre de formation en mécanique de véhicules lourds, Centre de services scolaire des Navigateurs, prix de 2 000 $ Amélie Bernier-Girard, Gestion et technologies d'entreprise agricole , Cégep de Sherbrooke , prix de 2 000 $

, Cégep de , prix de 2 000 $ Brigitte Mlakar , Baccalauréat en génie géologique, Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $

Prix Équité

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Julie Lépine, Charpenterie-menuiserie , Centre de formation professionnelle de Bonaventure, Centre de services scolaire René-Lévesque, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle de Bonaventure, Centre de services scolaire René-Lévesque, prix de 2 000 $ Sarah Pimparé, Soins préhospitaliers d'urgence , Collège Ellis, campus de Drummondville , prix de 2 000 $

, Collège Ellis, campus de , prix de 2 000 $ Léa Gagnon-Labrosse, Baccalauréat en génie civil, Université du Québec à Rimouski , prix de 2 000 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Karen Bechwaty, Baccalauréat en génie chimique , Université de Sherbrooke , prix de 5 000 $

, Université de , prix de 5 000 $ Siyana Milenova Milanova, Baccalauréat en génie électrique , École de technologie supérieure, prix de 5 000 $

, École de technologie supérieure, prix de 5 000 $ Victoria Lajoie , Baccalauréat en génie civil , Université du Québec à Rimouski , prix de 2 500 $

, , Université du Québec à , prix de 2 500 $ Marianne Lapierre , Baccalauréat en physique , Université de Montréal, prix de 2 500 $

, , Université de Montréal, prix de 2 500 $ Aube Larouche , Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques , Université du Québec à Rimouski , prix de 2 500 $

, , Université du Québec à , prix de 2 500 $ Aysha Mohammed , Baccalauréat en génie chimique , Université McGill, prix de 2 500 $

, , Université McGill, prix de 2 500 $ Alexandra Rochon , Baccalauréat en science avec majeure conjointe en physique et géophysique, Université McGill, prix de 2 500 $

Prix Excelle Science

Ministère de l'Enseignement supérieur

Mégane Dupuis, Baccalauréat en génie biotechnologique , Université de Sherbrooke , prix de 5 000 $

, Université de , prix de 5 000 $ Audréanne Lavoie, Baccalauréat en génie de la construction , École de technologie supérieure, prix de 5 000 $

, École de technologie supérieure, prix de 5 000 $ Myiah Catwell , Baccalauréat en génie électrique , École de technologie supérieure, prix de 2 500 $

, , École de technologie supérieure, prix de 2 500 $ Audrey Guy , Baccalauréat en génie robotique , Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

, , Université de , prix de 2 500 $ Annabelle Houle , Baccalauréat en génie électrique , Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

, , Université de , prix de 2 500 $ Justine Major , Baccalauréat en génie physique , Université Laval , prix de 2 500 $

, , Université , prix de 2 500 $ Laimay Yan, Baccalauréat en informatique, Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

Prix Expertise professionnelle

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

Justine Ouellet , Baccalauréat en génie civil, Université du Québec à Rimouski , prix de 3 000 $

Prix Fais briller ta région!

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Alyson Briand , Soudage-montage , Centre de formation Construc-Plus, Centre de services scolaire des Mille-Îles, prix de 2 000 $

, , Centre de formation Construc-Plus, Centre de services scolaire des Mille-Îles, prix de 2 000 $ Mireille Desrosiers , Technologie forestière , Cégep de Rimouski , prix de 2 000 $

, , Cégep de , prix de 2 000 $ Kouther Al-Matloub, Baccalauréat en physique, Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

Prix Formation d'avenir

Ministère de l'Éducation

Marianne Beaudoin , Charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Pierre- Dupuy , Centre de services scolaire Marie-Victorin, prix de 2 500 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Samuela Séné, Technologie de l'électronique , Collège Héritage, prix de 2 500 $

, Collège Héritage, prix de 2 500 $ Marie-Claude Montgomery-Verrier , Baccalauréat en génie robotique, Université de Sherbrooke , prix de 2 500 $

Prix Ingénieure inspirante

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fanny Beaumier , Baccalauréat en génie robotique, Université de Sherbrooke , prix de 2 000 $

