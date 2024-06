Critical Elements Annonce les Résultats de l'Assemblée Annuelle des Actionnaires





Critical Elements Lithium Corporation (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V:CRE)(US OTCQX:CRECF)(FSE:F12) est heureuse d'annoncer qu'à son assemblée annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») tenue le 17 juin 2024, les actionnaires de la Société ont approuvé toutes les résolutions, comme suit:

Élection de Jean-Sébastien Lavallée, Steffen Haber, Eric Zaunscherb, Marc Simpson, Matthew Lauriston Starnes, Marcus Brune, Ani Markova, Maysa Habelrih et Vanessa Laplante en tant qu'administrateurs;

Nomination de KPMG, S.E.N.C.R.L., s.r.l. en tant qu'auditeurs; et

Approbation du régime incitatif général fondé sur des actions de la Société (le « Plan Omnibus »).

Le nombre total d'actions ordinaires représentées par les actionnaires en personne et par procuration à l'Assemblée était de 56 999 688 représentants 26,17 % des actions en circulation de la Société.

Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs de l'Assemblée se trouvent ci-dessous :

Votes pour % pour Votes pour % contre Jean-Sébastien Lavallée 53 309 611 99,25% 403 370 0,75% Steffen Haber 53 309 908 99,25% 403 073 0,75% Eric Zaunscherb 49 626 023 92,39% 4 086 958 7,61% Marc Simpson 53 298 308 99,23% 414 673 0,77% Matthew Lauriston Starnes 53 212 948 99,07% 500 033 0,93% Marcus Brune 53 309 298 99,25% 403 683 0,75% Ani Markova 53 238 491 99,12% 474 490 0,88% Maysa Habelrih 53 290 235 99,21% 422 746 0,79% Vanessa Laplante 53 241 857 99,12% 471 123 0,88%

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie, À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose lithium-tantale situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société, Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 1 050 km2, Le 29 août 2023, la Société a annoncé les résultats d'une nouvelle étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène, Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 65,7 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 2,2 milliards $ US à un taux d'actualisation de 8 %, Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 94 % d'hydroélectricité, Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie, a reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et le bail minier du projet délivré par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec en vertu de la Loi sur les mines (Québec).

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

[email protected]

www.cecorp.ca