Prix Intégration au marché du travail

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Amélie Courtemanche, Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, prix de 2 500 $ Simone Lebrun , Techniques de pilotage d'aéronefs, Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - Future entrepreneure en construction

Commission de la construction du Québec

Lorie Hébert, Charpenterie-menuiserie, Centre de formation professionnelle Le Trécarré, Centre de services scolaire des Bois-Francs, prix de 2 500 $

Prix Mixité en chantier - Future travailleuse en construction

Commission de la construction du Québec

Audrey Savard , Électricité, Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d'électricité, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, prix de 2 500 $

Prix Persévérance

Centrale des syndicats du Québec

Rébecca Pitre, Charpenterie-menuiserie , Centre de formation professionnelle Jonquière, Centre de services scolaire De La Jonquière, prix de 2 000 $

, Centre de formation professionnelle Jonquière, Centre de services scolaire De La Jonquière, prix de 2 000 $ Émylie- Rose Desmarais , Techniques de l'informatique , Collège Héritage, prix de 2 000 $

, , Collège Héritage, prix de 2 000 $ Audréanne Matte-Landry, Baccalauréat en physique, Université de Montréal, prix de 2 000 $

Prix Relève

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Rosalie Jalbert , Baccalauréat en génie mécanique, Université du Québec à Rimouski , prix de 3 000 $

Prix Ressources naturelles et Forêts

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Marie-Christine Parent , Protection et exploitation de territoires fauniques , CFPRO en foresterie de Causapscal , Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 000 $

, , CFPRO en foresterie de , Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, prix de 2 000 $ Megan Beaulieu , Technologie minérale , Cégep de Thetford, prix de 2 000 $

, , Cégep de Thetford, prix de 2 000 $ Adèle Brisson, Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers , Université Laval , prix de 2 000 $

, Université , prix de 2 000 $ Emmy Drouin , Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers, Université Laval , prix de 2 000 $

Prix Santé et sécurité au travail

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Maude Rouleau-Loranger , Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, prix de 2 500 $

, , Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, prix de 2 500 $ Chanelle Valenti , Plongée professionnelle, Institut maritime du Québec, prix de 2 500 $

Prix Sciences et technologies

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Berdaa Imane, Soutien informatique , Centre de formation professionnelle des Carrefours, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, prix de 2 500 $

, Centre de formation professionnelle des Carrefours, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, prix de 2 500 $ Isabel Farmer , Techniques de l'informatique, Collège Héritage, prix de 2 500 $

Prix Sécurité incendie

Ministère de la Sécurité publique

Juliette Gauthier , Techniques de sécurité incendie, Collège Montmorency, prix de 2 500 $

Prix Séjour professionnel à l'international

Les Offices jeunesse internationaux du Québec

Dominique Barrière, Techniques de sécurité incendie, Cégep Montmorency,

prix d'une valeur de 2 000 $

Prix Transports

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Maxime-Maude Pinard , Mécanique automobile , Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, prix de 2 000 $

, , Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, prix de 2 000 $ Molly Billard , Techniques de pilotage d'aéronefs , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de Chicoutimi , prix de 2 000 $

, , Centre québécois de formation aéronautique, Cégep de , prix de 2 000 $ Israe Zakaria, Baccalauréat en génie aérospatial, Polytechnique Montréal, prix de 2 000 $

Prix Mentorat

Ministère de l'Éducation

Guy Simard , enseignant en mécanique automobile, Centre de formation professionnelle du Grand-Fjord, Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, mentor d'Amélie Courtemanche, de Maxime-Maude Pinard et de Maude Rouleau-Loranger , prix de 750 $

Ministère de l'Enseignement supérieur

Anik St-Pierre , enseignante en techniques de sécurité incendie, Collège Montmorency, mentore de Dominique Barrière, de Juliette Gauthier et de Lesly Yao , prix de 750 $

, enseignante en techniques de sécurité incendie, Collège Montmorency, mentore de Dominique Barrière, de et de , prix de 750 $ Suzie Loubert , auxiliaire d'enseignement et de recherche, Département de mathématiques, informatique et génie, Université du Québec à Rimouski , mentore de Léa Gagnon-Labrosse, d'Aube Larouche et de Justine Ouellet , prix de 750 $

PARTENAIRES 2023-2024

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

Fédération des cégeps

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)

Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

17 juin 2024 à 15:28

